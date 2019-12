Polędwiczka wieprzowa z chrupiącą skórką. Przepis na pieczone mięso

Polędwiczka wieprzowa to bardzo delikatne mięso, które zasmakuje nawet najmłodszym. Piecze się je dosyć krótko – już 35 minut wystarczy, by przygotować idealną polędwicę. Zawsze pamiętaj, by po upieczeniu dać jej 5 minut, by odpoczęła. Wtedy będzie znacznie łatwiej się kroić.

Mięso podawaj w towarzystwie świeżych surówek, na przykład surówki z pora lub selera naciowego. Możesz też przygotować do niej aromatyczny sos grzybowy.

Jak upiec polędwiczkę wieprzową?

Mięso oczyść nożem i osusz ręcznikiem papierowym. Cebulę pokrój w pióra. Podsmaż na łyżce oleju na złoty kolor. Listki tymianku oddziel od łodyżki i dodaj do oleju. Natrzyj polędwiczki olejem tymiankowym. Dopraw świeżo mielonym pieprzem oraz gruboziarnistą solą. Polędwiczki ułóż w naczyniu żaroodpornym. Dodaj podsmażoną cebulę. Polędwiczka wieprzowa powinna piec się przez około 35 minut w temperaturze 190 stopni. Sprawdzaj jednak co jakiś czas, czy już się rumieni. Możesz też użyć specjalnego termometru, by sprawdzić, czy jest już gotowa – wtedy będziesz mieć pewność, że nie będzie surowa ani przeciągnięta. Mięso podawaj z ziemniakami lub kaszą – jeśli masz trochę więcej czasu, możesz przygotować babkę ziemniaczaną. Smacznego!

