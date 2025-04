Tradycja urządzania baby shower przywędrowała do nas z Zachodu i wzbudza wiele skrajnych opinii. Jedni uważają, że to niepotrzebna impreza dla bogaczy, inny za to uwielbiają ją za pastelowe kolory i urocze dodatki. My jesteśmy zdania, że co za dużo, to na pewno nie zdrowo, ale z pewnością takie przyjęcie nikomu nie szkodzi.

Polskie gwiazdy też uwielbiają baby shower. Huczne przyjęcia urządziła między innymi Joanna Krupa. Jak się okazuje, Małgorzata Rozenek również planowała urządzić taką imprezę dla najbliższych, ale niestety pandemia koronawirusa skutecznie pokrzyżowała jej plany.

Jak miało wyglądać baby shower Małgorzaty Rozenek?

Po Perfekcyjnej Pani Domu możemy spodziewać się perfekcyjnych przyjęć. Jak mówi sama Małgosia Rozenek, jej przyjęcia miało być bardzo huczne. Nie chciała dzielić go na dwie imprezy - dla znajomych i dla rodziny - dlatego zdecydowała się wyprawić je w naprawdę imponującym wydaniu.

Jak sama mówi, baby shower to dla niej ostatnia okazja, by na spokojnie spotkać się z najbliższymi jeszcze przed narodzinami dziecka. Po nich, według Małgorzaty Rozenek, zobaczyłaby się z nimi dopiero po kilku miesiącach, szczególnie że po urodzeniu ma zamiar wyjechać na prawie 2 miesiące za granicę.

Małgorzata Rozenek nie mówi wiele o dokładnym wystroju czy motywie przewodnim imprezy, ale zdradziła, że chciała postawić ogromną, pięciometrową ścianę balonów. Taka ozdoba robiłaby niesamowite wrażenie!

Całą imprezą planowała się podzielić z fanami na Instagramie - szkoda w końcu, by tak pięknych dekoracji nie zobaczył świat! Jeszcze większa szkoda, że pandemia pokrzyżowała jej plany, chociaż i tak planowała urządzić przyjęcie dopiero w połowie maja. Może więc jest szansa na chociaż bardzo kameralne baby shower?

