Jakie dania przygotować na wigilię?

Pierwsza gwiazdka, 12 potraw, 24 grudnia… wigilia to wyzwanie dla wszystkich tych, którzy dbają o kulinarną stronę życia. Postawić na karpia po staropolsku czy podać śledzie w śmietanie? Kutia czy kluski z makiem? Pierogi z soczewicą czy kapusta i grzybami? Rosół z głowy karpia czy wigilijna zupa migdałowa? Przepisów są tysiące. My przygotowaliśmy dla Was 3 wigilijne zestawy, więc jeśli głowicie się co podać na świątecznym stole - oto gotowa recepta kulinarna.