Zapiekanka z ziemniaków to danie stwarzające wiele możliwości kulinarnych. Ziemniaki bowiem doskonale komponują się z przeróżnymi składnikami. Lubią towarzystwo innych warzyw, a także wędlin, mięs, serów i jajek.

Reklama

Tak naprawdę jej skład zależy tylko od tego co właśnie masz w lodówce. Dzięki temu to danie za każdym razem może smakować i wyglądać inaczej. Przy okazji jest proste do zrobienia, bo składniki wystarczy pokroić, czasem podgotować czy obsmażyć, a potem całość zapiec.

Ziemniaczana zapiekanka jest też ekonomiczna, smaczna i apetycznie wyglądająca. Proponujemy dwie zupełnie różne zapiekanki, których podstawą są ziemniaki.

Zapiekanka rybna z ziemniakami

Składniki:

30 dag obranych ziemniaków

30 dag filetów rybnych

2 pomidory

pomidory 2/3 szklanki śmietany 18 proc.

jajko

sok z cytryny

gałka muszkatołowa

koperek

sól, pieprz



Sposób wykonania:

Ziemniaki pokrój w plasterki i lekko obgotuj. Filety rybne pokrój na kawałki i skrop sokiem z cytryny. Śmietanę, jajko i przyprawy wymieszaj. W naczyniu żaroodpornym układaj warstwami ziemniaki, ryby i pomidory. Całość polej śmietaną i zapiekaj ok. 40 minut w temp. 180 st. C. Przed podaniem posyp posiekanym koperkiem.

Zapiekanka szpinakowo-ziemniaczana

Składniki:

1 kg szpinaku

50 dag ziemniaków

oliwa

mała cebula, drobno posiekana

ząbek czosnku, posiekany

por (część biała i jasnozielona)

szczypior posiekany

1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej

łyżeczka suszonego oregano plus do posypania po wierzchu

łyżka drobno posiekanej natki pietruszki

15 dag sera ricotta

10 dag sera feta

sera feta 4 jajka

jajka 1/4 szklanki śmietanki kremowej 30 proc.

4 dag tartego sera (np. parmezan lub cheddar)



Sposób wykonania:

Formę żaroodporną posmaruj łyżką oliwy. Szpinak opłucz i dokładnie osusz, jeśli ma twarde łodyżki oberwij je. Ziemniaki obierz, pokrój na cieniutkie plasterki, włóż do garnka, zalej wodą, posól i gotuj 4-5 minut, odcedź. Szpinak włóż na patelnię i podgrzewaj, aż puści sok. Wyjmij, odciśnij na sicie i grubo posiekaj. Na patelnię wlej łyżkę oleju, dodaj cebulę i zeszklij ją, mieszając co jakiś czas. Dodaj pokrojony na kawałeczki por i czosnek. Posól i duś pod przykryciem kilka minut od czasu do czasu mieszając, aż por będzie miękki. Pod koniec dodaj Zawartość patelni przełóż do miski ze szpinakiem. Dodaj gałkę muszkatołową, oregano, natkę pietruszki, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj. Dodaj połowę ricotty i połowę pokruszonego sera feta oraz jajka roztrzepane ze śmietanką i doprawione solą oraz pieprzem. Wszystko dokładnie wymieszaj. Na dno formy połóż połowę ziemniaków, dopraw solą i pieprzem. Wyłóż na nie nadzienie szpinakowo-serowe. Na wierzchu rozprowadź mieszankę powstałą z pozostałej ricotty i pokrojonej fety. Przykryj drugą połową ziemniaków, dopraw, posyp tartym serem, resztą oregano i skrop dwiema łyżkami oliwy extra vergine. Wstaw na 30 minut do piekarnika nagrzanego do temp. 180 st. C . 5 minut przed końcem włącz funkcję grill i zrumień wierzch zapiekanki.

Zobacz także:12 przepisów na zapiekanki ziemniaczane. Pyszna zapiekanka ziemniaczana z pieczarkami. Zapiekanki na 20 sposobów.