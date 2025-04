Szczupaka pokrojonego w dzwonka lub kawałki filetów parzymy w wywarze warzywnym (gotowanie na bardzo małym ogniu, w wywarze o temperaturze 90-95 stopni) przez ok. 25-30 minut (aż mięso zmieni w środku kolor). A następnie polewamy sosem chrzanowym.

Wygodniej jednak jest zawinąć osolone filety szczupaka w folię aluminiową, kładąc na wierzch ryby trochę masła (najlepiej zrobić kieszenie z folii). Wstawiamy do rozgrzanego do 140 stopni Celsjusz piekarnika i piec, aż zmieni w środku kolor na biały (ok. 40 minut).

Reklama

Pieczonego szczupaka układamy przed podaniem na półmisku, a masło i sos spod ryby zlewamy do małego rondelka – wykorzystane zostaną do sosu.

Sos chrzanowy:

Do sosu i masła spod pieczonej ryby dodajemy szklankę słodkiej śmietanki (jeśli sos jest gorący, najpierw rozprowadźmy odrobinę w śmietance, ogrzewając ją w ten sposób). Dodajemy 3 łyżki tartego chrzanu (może być ze słoiczka), gotujemy przez około 5 minut, wlewamy pół łyżki octu, szczyptę cukru i szczyptę soli. Gotowe.

Zobacz także: Wigilia wiejska

Gorącym sosem polewamy szczupaka. Całość ozdabiamy plastrami cytryny.

Reklama

Zobacz także: Lista zakupów wigilijnych dla zapracowanych