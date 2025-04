Sok z malin to niezastąpiony dodatek do herbaty, ciasta drożdżowego lub deserów na bazie jogurtu. Jego przygotowanie w domu jest banalnie proste, a smak nieporównywalny z tymi ze sklepu. Z kilograma malin otrzymasz około 750 ml soku.

Spis treści:

Klasyczny sok z malin jest gęsty i najczęściej trzeba go rozcieńczyć przed podaniem. Możesz też z jego pomocą przygotować pyszne bezalkoholowe drinki na lato - wystarczy wymieszać go z gazowaną wodą, listkami mięty oraz kostkami lodu.

Składniki:

1 kg świeżych malin,

200 g cukru,

100 ml wody.

Sposób przygotowania:

Maliny starannie przebierz i włóż do garnka. Owoce posyp cukrem i zalej wodą. Całość zagotuj często mieszając, aby maliny nie przywarły do dna. Zmniejsz ogień i rozgnieć maliny łyżką lub widelcem. Gdy owoce zaczną się rozpadać, zestaw garnek z ognia. Masę przepuść przez sitko wyłożone gazą, dociskając łyżeczką (pamiętaj, aby wycisnąć go co do kropelki). Tak przygotowany sok z malin ponownie zagotuj. Zestaw garnek z ognia i przelej sok do mniejszych butelek. Domowy sok malinowy zapasteryzuj i przechowuj w ciemnym, chłodnym miejscu.

Zobacz też: na czym polega pasteryzacja w zmywarce i pasteryzacja w piekarniku?

fot. Domowy sok z malin/Adobe Stock, arina_c

Jeśli wolisz przygotować zdrowszą, bardziej naturalną wersję soku z malin, możesz zrezygnować z cukru i przygotować bardziej kwaskowaty sok. W tej wersji również idealnie sprawdzi się do drinków czy herbaty.

Składniki:

1 kg świeżych malin,

150 ml wody.

Sposób przygotowania:

W przepisie na sok z malin bez cukru kluczowe znaczenie ma jakość owoców. Powinny być możliwie jak najbardziej słodkie, jędrne, różowe. Owoce przebierz, umyj, zdejmij szypułki i przełóż tak przygotowane owoce do garnka z podgrzaną, ale nie bardzo gorącą wodą. Całość wymieszaj i rozgnieć drewnianym tłuczkiem. Gdy owoce zaczną się rozpadać, zdejmij garnek z ognia, przykryj i przepuść masę na sok malinowy przez sitko wyłożone gazą. Sok z malin jeszcze raz doprowadź do wrzenia i gorący wlej do butelek (lub słoików) i szczelnie zamknij. Butelki wstaw do dużego garnka z wodą o temperaturze 85°C i zapasteryzuj przez 15-20 minut.

fot. Domowy sok z malin bez cukru/Adobe Stock, Evgeniya Sheydt

Maliny są bogatym źródłem kwasów organicznych, antocyjanów, witamin C, E i tych z grupy B, a także składników mineralnych takich jak potas, wapń, żelazo, magnez. Co ważne, podczas przygotowywania soku nie tracą one swoich właściwości.

Herbata z sokiem malinowym to jeden z domowych sposób na przeziębienie i gorączkę. Jest w stanie złagodzić niewielkie bóle gardła i kaszel. Znane jest również jego działanie uspokajające i regulujący pracę przewodu pokarmowego. Tak przygotowana herbata na przeziębienie i inne dolegliwości może być pita regularnie.

Sok z malin polecany jest również w okresie zmożonego wysiłku fizycznego i osłabienia odporności. Pomaga w leczeniu anemii.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.06.2020.

