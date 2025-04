Małgorzata Rozenek słynie ze swojego zdrowego podejścia do ciała i ogromnego dystansu. Chętnie żartują z siebie razem ze swoim mężem, Radkiem Majdanem - ostatnio szczególnie często nawiązują do silikonowego brzucha Perfekcyjnej Pani Domu.

Tym bardziej spodziewałyśmy się, że Małgosia Rozenek nie będzie przejmować się nadprogramowymi kilogramami, które przybyły jej podczas długo wyczekiwanej ciąży. Gdy została o to zapytana, jej odpowiedź nie pozostawiła żadnych złudzeń.

Czy Małgorzata Rozenek przejmuje się swoją wagą?

Jak sama mówi - nie i wcale nie ma zamiaru walczyć od razu o powrót do idealnej figury. Rozenek zawsze była znana ze szczupłych nóg i nieziemskiej talii - jak się jednak okazuje, nie jest jej łatwo zrzucić przybrane kilogramy

.Ja i tak już wiem z doświadczenia, że ja wracam bardzo powoli do formy. I oczywiście, że jest coś smutnego w tym, że póki masz nadprogramowe kilogramy, ale jesteś w ciąży, to jest ok, a gdy już nie jesteś w ciąży, ale nadal masz te nadprogramowe kilogramy, to zaczynasz się tym coraz bardziej denerwować - mówi Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek ma tu naprawdę sporo racji. W końcu w ciąży kilogramy przybiera się przez 9 miesięcy. Nie ma więc co oczekiwać, że znikną one w bardzo krótkim czasie - szczególnie biorąc pod uwagę to, jak ciężkim czasem jest dla młodej mamy zarówno połóg, jak i pierwsze miesiące życia dziecka.

Sama mówi, że jednak wcale jej to przeszkadza - priorytety w jej życiu ustawiły długie starania o ciążę, nie przejmuje się więc niczym oprócz tego, by dziecko urodziło się zdrowe. Reszta, tak jak to, kiedy będzie miała czas na ćwiczenia, schodzi na dalszy plan.

Perfekcyjna Pani Domu na początku miała zamiar pracować tak długo, jak pozwoli jej ciąża. Te plany pokrzyżowała jej jednak epidemia koronawirusa, przez którą uciekła razem z rodziną na wieś. Kiedy ma jednak zamiar wrócić do pracy? Wcale nie tak prędko.

