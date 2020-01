Chleb żytni na zakwasie. Prosty przepis na pyszne domowe pieczywo

Chleb żytni na zakwasie to wyjątkowo smaczne pieczywo, które mogą jeść nawet ci, którzy powinni unikać pszenicy. Dodaj do niego ulubionych pestek, a górę posyp sezamem lub czarnuszką.

Pamiętaj, że dzień przez pieczeniem chleba należy ostatni raz dokarmić zakwas. Możesz go kupić w sklepie lub „pożyczyć” od kogoś, kto przygotowuje go sam. Jeśli zdecydujesz się jednak na zrobienie go w domu, zobacz koniecznie nasz przepis na zakwas na chleb. Jak zatem przygotować chleb żytni na zakwasie?

Odrobiną oleju natłuść keksówkę. Oprósz mąką. W dużej misce połącz mąkę, sól ziarna i zakwas. Pamiętaj, by przed dodaniem zakwasu dokładnie go wymieszać – może się rozwarstwić. Wlej wodę i wymieszaj dokładnie drewnianą lub plastikową łyżką. Masa będzie klejąca i gęsta. Przełóż masę do keksówki. Przykryj formę ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na 4-5 godzin. Wierzch ciasta spryskaj wodą i posyp ziarnami. Piecz chleb żytni na zakwasie przez godzinę w temperaturze 210 stopni. Poczekaj, aż ostygnie i... smacznego!

Z gotowej masy możesz odjąć około 50 g ciasta. Dzięki temu będziesz miała już gotowy zakwas na następne pieczywo – dokarmiaj go dokładnie tak samo, jak ten robiony od zera. Chleb żytni na zakwasie będzie doskonale smakował z pastą z ciecierzycy lub domowym pasztetem.

