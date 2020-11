Boże Narodzenie w Hiszpanii - tradycje świąteczne

fot. Adobe Stock

W Polsce nie wyobrażamy sobie, by w Wigilię pod choinką nie znalazły się prezenty świąteczne, a na stole zabrakło 12 potraw wigilijnych, takich jak karp w galarecie czy pierogi z kapustą i grzybami.

A jak wyglądają święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii? Hiszpańskim odpowiednikiem naszej troski o choinkę, bywa szopka bożonarodzeniowa. Hiszpanie co roku dbają o to, by zdobiła wnętrze domu, wciąż dokupując do niej nowe figurki.

Boże Narodzenie w Hiszpanii - potrawy

Podobnie jak w Polsce, w zależności od regionu, na stole wigilijnym pojawiają się różne potrawy. Jest jednak kilka takich, które goszczą u wszystkich Hiszpanów.

Południowym zwyczajem kolacja wigilijna zaczyna się dość późno, bo po godzinie 22:00. Co ciekawe, Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii praktycznie zaczynają się już 22 grudnia, wtedy to ma miejsce losowanie w bardzo popularnej hiszpańskiej loterii.

Kolacja wigilijna zaczyna się od przystawek, prym wiodą tutaj wędliny, wśród nich hiszpański przysmak: suszona, surowa szynka – jamon, popularne są również pasztety, a z racji otaczających mórz, pojawiają się również owoce morza serwowane na zimno.

Co ciekawe, w Polsce kolacja wigilijna jest bezmięsna, choć warto wiedzieć, że wbrew pozorom w Wigilię wcale nie obowiązuje nas post i można jeść także mięso.

Kolejne danie to zupa, najpopularniejsza jest ta podobna nieco do polskiego rosołu, zwana consome. Gdy goście zjedzą już przystawki i posilą się zupą, pojawia się główne danie. Zaczyna się od ryby, może to być pieczony dorsz, okoń lub leszcz, potem na stole pojawia się mięso.

W Hiszpanii bardzo popularna jest jagnięcina, na wigilijnym stole często gości również wieprzowina czy też potrawy z królika oraz pieczony indyk.



fot. Adobe Stock

Wigilia w Hiszpanii - wino na stole

Wigilię Hiszpanie spędzają zazwyczaj w gronie rodzinnym. Święta Bożego Narodzenia w Hiszpanii i kolację wigilijną trudno wyobrazić sobie bez wina.

Hiszpanie uwielbiają zarówno białe, jak i czerwone wino. W czasie rodzinnej wigilii nie stronią od alkoholu, popijają owoce morza chłodzonym białym wytrawnym winem, do wieprzowiny podają czerwone wino o temperaturze pokojowej, a przy deserze raczą się winem musującym Cavą.

Czy Hiszpanie dzielą się opłatkiem?

Hiszpanie nie dzielą się opłatkiem, zastępuje go przysmak z chałwy zawinięty w opłatek, zwany „turron“, istnieje również jajeczno-galaretkowa odmiana tego deseru. Popularne są też bakalie, małe ciasteczka, nugat, marcepan.

Ponieważ Hiszpania jest krajem katolickim, bardzo popularnym zwyczajem po kolacji wigilijnej jest udanie się do kościoła.

W domach nie ma też zwyczaju śpiewania kolęd.

Prezenty w Hiszpanii

Hiszpanie, w przeciwieństwie do Polaków, nie obdarowują się prezentami w wigilijny wieczór. Drobne upominki Hiszpanie wręczają sobie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Jednak dopiero 6 stycznia, czyli w Święto Trzech Króli, dzieci otrzymują największe prezenty.

Loteria świąteczna w Hiszpanii

Coroczną tradycją jest także organizowana 22 grudnia wielka loteria świąteczna o nazwie El Gordo. To największa tego typu loteria na świecie, w której główna nagroda liczona jest w miliardach euro.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Doty Szymborskiej. Pierwotnie został opublikowany 16.08.2010.

Czytaj więcej na temat świąt Bożego Narodzenia:

Przesądy wigilijne - jaka Wigilia, taki cały rok? Najpopularniejsze zabobony

Ozdoby świąteczne do ogrodu i na drzwi wejściowe

Prezent do 20 zł na święta. Tanie prezenty dla dorosłych i dla dzieci

Prezenty dla 9-latka i 10-latka na święta - zobacz co wybrać

Wierszyki na Boże Narodzenie - śmieszne i rymowane