Biszkopt z truskawkami przygotujesz na bazie gotowego blatu biszkoptowego lub tradycyjnego, wykonanego własnoręcznie. Truskawki wystarczy włożyć do ciasta podczas pieczenia lub udekorować nimi wierzch wypieku. Sprawdź, jak zrobić swoja ulubioną wersję!

Reklama

Biszkopt z truskawkami i galaretką

Składniki:

5-6 jajek

szczypta soli

¾ szklanki cukru

opakowanie budyniu w proszku

szklanka mąki pszennej

opakowanie galaretki truskawkowej lub cytrynowej

300g truskawek

Jak zrobić biszkopt z truskawkami i galaretką?

Oddzielamy białka od żółtek i dokładnie ubijamy z dodatkiem soli. Następnie stopniowo dodajemy żółtka. Wsypujemy przesianą mąkę i proszek budyniowy. Mieszamy szpatułką do połączenia się składników. Pieczemy przez 50 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Wystudzony biszkopt pozostawiamy w formie i układamy na wierzch kawałki przekrojonych truskawek. Galaretkę gotujemy w zmniejszonej ilości wody niż rekomendowana na opakowaniu. Pozwalamy stężeć i następnie wylewamy na wierzch ciasta. Przekładamy do lodówki na 24 godziny.

Jak zrobić biszkopt jak z cukierni?

Biszkopt wymaga kilku prostych kroków, bez których nie uda się żaden podstawowy przepis. Ważne jest, aby składniki były zawsze w temperaturze pokojowej – zimne spowodują rozwarstwianie się masy oraz nieodpowiednią konsystencję.

Prawidłowe ubijanie białek

Do przygotowania puszystych białek należy użyć miksera ręcznego lub planetarnego. To zapewni idealną strukturę ciasta biszkoptowego, na którym całość się opiera. Jeżeli chcemy, aby były bardziej lśniące, wystarczy dodać odrobinę soli podczas ubijania. Białka możemy aromatyzować ziarenkami wanilii, kardamonem lub cynamonem. Żółtka muszą być wlewane pojedynczo, aby równomiernie rozłożyły się w masie.

Przesiewanie mąki

Mąka dostatecznie dobrze zmielona i przesiana zapewnia dodatkowa puszystość. Dzięki temu unikniemy niechcianych grudek w cieście, które nie wyrastają i pozostawiają mączny posmak. Wystarczy wsypać ją na sitko razem z innymi sypkimi składnikami – mąką ziemniaczaną lub proszkiem budyniowym.

Mieszanie masy

Po ubiciu białek i wkomponowaniu żółtek istotne jest, aby dalej nie miksować całości. Wystarczy szpatułka drewniana lub silikonowa do ciasta, która delikatnie wymieszamy składniki. Napowietrzamy ją, wykonując ruchy zagarniające – to wytworzy dodatkowe pęcherzyki powietrza zamknięte w cieście. Po wypieczeniu wystarczy rzucić nim o podłogę, w przypadku biszkoptu rzucanego.

Co użyć zamiast papieru do pieczenia?

Margaryna lub masło oraz bułka tarta czy mąka – wystarczy dobrze nasmarować formę i oprószyć. To zapobiegnie przywieraniu masy do wewnętrznych boków formy. Niektóre formy są nieprzywierające – nie wymagają uprzedniego przygotowania lub wyłożenia papierem do pieczenia.

Biszkopt z truskawkami i bitą śmietaną

Składniki:

5 jajek

szczypta soli

szklanka mąki pszennej

pół szklanki mąki ziemniaczanej

¾ szklanki cukru

ziarenka wanilii

300 g truskawek

śmietana kremówka 36%

Jak zrobić biszkopt z truskawkami i bitą śmietaną?

Oddzielamy białka od żółtek i dokładnie ubijamy z dodatkiem soli. Następnie stopniowo dodajemy żółtka. Wsypujemy przesianą mąkę pszenną i ziemniaczaną. Mieszamy szpatułką do połączenia się składników. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Wystudzony biszkopt pozostawiamy w formie. Śmietankę kremówkę ubijamy za pomocą miksera i łączymy z cukrem. Dekorujemy startą czekoladą i truskawkami z bitą śmietaną.

Biszkopt z truskawkami i kremem budyniowym

Składniki:

5 jajek

szklanka mąki pszennej

pół szklanki mąki ziemniaczanej

szczypta soli

¾ szklanki cukru

pół kostki masła

2 opakowania budyniu waniliowego lub śmietankowego

300 g truskawek

Jak zrobić biszkopt z truskawkami i kremem budyniowym?

Oddzielamy białka od żółtek i dokładnie ubijamy z dodatkiem soli. Następnie stopniowo dodajemy żółtka. Wsypujemy przesianą mąkę pszenną i ziemniaczaną. Mieszamy szpatułką do połączenia się składników. Pieczemy przez 60 minut w temperaturze 160 stopni Celsjusza. Wystudzony biszkopt kroimy na dwie części. Proszek budyniowy gotujemy w zmniejszonej ilości mleka, niż rekomendowana na opakowaniu. Dodajemy stopniowo masło i mieszamy. Przekładamy warstwy masą i pokrojonymi truskawkami. Wkładamy do lodówki do zastygnięcia.

Reklama

Zobacz też:

Zobacz, jak zrobić 7 mini deserów z truskawkami! Idealne na wiosenne spotkanie! 15 sprawdzonych przepisów na lekki i puszysty biszkopt!