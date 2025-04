Chociaż pojęcie „pyszny obiad” dla większości oznacza aromatyczny kotlet z ziemniakami oraz sycącą zupę, nie należy zapominać, że równie smaczne danie można przyrządzić też w wersji na słodko.

Dla wielu prawdziwy smak dzieciństwa to kluski leniwe czy pierogi z truskawkami. Owoce można zastąpić również jagodami, borówkami, ale umówmy się: pierogi z serem czy nadzieniem owocowym wymagają poświęcenia czasu i są pracochłonne.

Z kolei np. leniwe możesz przyrządzić w duecie z malinowym sosem, jesienią wykonać je nie tylko z twarogu, lecz także z purée z dyni i cynamonu. To obiad na słodko, którego nie powinno zabraknąć na jesiennym stole. Podobnie jak kultowego przysmaku: makaronu z serem białym, który warto osłodzić nie cukrem, a np. miodem i musem gruszkowym.

Spis treści:

Leniwe uchodzą za banalny i mało efektowny pomysł na szybki obiad na słodko, a niesłusznie. Można je urozmaicić dodatkami, wzbogacić ciasto na leniwe o purée z dyni czy do mąki dosypać spirulinę, która doda im zielonego koloru, a nie zmieni zbytnio smaku lub np. liofilizowane owoce w proszku.

Składniki:

150 g gęstego purée z dyni,

200 g mąki orkiszowej jasnej (przyda się też ok. 75 g do posypania),

280 g twarogu półtłustego,

2 jajka (osobno białka i żółtka),

cynamon,

2 łyżki oleju rzepakowego,

2 łyżki masła,

1 łyżka bułki tartej.

Sposób przygotowania:

Masę przygotuj zgodnie z przepisem na idealne puree z dyni i odsącz z wody, powinno być dość suche i mięsiste. Biały ser wymieszaj z żółtkami, cynamonem, rozgnieć widelcem. Dodaj ostudzoną dynię. Do mokrych składników dodaj mąkę, by powstało lepkie ciasto, ale nie mokre. Białka ubij na sztywno. W dużym garnku zagotuj wodę i dodaj odrobinę oleju. Ciasto na leniwe z dynią podziel na części i zrób wałeczki o grubości ok. 3 cm. Wałeczki ciasta podsypuj mąką, odkrawaj skośne „kopytka” i obtaczaj w niezbyt dużej ilości mąki. Wrzucaj przy pomocy szpatułki do gotującej się wody. Po wypłynięciu ich na wierzch gotuj jeszcze 3 min. Na patelni rozpuść masło z bułką i podsmaż na nich leniwe.

fot. Obiad na słodko: leniwe z dyni/Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Połączenie makaronu i sera to ponadczasowe połączenie i przepis na sycący obiad czy kolację. Połączenie produktów mlecznych i zbożowych nawet na słodko to wartościowy odżywczo duet. Wybieraj makaron pełnoziarnisty i półtłusty nabiał - to sprawi, że makaron z serem będzie zdrowszy.

Składniki:

400 g sera twarogowego,

400 g makaronu,

30 g masła,

2 łyżki cukru,

100 g śmietany.

Sposób przygotowania:

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedź. Makaron wrzuć z powrotem do garnka, włóż masło i wymieszaj, aż tłuszcz się rozpuści. Do makaronu dodaj cukier i śmietanę (możesz zastąpić cukier miodem). Widelcem rozkrusz ser i dodaj do pozostałych składników. Wymieszaj. Makaron z serem białym możesz podawać z owocami, np. ciepłym musem malinowym.

fot. Obiad na słodko: makaron z serem na słodko/Adobe Stock, Patryk Kosmider

Klasyczne naleśniki z serem można urozmaicić dodatkiem kakao. Ciasto na naleśniki po mieszaniu musi „odpocząć” ok. 20 minut, by składniki się połączyły, ale to i tak szybki pomysł na obiad na słodko, a przynajmniej na np. drugie danie po sycącej zupie. Koniecznie przygotuj serowy farsz lub mus bananowy - świetnie skomponuje się z czekoladową nutą.

Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

30 g kakao,

1 szklanka mleka,

1/3 szklanki wody mineralnej,

1 jajo,

2 łyżki oleju,

szczypta soli,

300 g sera półtłustego (twarogu),

3 łyżki śmietany 18%,

2 łyżki cukru waniliowego,

1 łyżeczka cukru.

