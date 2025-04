1. Barszcz z uszkami

1 porcja barszczu z uszkami (1 szklanka barszczu i 10 małych pierożków z kapustą i grzybami) waży 280 g. To około 230 kcal.

2. Pierogi z kapustą i grzybami

1 porcja pierogów (5 sztuk) waży 200 g. To około 340 kcal.

3. Kutia

250 g kutii (kutia jest dosyć ciężka) ma 550 kcal.

4. Ryba po grecku

1 porcja ryby po grecku (200 g) ma 280 kcal.

5. Karp po żydowsku

100 g karpia po żydowsku ma około 70 kcal.

6. Kluski z makiem i bakaliami

100 g to 300 kcal.

7. Paszteciki do barszczu

1 pasztecik z kapustą i grzybami - 50 kcal .

. 1 pasztecik z mięsem - ok. 135 kcal.

8. Krokiety z kapustą i grzybami

Jeden średniej wielkości krokiet podsmażony i obtoczony w bułce tartej to 300 kcal.

9. Makowiec świąteczny (w formie rolady, z lukrem)

100 g makowca to 360 kcal.

10. Piernik

100 g piernika to około 300 kcal.

11. Kapusta z grochem

100 g kapusty z grochem to około 110 kcal.

12. Sałatka śledziowa

Sałatka śledziowa w wersji nieco odchudzonej (zamiast standardowego majonezu czy śmietany - jogurt naturalny): 100 g - 130 kcal .

. Sałatka śledziowa z jabłkiem i ze śmietaną - 100 g to około 150 kcal.

Ekspert radzi: Odmówienie sobie przyjemności jedzenia w trakcie Wigilii jest nie lada wyczynem. Warto wiedzieć, że tradycyjna świąteczna kolacja, która składa się z dwunastu dań to około 3000 kcal. Taką dawkę kalorii spalisz w czasie ok. piętnastogodzinnego spaceru. Nie trzeba być jednak aż tak radykalnym. Wystarczy godzinny trening, który nie tylko przyspieszy metabolizm, ale pozwoli także pozbyć się zbędnych kalorii. Świetną propozycją do ćwiczeń w domu jest stretching połączony ze skłonami i przysiadami, dzięki któremu pozbędziemy się nawet 700 kcal. A tylko gimnastykując się – 350 kcal. Możemy też skorzystać z akcesoriów do użytku domowego, np. piłki do pilates (240 kcal). Jeśli jednak lubimy regularne ćwiczenia i chcemy cały rok dbać o sylwetkę, najbardziej efektywny pod tym względem będzie domowy rower stacjonarny. Podczas godzinnego treningu można spalić nawet do 1000 kcal, nie obciążając przy tym tak bardzo stawów, jak w przypadku np. joggingu.

Fot. Ekspert Marzena Brzezińska, dyplomowany dietetyk i ekspert żywienia firmy Star Fitness.

