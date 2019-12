Wierszyki na Boże Narodzenie: śmieszne i rymowane

fot. Adobe Stock

Wierszyki na Boże Narodzenie są obecnie bardzo popularną metodą składania życzeń. Poniżej znajdziesz życzenia na Boże Narodzenie dla dzieci, śmieszne i krótkie rymowanki. Możesz je wysłać jako SMS do rodziny lub przyjaciół.

Poniżej znajdziesz życzenia świąteczne z przymrużeniem oka, które możesz wysłać do rodziny i przyjaciół.

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.

Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe.

Mikołaja w kominie, prezentów po szyję.

Dwa metry choinki, cukierków trzy skrzynki.

Przed domem bałwana, sylwestra do rana.

Pysznej wigilijnej kolacji i mnóstwa atrakcji.

Mikołaju, Mikołaju,

przybądź z dalekiego kraju.

Grzeczne dzieci cię witają,

A niegrzeczne - przepraszają.

Renifer Rudolf grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta.

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt –

serdecznie życzę Wesołych Świąt.

Rymowane wierszyki na Boże Narodzenie możesz wysłać sms-em do rodziny i przyjaciół.

Za oknem ciemno,

cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą

jak wigilijnym opłatkiem.

Niech te święta tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek.

Niechaj gwiazda z nieba leci,

niech Mikołaj tuli dzieci.

Niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie.

Gwiazda, gwiazdce zamrugała

I choinka lśni już cała

Naszych marzeń jest spełnieniem

Bo jest piękna jak marzenie

A pomarzyć czasem trzeba

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:

I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające,

A wszędzie to ufne czekanie?

Czekajmy - dziś cud się stanie.

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobroć wśród Was gości.

