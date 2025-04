Ubranka dla najmłodszych to już nie tylko przesłodzone wzory i oklepane odcienie. Coraz więcej marek decyduje się na piękne, naprawdę stylowe kroje, które wyglądają jak mniejsze kopie kreacji prosto z wybiegów. Również typowo dziecięca moda odchodzi już od dawnych wzorów. Teraz królują stonowane, eleganckie barwy i proste formy.

Gwiazdy prześcigają się w stylizacjach swoich dzieci. Jedną z najlepiej ubranych dziewczynek jest z pewnością Klara Lewandowska. Nic w tym dziwnego, w końcu jej mama, Anna Lewandowska, prowadzi własny sklep z ubraniami i akcesoriami dla dzieci i niemowląt. Ubranka marki Baby by Ann to naprawdę śliczne kolekcje! Sportsmenka postawiła na proste kroje, naturalne materiały i brak zbędnych nadruków.

Które dzieci gwiazd są też zawsze doskonale ubrane?

Dużą uwagę do ubioru swojej starszej córki przykłada Agnieszka Sienkiewicz. Trzyletnia Zosia nie raz zachwycała fanów aktorki swoim ubiorem! Aktorka zabiera swoją córkę na wiele akcji charytatywnych i społecznych. Sprzątają razem świat oraz chodzą na spotkania fundacji tworzącej rodzinne domy dziecka. Agnieszka Sienkiewicz nie boi się pokazywać, jak naprawdę wygląda macierzyństwo. Zdjęcie nieidealnego brzucha po ciąży podbiło serca jej fanek!

Anna Wendzikowska zabiera zaś swoją córkę... do pracy! Prezenterka i dziennikarka nie tak dawno po raz drugi została mamą. Zarówno Kornelia, jak i Antonina na każdym zdjęciu wyglądają uroczo. Do tego często mają pasujące do siebie stylizacje!

Dopasowane stylizacje mają też w małym palcu Weronika Rosati i jej córka Elisabeth. Aktorka po ciężkich chwilach staje na nogi i, jak sama mówi, chce wychować córkę na silną kobietę. Widać między nimi niezwykłą więź i uczucie!

Natalia Siwiec i jej córka Mia również pokochały matching outfits! Słomkowe kapelusze, a do tego zwiewne sukienki z falbanami? My jesteśmy na tak - i to w obu wersjach! Mia uwielbia też turbany na głowę. Ten dodatek nie tylko stylowo wygląda, ale doskonale też chroni dziecięce główki przed słońcem.

Leonia, córka Mai Bohosiewicz, również już wie, co to styl! Nie tylko zawsze jest pięknie ubrana, ale też ma doskonale dobrane dodatki! Czy odziedziczyła gust po mamie? Z pewnością tak!

