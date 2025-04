Wiele gwiazd swoim dzieciom nadaje imiona co najmniej... nietypowe. Katarzyna Figura ma córki Koko Claire i Kaszmir Amber, mała córeczka Natalii Siwiec ma na imię Mia Luna, ale prawdziwy prym w tej dziedzinie wiedzie Michał Wiśniewski. Wokalista nazwał czwórkę swoich dzieci kolejno Etiennette, Fabienne, Vivienne oraz Xavier.

Na ciekawy wybór zdecydowała się także Małgorzata Tomaszewska. 3-letni dziś synek dziennikarki nosi imię Enzo - bardzo rzadkie i uznawane na specyficzne w Polsce, ale za to popularne we Włoszech. Dziś szczerze mówi, że nie wyklucza możliwości, by w przyszłości musiała zmienić imię syna. Dlaczego? Szczegóły zdradziła w rozmowie z „Plejadą”.

Małgorzata Tomaszewska o wyborze imienia dla syna

Dziennikarka zdaje sobie sprawę z tego, że konsekwencje jej wyboru mogą być w przyszłości krzywdzące dla jej syna. W szkole dzieci o nietypowych lub zabawnych dla swoich rówieśników imionach często mają ciężkie życie. Co tu dużo mówić - dzieci bywają naprawdę okrutne. Dlatego właśnie Małgorzata Tomaszewska nie wyklucza, że kiedyś zdecyduje się na zmianę imienia.

Małgorzata Tomaszewska ma nadzieję, że mimo wszystko dzieci nie będą śmiały się w szkole z małego Enzo. Jeśli jednak tak by się stało, jest gotowa zmienić mu imię. Na jakie? Najprawdopodobniej byłoby to drugie imię chłopca - Aleksander. Dlaczego zatem zdecydowała się na wybór tak egzotycznego imienia? Okazuje się, że ta decyzja nie była podyktowana chęcią wyróżnienia się.

Tak naprawdę to związane jest z tym, że moja mama ma męża obcokrajowca. Stwierdziliśmy, że chcemy, by wszyscy w naszej rodzinie byli w stanie wymówić jego imię. Enzo wydawało się uniwersalnym, zagranicznie brzmiącym imieniem, ale przy tym nie za bardzo wymyślnym - mówi w rozmowie z Plejadą.