Sposób przygotowania:

Jajko ubij z solą i mlekiem. Dodaj mąkę wymieszaną z kakao i olej. Na końcu wlej wodę i lekko wymieszaj. Odczekaj 20 minut. Rozgrzej patelnię z symboliczną ilością oleju i wylewaj ciasto na patelnię. Smaż naleśniki do uzyskania przez nie złocistego koloru. Powinny być dość cienkie i elastyczne. Przygotuj nadzienie serowe do naleśników: widelcem rozdrobnij ser, dodaj śmietanę i cukry. Smaruj nim naleśniki i zwijaj w rulony lub trójkąty.

fot. Obiad na słodko: naleśniki czekoladowe/Adobe Stock, MoonfliesPhoto

Ryż na mleku to klasyczny, kojący deser, który w wersji obiadowej może zaskoczyć i zadowolić podniebienia. Dodatek karmelizowanych brzoskwiń nadaje mu charakteru i intensywnie owocowego smaku. Świetnie sprawdzi się także jako lunch do pracy lub szkoły.

Składniki:

1 szklanka ryżu,

2 szklanki mleka,

1/2 szklanki cukru,

1 laska wanilii,

4 brzoskwinie,

2 łyżki masła,

łyżeczka cynamonu.

Sposób przygotowania:

Ryż gotuj w mleku z dodatkiem połowy cukru i laski wanilii, aż stanie się miękki i kremowy. Pod koniec gotowania wymieszaj z cynamonem. Brzoskwinie obierz, pokrój na pół i usuń pestki. Na patelni rozpuść masło, dodaj pozostały cukier i karmelizuj brzoskwinie, aż staną się złociste. Podawaj ryż na mleku z karmelizowanymi brzoskwiniami na wierzchu. Możesz także przygotować deser w pucharku, przekładając ryż brzoskwiniami.

fot. Obiad na słodko: ryż na mleku z brzoskwiniami/Adobe Stock, sriba3

Kaczka w sosie pomarańczowym to eleganckie danie, które łączy delikatność mięsa z intensywnym, słodko-kwaśnym smakiem pomarańczy. Pieczone jabłka dodają potrawie owocowej nuty, idealnie komponując się z aromatycznym sosem.

Składniki:

2 piersi z kaczki,

3 pomarańcze (sok i skórka),

2 łyżki miodu,

1 łyżka octu balsamicznego,

2 jabłka,

2 łyżki masła,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Piersi z kaczki natrzyj solą i pieprzem, smaż na suchej patelni skórą do dołu, aż skórka stanie się chrupiąca. Przełóż do piekarnika nagrzanego do 180°C na 10-15 minut. W rondlu wymieszaj sok z pomarańczy, miód i ocet balsamiczny, gotuj na małym ogniu, aż sos zgęstnieje. Jabłka pokrój na ćwiartki, usuń gniazda nasienne, piecz w piekarniku z dodatkiem masła przez około 20 minut. Podawaj kaczkę polaną sosem pomarańczowym z pieczonymi jabłkami.

fot. Obiad na słodko z mięsem: kaczka w sosie brzoskwiniowym/Adobe Stock, CCat82

Placuszki z ricottą i borówkami (lub jagodami) to delikatne i puszyste danie, które doskonale sprawdzą się jako słodki obiad lub deser. Ricotta nadaje im kremową konsystencję, a świeże owoce dodają lekkiego, orzeźwiającego tonu.

Składniki:

250 g ricotty,

2 jajka,

1/2 szklanki mąki,

1 łyżka cukru lub słodziku,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 szklanka borówek,

masło lub olej do smażenia,

cukier puder do posypania (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ricottę wymieszaj z jajkami, cukrem, mąką i proszkiem do pieczenia, aż powstanie gładkie ciasto. Delikatnie dodaj borówki do ciasta, mieszając, aby się równomiernie rozłożyły. Część odłóż do dekoracji. Na patelni rozgrzej niewielką ilość tłuszczu i smaż placuszki na złoty kolor z obu stron. Podawaj placuszki posypane cukrem pudrem, z dodatkową porcją świeżych jagód na wierzchu.

fot. Obiad na słodko fit: placuszki z ricottą/Adobe Stock, Olga

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.11.2020.

