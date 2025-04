Jeśli małe, zgrabne ogórki zostały już spożytkowane do przepisu na korniszony i do kiszenia, albo po prostu wylądowały w sałatce - wykorzystaj duże ogórki. Przerośnięte okazy wciąż są doskonałe na pikle z ogórków, więc nic się nie zmarnuje. Inna nazwa pikli z ogórków to ogórki po żydowsku.

Według kalendarza przetworów domowych, pikle z ogórków najlepiej przygotowywać w lipcu i sierpniu.

Spis treści:

Aby przygotować zalewę octową do ogórków, która idealnie podkreśli smak pikli, potrzebujesz kilku składników, które następnie połączysz w aromatyczny płyn.

Składniki:

5 szklanek wody,

2 szklanki octu,

6 łyżeczek cukru,

5 łyżek miodu,

3 łyżeczki soli,

1 duża cebula.

Sposób przygotowania:

Zalewę zacznij robić dopiero po przygotowaniu ogórków. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Wszystkie składniki umieść w rondelku i podgrzej, często mieszając. Składniki muszą się dobrze połączyć, a cebula lekko zmięknąć. Zalewę wlej do słoika z ogórkami, póki jest jeszcze bardzo ciepła, ale nie gorąca.

fot. Pikle: przepis na zalewę/iStock, arlutz73

Na pikle z ogórków przygotuj 12 słoików o pojemności 0,5 l. Pamiętaj, aby dobrze wyparzyć słoiki i osuszyć je, aby były czyste. Nakrętki powinny być nowe, dzięki temu słoiki mocno się zamkną podczas pasteryzacji. Ogórki na pikle możesz przygotować w całości albo pokroić w plasterki.

Składniki:

4 kg ogórków gruntowych,

12 porcji kopru (z kwiatami),

24 ząbki czosnku,

2 laski chrzanu,

12 ziaren ziela angielskiego,

garść gorczycy,

pieprz kolorowy ziarnisty.

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i obierz. Pokrój wzdłuż na ćwiartki (albo według uznania w inny sposób, np. na plasterki), usuń nasiona. Chrzan wyszoruj, obierz i pokrój w cienkie słupki. Przygotuj zalewę. W słoikach ułóż po 2 ząbki czosnku, chrzan, po 1 sztuce ziela angielskiego, pieprz i gorczycę. Ciasno poukładaj ćwiartki ogórków, w środek włóż kwiat kopru. Warzywa w słoikach zalej zalewą do pełna, zakręć i włóż do dużego garnka. Do garnka ze słoikami wlej wodę do wysokości 3/4 słoików z piklami z ogórków, gotuj przez około 10 minut. Wyjmij słoiki z piklami z ogórków, ustaw do góry dnem na kilka dni, następnie ustaw w docelowym miejscu. Pikle z ogórków można jeść już po kilku dniach, warto jednak zostawić chociaż kilka słoików na zimę.

fot. Jak zrobić pikle z ogórków/iStock, Milena Khosroshvili

Jeśli masz dużo przerośniętych ogórków, możesz je obrać przed piklowaniem, a potem pokroić w dość grube słupki. Małe okazy albo te, które chcesz pokroić w plasterki, nie wymagają obierania. Musisz je jedynie bardzo dobrze wyszorować i usunąć ogonki, jeśli zostały.

