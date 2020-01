Surówka z marchewki na 3 sposoby. Przepisy na dodatek do obiadu

fot. Adobe Stock

Surówka z marchewki to prawdziwa królowa wśród dodatków do dań. Smakuje doskonale z większością mięs, jest prosta w przygotowaniu i wymaga naprawdę niewielu składników.

Przygotuj ją do pieczonego mięsa, na przykład do żeberek w miodzie i chili. Koniecznie przygotuj też pieczone ziemniaki! Surówka z marchewki będzie też doskonale pasowała do duszonych mięs w sosie.

Spis treści

Składniki:

4 duże marchewki,

sok z połówki cytryny,

szczypta cukru,

szczypta soli.

Przygotowanie:

Marchewkę oskrob, opłucz. Zetrzyj na tarce o drobnych oczkach, skrop sokiem z cytryny, dopraw cukrem i solą. Taka surówka doskonale smakuje np. z polędwiczkami w sosie musztardowym.

Składniki:

3 marchewki,

pęczek natki pietruszki,

ananas w puszce,

garść rodzynek,

2 łyżki majonezu lub śmietany,

1 słodkie jabłko typu Kortland lub Jonagored.

Przygotowanie

Dodaj do marchewki posiekaną natkę oraz pokrojone w kosteczkę talarki ananasa z puszki. Do przygotowanej w klasyczny sposób marchewki dorzuć garść rodzynek i całość wymieszaj z majonezem lub śmietaną. Marchewkę połącz ze startym jabłkiem. Jeżeli chcesz, możesz wykończyć surówkę oliwą z oliwek zamiast powyższymi dodatkami.

Surówka z owocami doskonale zgra się z daniami rybnymi. Spróbuj jej w towarzystwie smażonej polędwicy z dorsza.

Składniki:

3 średnie marchewki,

garść rodzynek,

2 łyżki tartego chrzanu,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

łyżka majonezu,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

3 łyżeczki soku z cytryny.

Przygotowanie

Obierz marchewkę ze skórki za pomocą obieraczki. Zetrzyj na dużych oczkach tarki lub za pomocą spiralizatora, tworząc warzywne spaghetti. Jogurt naturalny połącz z majonezem, sokiem z cytryny, solą i pieprzem. Na koniec dodaj chrzan. Połącz z resztą składników i namoczonymi wcześniej rodzynkami.

Surówka z dodatkiem chrzanu sprawdzi się w towarzystwie wieprzowiny. Wypróbuj podać ją do pieczonej polędwiczki wieprzowej.

Surówki, a zwłaszcza te z dużą ilością marchewki, boćwiny lub szpinaku odznaczają się wysoką zawartością witaminy A. Wpływa ona korzystnie w przypadku procesów tworzenia nowych komórek, polepszenia jakości wzroku oraz utrzymuje prawidłowy stan skóry, włosów i paznokci.



fot. Adobe Stock

Jej wchłanialność jest uzależniona od odpowiedniego połączenia w daniach z dobrym tłuszczem, pozwalającym na maksymalne przyswojenie jej z pożywienia.

Najlepszym wyborem będzie oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia lub olej rzepakowy dobrej jakości. Witamina A jest odporna na działanie gotowania, natomiast w wyższych temperaturach podczas smażenia lub pieczenia traci na wartości. Zdecydowanie najlepszym sposobem jest okraszenie startej surowej marchewki dressingiem z tłuszczem.

Istotne jest, aby wykorzystana oliwa lub olej znajdowały się w ciemnych pojemnikach. Utrata tej witaminy w ponad 60% jest spowodowana dopływem światła sprawiając, że wykorzystywane tłuszcze mają znikomą wartość.

Możesz dodatkowo polepszyć przyswajalność poprzez dodatek warzyw i owoców bogatych w witaminę C, wapń, fosfor oraz cynk. Zadbaj też o pojawienie się produktów, które są źródłem witamin z grupy B.

W przypadku wykorzystania jej bez obróbki cieplnej - do surówek lub sałatek, warto zaopatrzyć się w marchew długim korzeniu. Do świeżo wyciskanych soków sprawdzi się ta o gruba i krótka o wyrazistym zakończeniu.

Zbyt długie przetrzymywanie obranego warzywa w wodzie zmniejsza nie tylko jędrność, ale także właściwości zdrowotne. Prawidłowym sposobem zapobiegającym jej zwiędnięciu i zwiotczeniu jest przykrycie wilgotną ściereczką.

Więcej przepisów na dodatki do obiadu:

Surówka z pora

Surówka z selera i jabłka

Surówka z selera naciowego

Surówka z białej kapusty