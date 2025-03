Chipsy z jarmużu to zdrowa i chrupiąca alternatywa dla klasycznych, smażonych przekąsek, którą pokochało wielu fanów zdrowego odżywiania. Dzięki bogactwu witamin i minerałów jarmuż jest uznawany za superfood, a w formie chipsów stanowi smaczną przekąskę idealną na wieczorne seanse filmowe czy szybki lunch.

Reklama

Spis treści:

Te zielone, pieczone listki są pełne witamin i składników odżywczych, a do ich przygotowania potrzebujesz jedynie kilku podstawowych składników. Świetnie sprawdzą się jako szybka, lekka przekąska na wieczór albo dodatek do obiadu.

Składniki:

100 g jarmużu,

łyżka oleju lub oliwy,

pieprz,

sól.

Sposób przygotowania:

Jarmuż umyj i obetnij łodyżki. Listki porwij w dłoniach na małe kawałki. Dopraw pieprzem i solą, polej oliwą, a następnie lekko, ale dokładnie wymieszaj. Piekarnik rozgrzej do 150 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia i przełóż na nią chipsy. Rozłóż listki tak, aby się nie dotykały. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut. Na ostatnie 5-7 minut możesz ustawić termoobieg, aby chipsy zrobiły się jeszcze bardziej chrupiące.

fot. Chipsy z jarmużu: prosty przepis/Adobe Stock, Alexandr Milodan

Chipsy z jarmużu to przekąska, którą śmiało można zaliczyć do zdrowych alternatyw dla klasycznych chipsów ziemniaczanych. Jarmuż jest pełen wartości odżywczych - zawiera witaminę A, C i K, a także minerały takie jak żelazo, wapń i magnez. Jest także doskonałym źródłem błonnika, który wspomaga trawienie i zapewnia uczucie sytości.

Jest także bogaty w cenne przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki i wspierają układ odpornościowy. Regularne jedzenie jarmużu, nawet w formie chipsów, może korzystnie wpłynąć na zdrowie skóry, wzrok oraz układ sercowo-naczyniowy.

Jednak warto pamiętać, że aby chipsy z jarmużu rzeczywiście były zdrowe, należy je piec lub suszyć, a nie smażyć na głębokim tłuszczu.

Aby chipsy z jarmużu były idealnie chrupiące przez długi czas i nie marniały na stole, pamiętaj o kilku zasadach. Przede wszystkim liście przygotowane do pieczenia muszą być bardzo dokładnie osuszone. Nadmiar wody sprawi, że chipsy nie będą się piekły równomiernie, co może prowadzić do wilgotnej lub gumowatej konsystencji.

Użyj też niewielkiej ilości oleju lub oliwy. Nadmiar tłuszczu sprawi, że chipsy będą miękkie zamiast chrupiących. Układaj je też na blasze w taki sposób, aby się nie dotykały. Ważna jest także niższa temperatura pieczenia, dzięki której liście będą stopniowo wysychać i uzyskają idealną chrupkość.

Gotowe chipsy najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w temperaturze pokojowej. Dzięki temu zachowają chrupkość przez kilka dni.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 06.03.2017.

Reklama

Czytaj także:

Pyszny przepis na smoothie z jarmużu

Pomysły na dania z jarmużu

Te warzywa i owoce warto jeść jesienią