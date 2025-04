Koktajle z ogórka są niskokaloryczne, orzeźwiające, a do tego bogate w elektrolity. Jedne z najlepszych koktajli odchudzających powstają właśnie z dodatkiem ogórków. Nic dziwnego, w 100 g ogórków jest tylko 15 kcal. Koktajle odchudzające na bazie ogórków najlepiej sprawdzą się latem, jako dodatkowa porcja nawadniających płynów.

Reklama

Spis treści:

Koktajle z ogórka nie mają magicznych odchudzających właściwości, ale mogą doskonale nawodnić organizm i zapewnić sytość. To przecież bardzo ważne przy odchudzaniu. Jeśli masz ochotę wypijać koktajle z ogórka na odchudzanie, połącz je z dobrze skomponowaną dietą odchudzającą. Wtedy będą skuteczne i doskonale wesprą proces utraty masy ciała.

Ogórek to jedno z najbardziej niskokalorycznych warzyw. Składa się w ponad 90 % z wody, a do tego jest źródłem elektrolitów. Ogórki warto jeść na surowo, robić z nich mizerię, kisić, ale można zrobić z nich właśnie koktajl odchudzający. W poniższych przepisach łączymy ogórki z innymi lekkimi produktami, by ogórkowe koktajle odchudzające były prawdziwie niskokaloryczne. Żaden z nich nie dostarcza więcej niż 100 kcal w porcji.

Koktajle ogórkowe sprawdzają się na odchudzanie, ale są też dobrym naturalnym izotonikiem, dobrze orzeźwiają, ochładzają i nawadniają w upalne dni. Latem taki przepis koktajl ogórkowy przyda się każdemu, nie tylko osobom nastawionym na odchudzanie, czyli redukcję masy ciała.

Ten koktajl z ogórka warto pić szczególnie w upały, bo dzięki zawartości białka, sodu i minerałów, ułatwia zatrzymanie wody w organizmie. Sprawdza się też na odchudzanie: to sycąca dawka białka i witamin bez nadmiernych kalorii.

Składniki:

2 ogórki gruntowe,

300 ml kefiru,

szczypta pieprzu,

szczypta soli,

opcjonalnie: 2 gałązki szczypiorku i garść natki pietruszki.

Sposób przygotowania:

Obierz ogórki. Przełóż je do blendera, dodaj kefir, ewentualnie pietruszkę i zblenduj na gładki koktajl. Dopraw solą, pieprzem i opcjonalnie drobno posiekanym szczypiorkiem.

fot. Koktajl z ogórka à la mizeria na odchudzanie/ Adobe Stock, Veronika Idiyat

Ten lekki i orzeźwiający koktajl ogórkowy na odchudzanie też dobrze pasuje na upalny dzień. Smak ogórka wcale w nim nie dominuje, a uzupełnia i ochładza wyraźną słodycz arbuza. Wbrew niektórym mitom, arbuz nie jest wcale kaloryczny i dobrze sprawdza się na odchudzanie.

Składniki:

200 g ogórków,

200 g arbuza,

garść mięty,

pół limonki.

Sposób przygotowania:

Ogórki i arbuza obierz. Do blendera włóż pokrojone ogórki i cząstki arbuza z pestkami (tak, pestki arbuza są jadalne). Dodaj listki mięty, sok i skórkę z limonki i zblenduj na gładki koktajl.

fot. Koktajl z ogórka i arbuza na odchudzanie/ Adobe Stock, irina

Poniżej znajdziesz zielony koktajl z ogórka, selera i jabłka, który doskonale nadaje się na odchudzanie.

Składniki:

ogórek gruntowy,

łodyga selera naciowego,

zielone jabłko,

200 ml wody gazowanej lub niegazowanej,

30 ml soku z cytryny

Sposób przygotowania:

Do blendera dodaj ogórka i kawałki jabłka (ze skórką). Dopełnij wodą i dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Blednuj do uzyskania pożądanej konsystencji. Możesz dodać do koktajlu ogórkowego też łyżeczkę nasion chia lub zmielonego siemienia lnianego, by zwiększyć dawkę błonnika i zapewnić porcję kwasów omega 3.

fot. Koktajl z ogórka i jabłka na odchudzanie/ Adobe Stock, Elena Cherkasova

Reklama

Czytaj także:

Najlepsze diety odchudzające na 2023 rok według ekspertów - TOP 10

Jak schudnąć w tydzień? Ile uda ci się zrzucić? Dieta na 7 dni

Zastrzyki na odchudzanie: rewolucja w leczeniu otyłości, czy przelotna moda? Jak działają i kto może z nich skorzystać?