Gwiazdy często chronią prywatność swoich dzieci i nie pokazują ich twarzy. Do tego grona należy właśnie Małgorzata Socha - chociaż jej urocza trójka często jest bohaterami postów na Instagramie, zwykle zdjęcia są im robione od tyłu, z boku lub tak, że nie widać ich buzi. Tym razem jednak aktorka wyszła z tego schematu. Na najnowszym zdjęciu pozuje ze swoją najstarszą córką z... setkami domowych dżemów!

Małgorzata Socha pokazała twarz córeczki

Zosia, najstarsze dziecko aktorki ma już 7 lat. Oprócz tego Socha jest mamą 3-letniej Basi oraz 2-letniego Stasia. Póki co nie zdecydowała się jednak pokazać twarzy młodszych latorośli. Trzeba jednak przyznać, że to zdjęcie mamy i córki jest naprawdę urocze.

W kogo wdała się córka aktorki? Zadarty nosek i szeroki uśmiech jednoznacznie zdradzają podobieństwo do mamy... Uwagę fanów przykuł jednak jeszcze jeden „szczegół”, którego nie sposób nie zauważyć... Są to dziesiątki słoików z dżemem. Ta ilość jest naprawdę imponująca...

Kilka dni temu pojawiły się plotki, że ktoś z obsady „Przyjaciółek” ma koronawirusa, zaś w poniedziałek magazyn „Show” na podstawie rozmowy z managerem aktorki ustalił, że jest to właśnie Małgorzata Socha. Agent gwiazdy zdradził, że aktorka przechodzi go wyjątkowo łagodnie. Sama Socha póki co nie potwierdza tych doniesień.

Nie zdradzę, kto zachorował, to dane poufne. Jest pandemia, każdy może zachorować - skomentowała tę sytuację Małgorzata Socha na łamach magazynu „twoje Imperium”.

