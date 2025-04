Jak zrobić ogórki małosolne? Sprawdzone przepisy na ogórki klasyczne lub z dodatkami chili, miodu i musztardy

Ogórki małosolne to jedna z ulubionych przekąsek Polaków. Świetnie sprawdzają się podczas imprez, a także jako dodatek do kanapek czy sałatek. Do zrobienia ogórków małosolnych wystarczy odpowiednia zalewa na bazie soli, czosnku i chrzanu. Zalej nią ciasno ułożone w słoiku ogórki i odstaw na 3 dni. Gotowe!