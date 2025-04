Wystarczy jedynie 5 składników, aby zrobić wyśmienite pierogi z truskawkami! Możemy wypełnić je białym serem, jogurtem naturalnym lub podkreślić smak skórka z cytryny i startym imbirem. Znakomicie smakują zarówno w sezonie, jak i zamrożone i podane w okresie zimowym. Sprawdź, jak zrobić najlepsze ciasto pierogowe!

Pierogi z truskawkami i serem

Składniki:

jajko wielkości L

500 g mąki pszennej

szklanka wody

łyżeczka soli

300 g sera białego półtłustego

300 g truskawek

Jak zrobić pierogi z truskawkami i serem?

Do miski wsypujemy przesiana mąkę i wyrabiamy razem z letnią wodą. Dodajemy roztrzepane jajko i wyrabiamy przez około 15 minut do uzyskania gładkiego i sprężystego ciasta. Następnie wałkujemy i podsypujemy mąką, aby nie lepiło się do blatu. W międzyczasie myjemy i oczyszczamy truskawki. Łączymy je z białym serem. Wykrawamy z ciasta niewielkie krążki i wkładamy farsz. Zlepiamy brzegi i wkładamy do wrzątku. Gotujemy przez minutę od wypłynięcia. Możemy podać je polane klarowanym masłem.

Jak zrobić cienkie ciasto na pierogi?

Cienkie ciasto na pierogi przyrządzimy z maki pszennej, pełnoziarnistej lub razowej. Dobrze ugniecione i wymieszane składniki są kluczem do sukcesu. Początkowo lepka masa, po wyrobieniu przez około 15 minut formuje gluten, niezbędny do przygotowania elastycznych pierogów. Najlepiej jest stosować proporcje: 500 g mąki na szklankę letniej wody. Jajko sprawia, że całość jest nieco sztywniejsza, przez co ciasto może wyjść za grube. Rozwałkowujemy przy użyciu wałka, dosypując stopniowo jedynie taką ilość mąki, jaka jest niezbędna, aby przyrząd nie przywierał. Zbyt obfita ilość sprawi, że ciasto na pierogi będzie nieapetyczne i gumowe.

Ile kalorii mają pierogi z truskawkami?

W 100g pierogów z truskawkami znajdziemy 146 kcal. Jeżeli chcemy, aby na dłużej utrzymywały nas w sytości, użyjmy mąki pszennej pełnoziarnistej lub żytniej. Ciasto należy wyrabiać wtedy odpowiednio długo, do połączenia składników. Pierogi z truskawkami i serem to nieco bardziej kaloryczna wersja tego dania – wystarczy pełnotłusty ser zastąpić chudym.

Pierogi z truskawkami i imbirem

Składniki:

500 g mąki pszennej

szklanka wody

łyżeczka soli

350 g truskawek

opakowanie cukru waniliowego

2 łyżeczki startego imbiru

Jak zrobić pierogi z truskawkami i imbirem?

Do miski wsypujemy przesiana mąkę i wyrabiamy razem z letnią wodą. Wyrabiamy przez około 15 minut do uzyskania gładkiego i sprężystego ciasta. Następnie wałkujemy i podsypujemy mąką, aby nie lepiło się do blatu. W międzyczasie myjemy i oczyszczamy truskawki. Ścieramy świeży imbir i dokładnie odsączamy nadmiar płynu. Wykrawamy z ciasta niewielkie krążki i wkładamy farsz. Zlepiamy brzegi i wkładamy do wrzątku. Gotujemy przez minutę od wypłynięcia. Możemy podać je z octem balsamicznym, który podkreśli azjatycki smak pierogów.

