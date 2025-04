Jeśli nie przepadacie za widokiem całej ryby na talerzu, rozwiązaniem może okazać się kulebiak z nadzieniem ze szczupaka. Jego przygotowanie jest nieskomplikowane, a ostateczny efekt wygląda smakowicie.

Krok 1

Kroimy oprawionego szczupaka w dzwonka (kilogramowy okaz)

Krok 2

Gotujemy go w osolonym wywarze z włoszczyzny – płyn powinien lekko mrugać, aby ryba się nie rozpadała

Krok 3

Nagrzewamy piekarnik do 220 stopni

Krok 4

Gotujemy 5 jajek

Krok 5

Dzwonka obieramy ze skóry i wyjmujemy z mięsa ości. Mięso przekładamy do miski. Nie rozdrabniamy go dodatkowo.

Krok 6

Smarujemy wąską formę do pieczenia masłem (taką jak np. na keksy) lub wykładamy ją papierem do pieczenia (będzie łatwiej wyjąć potem pieróg).

Krok 7

Ugotowane jajka obieramy i siekamy grubo

Krok 8

Kładziemy na desce rozwałkowane ciasto francuskie (lub półfrancuskie, to pierwsze można jednak kupić w sklepie, co znacząco skraca czas przygotowania całości) i przekrajamy je na 2 części

Krok 8

Na środek jednej części ciasta nakładamy mięso szczupaka, potem warstwę jajek i tak na przemian

Krok 9

Przykrywamy całość drugą częścią ciasta i zlepiamy brzegi.

Krok 10

Przekładamy pieróg ostrożnie do formy do pieczenia, nakłuwamy wierzchnią warstwę widelcem i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika.

Całość pieczemy ok. 20-30 minut.

