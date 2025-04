Wiele młodych mam narzeka na brak czasu dla siebie. W końcu kiedy tu poćwiczyć lub poczytać książkę, gdy mały szkrab ciągnie nas za nogawkę i chce się ciągle bawić? Z zazdrością patrzymy często na gwiazdy, które pomimo dzieci i czasem braku opiekunki czy niani nadal znajdują chwilę, by o siebie zadbać.

Reklama

Małgorzata Socha pokazała swój sposób na to, jak zadbać o siebie, a jednocześnie i o to, by dziecko miało doskonałą zabawę. Nawet na wakacjach! Myślisz, że wprowadzisz to także w swoją codzienną rutynę?

Małgorzata Socha ćwiczy z córeczką

Jedno jest pewne: takiej sylwetki pozazdrościłby aktorce niejedna kobieta - i to niekoniecznie tylko młode mamy. Czy sekretem jej szczupłej figury są właśnie wspólne ćwiczenia?

Wspólne ćwiczenia z dzieckiem to nie tylko dobra zabawa dla obojga i szansa na zacieśnianie więzi, ale przede wszystkim pokazuje małemu szkrabowi dobre nawyki. Może więc warto poświęcić dziennie chociaż pół godziny, by wspólnie powyginać się i powygłupiać?

Małgorzata Socha daje radę z trójką dzieci: siedmioletnią Zosią, trzyletnią Basią i dwuletnim Stanisławem. Chyba więc nie mamy już żadnych wymówek... Może najwyższy czas zadbać też o własne dobre samopoczucie? W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch.

Nie tylko ona jednak daje radę pogodzić macierzyństwo z codziennymi ćwiczeniami. Anna Lewandowska często ćwiczy z Klarą (a do tego z drugim dzieckiem w drodze), Drew Barrymore za to często zabiera na jogę swoją córkę Olive. Nie możemy napatrzeć się na ich zdjęcia!

Reklama

To też cię zainteresuje: