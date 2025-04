Ciasto na pierogi przygotowane na bazie mąki pszennej, razowej lub owsianej znakomicie komponuje się ze słodkim lub wytrawnym farszem. Zrobione z dodatkiem masła, jajka oraz soli i pieprzu smakuje idealnie. Kluczem do elastycznego ciasta jest ciepłe mleko, które dodajemy do maki podczas ugniatania. Sprawdź wersję, która odpowiada Ci najbardziej!

Reklama

Ciasto na pierogi z jagodami

Oto składniki na ciasto na pierogi z jagodami:

3 szklanki jagód

2 szklanki wody

szklanka cukru

szklanka mąki

szklanka mleka

3 łyżki masła

proszek do pieczenia

Jak zrobić ciasto na pierogi z jagodami?

W misce dokładnie mieszamy wcześniej przesianą mąkę, proszek do pieczenia i sól. Wlewamy mleko do garnka. Zagotowujemy z masłem do momentu, aż całkowicie się rozpuści. Na stolnicy ugniatamy dokładnie ciasto do momentu aż będzie gładkie i zwarte. Przygotowujemy w osobnym garnku nadzienie jagodowe. Gotujemy cukier z jagodami i dokładnie mieszamy. Ostudzamy całość. Ciasto rolujemy na cienki placek. Wykrawamy kółeczka i wkładamy zimne nadzienie. Zlepiamy delikatnie brzegi i gotujemy w osolonej wodzie. Wyciągamy po 8 minutach od wypłynięcia.

Ciasto na pierogi z jajkiem

Oto składniki na ciasto na pierogi z jajkiem:

szklanka mleka

jajko

2 łyżki oleju

szczypta soli

2 szklanki mąki

Jak zrobić ciasto na pierogi z jajkiem?

Przesiewamy mąkę, dolewamy ciepłe mleko, olej, jajko oraz sól. Wszystko dokładnie ugniatamy do momentu aż ciasto będzie elastyczne i gładkie. Rolujemy na stolnicy oprószonej mąką. Wykrawamy kółka o średnicy szklanki. Dowolnie wybrane nadzienie wkładamy do środka i zlepiamy wszystkie brzegi. Gotujemy całość w osolonej wodzie. Następnie podajemy według uznania z dodatkiem jogurtu lub innej okrasy.

Ciasto na pierogi z masłem

Oto składniki na ciasto na pierogi z masłem:

250 g mąki

120 g masła

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić ciasto na pierogi z masłem?

Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza. Wkładamy wcześniej przesianą mąkę do miski i zagniatamy razem z masłem. Dosypujemy sól i pieprz. Całość ugniatamy przez około 10 minut do uzyskania elastycznego i gładkiego ciasta. Rolujemy i wykrawamy drobne kółka. Nadziewamy dowolnym farszem i zagotowujemy w osolonej wodzie. Tak przygotowane ciasto na pierogi jest delikatne i miękkie. Możemy je dodatkowo zapiec w piekarniku przez 10 minut dla uzyskania chrupiącej skórki.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad