Zakwas na chleb – jak go zrobić krok po kroku?

Zakwas na chleb możesz kupić w sklepie lub poprosić o niego kogoś, kto piecze już chleb na zakwasie. My polecamy jednak zrobić go w domu. Nie jest to dużo pracy, ale trzeba pamiętać, by zakwas stał w miarę możliwości w ciepłym i nieprzewiewnym miejscu – w niskich temperaturach może o wiele wolniej dojrzewać.

Pamiętaj, by słoik wcześniej dokładnie wyparzyć, a zakwas mieszać drewnianą łyżką – metal może wchodzić z nim w reakcję.

Najlepiej przygotować zakwas na chleb z mąki żytniej – zdecydowanie najłatwiej go przygotować. Od zakwasu na żurek różni się jedynie tym, że nie dodaje się do niego czosnku i przypraw. Jak go przygotować?

60 ml wody i 60 g mąki żytniej do słoika, wymieszaj i nakryj ściereczką. Odstaw w ciepłe miejsce. Następnego dnia wymieszaj zawartość słoika. Dosyp kolejne 60 g mąki i 60 ml wody, po raz kolejny wymieszaj i odstaw. Kolejnego dnia zajrzyj, czy zakwas nie urósł zbyt mocno – jeśli tak się stało, wymieszaj go łyżką. Dokarmiaj i kontroluj zakwas jeszcze dwa razy – na następny dzień po 4 dokarmianiu zakwas będzie już gotowy do upieczenia chleba. Smacznego!

Zakwas na chleb możesz wykorzystać na przykład do upieczenia chleba żytniego lub chleba pszenno-żytniego.

