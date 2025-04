Wiele kobiet martwi się, że ciąża będzie dla nich nie tylko szczęśliwym okresem wyczekiwania dziecka, ale też i bardzo ciężkim okresem, którego końca nie będą mogły się doczekać. Faktycznie, może tak być - chociaż niektóre kobiety przechodzą ją zupełnie bezboleśnie i nie mają prawie żadnych przykrych dolegliwości przez całe 9 miesięcy, inne zupełnie nie nazwałyby swojego stanu błogosławionym...

Jak było w przypadku Małgosi Rozenek? Sama mówi, że poprzednie ciąże były dla niej czystą przyjemnością. Teraz jednak jest nieco starsza, a każda ciąża jest inna, obawiała się więc, że może przejść ją gorzej. Czy jej obawy okazały się prawdziwe?

Jak przechodzi ciążę Małgorzata Rozenek?

Na szczęście ta ciąża Perfekcyjnej Pani Domu wcale nie różni się od poprzednich, a przyszła (i obecna) mama czuje się wyśmienicie. Śmieje się nawet, że dla niej stan błogosławiony jest dosłownie błogosławiony. Ma mnóstwo energii i z początku wcale nie miała zamiaru szybko udawać się na urlop macierzyński.

Gdyby nie koronawirus, kto wie, czy Małgosia Rozenek dalej by nie pracowała! Pandemia jednak pokrzyżowała jej plany, razem z całą rodziną więc udała się za miasto, by bezpiecznie czekać na poród.

To trzecie dziecko Małgorzaty Rozenek. Stanisław i Tadeusz to synowie z jej poprzedniego małżeństwa. Razem z Radosławem Majdanem po raz pierwsze zostaną rodzicami, to też pierwsze dziecko byłego bramkarza. Chociaż żadne z nich nie potwierdziło płci dziecka, to w kilku wywiadach wspominali o synu, któremu nadaliby imię Edward. Z pewnością pasowałoby do tradycyjnych imion jego braciszków!

