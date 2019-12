Surówka z pora inaczej. Zobacz nasz sprawdzony przepis

Surówka z pora wcale nie musi być nudna (ani tym bardziej niesmaczna). W większości domów pora traktuje się raczej po macoszemu i nie jada się go w ogóle, a jak już, to w wersji z jabłkiem i majonezem. My mamy sposób na pyszną surówkę, która zajmuje kilka minut, a będzie pasować do każdego obiadu.

Jest bogata w warzywa i smak i gwarantujemy, że gdy jej spróbujesz, z pewnością zagości ona częściej na twoim stole. Jak zrobić tę surówkę z pora?

Białe części pora pokrój w półplastry i przełóż do miski. W szklance lub filiżance połącz składniki na dressing. Możesz to także zrobić blenderem, jeśli lubisz zemulgowane sosy. Polej sosem pociętego pora i dokładnie wymieszaj. Dodaj pokrojone w ćwierćplastry ogórki i pomidory. Oliwki pokrój w plasterki. Dorzuć wszystko do miski. Dopraw solą i pieprzem, dorzuć posiekaną kolendrę lub natkę pietruszki. Smacznego!

Zamiast pora możesz użyć też innych warzyw łodygowych. Sprawdź też przepis na odświeżającą sałatkę z selera naciowego.

