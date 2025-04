Kiedy Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz ujawnili swój związek, większość osób patrzyła na ich miłość bardzo sceptycznie. Mało kto wierzył, że starszy o 18 lat choreograf i młodziutka tancerka mają szanse stworzyć trwały i szczęśliwy związek. Oni udowodnili, że wiek w miłości nie ma znaczenia i od 24 lat są zgodną, zakochaną w sobie parą.

W nowym programie Izabeli Janachowskiej Natasza Urbańska opowiedziała, jak wyglądał początek ich relacji i kiedy poczuła, że Józefowicz zostanie jej mężem.

Dostałam się do teatru jako tancerka mając 17 lat. To było cudem. Pierwszy raz próbowałam dostać się do Metra. Miałam 13 lat i pierwszy raz go zobaczyłam. Takich ludzi się nie zapomina

- wspominała Urbańska