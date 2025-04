Placki z jabłkami przygotowywane na bazie kwaskowych lub słodkich jabłek cieszą się od lat niezachwianą popularnością. Wykorzystując odmianę Kortland, Jonagold lub Lobo możemy przygotować smaczne danie nie tylko dla dzieci. Dolewając mleko, jogurt lub kefir zyskają na puszystości. Sprawdź nasze przepisy na placki z jabłkami!

Placki z jabłkami: przepis

Oto składniki na placki z jabłkami:

3 jajka

szklanka mleka

2 szklanki mąki

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

5 łyżeczek cukru

4 jabłka typu Jonagold lub Kortland

olej do smażenia

Jak zrobić placki z jabłkami?

Jajka roztrzepujemy za pomocą widelca lub miksera. Dolewamy stopniowo mleko i dokładnie mieszamy. Wcześniej przesianą mąkę mieszamy z proszkiem do pieczenia, szczyptą soli i cukru. Łączymy mokre składniki z suchymi. Myjemy, obieramy i kroimy jabłka w plasterki i dokładamy do ciasta na placki z jabłkami. Smażymy na rozgrzanej patelni porcjami, przez minutę z każdej strony do zbrązowienia. Tak przygotowane podajemy posypane cukrem pudrem lub z bita śmietaną.

Placki z jabłkami bez mleka

Oto składniki na placki z jabłkami bez mleka:

szklanka mąki

jajko

mleko sojowe

łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

jabłko

Jak zrobić placki z jabłkami bez mleka?

Mąkę dokładnie przesiewamy. Dosypujemy sól i szczyptę proszku do pieczenia. Roztrzepujemy jajko w osobnej misce i dolewamy mleko sojowe. Jabłko dokładnie myjemy, obieramy oraz kroimy na mniejsze plasterki. Łączymy mokre składniki z suchymi za pomocą szpatułki. Dorzucamy jabłko. Smażymy na rozgrzanej patelni porcjami. Osączamy placki z jabłkami na papierowym ręczniku. Tak przyrządzone idealnie smakują posypane cukrem pudrem.

Placki z jabłkami na jogurcie

Oto składniki na placki z jabłkami na jogurcie:

3 jajka

szklanka jogurtu

2 szklanki mąki

szczypta soli

pół łyżeczki sody oczyszczonej

łyżeczka cynamonu

2 średnie jabłka dowolnej odmiany

Jak zrobić placki z jabłkami na jogurcie?

Roztrzepujemy w misce jajka i dolewamy stopniowo jogurt. Przesiewamy mąkę i dosypujemy sól, sodę oczyszczoną oraz mielony cynamon. Jabłka dokładnie myjemy i obieramy. Kroimy na plasterki lub ścieramy na tarce o dużych oczkach. Łączymy suche i mokre składniki. Dodajemy jabłka i smażymy placki na rozgrzanej patelni. Serwujemy z cukrem pudrem, lodami lub owocami.

