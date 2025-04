Ciąża potrafi diametralnie zmienić upodobania kulinarne przyszłej mamy. Istnieją różne przesądy co do ciążowych zachcianek: jeśli są to słodycze, z pewnością urodzi się dziewczynka, jeśli zaś ciężarna domaga się słonych przekąsek, może mieć pewność, że będzie mieć chłopca.

Reklama

Małgorzata Rozenek od bardzo dawna dba o zdrową dietę. Unika mięsa, je wiele zielonych warzyw, a przede wszystkim - dużo ćwiczy. A raczej ćwiczyła, w końcu w tak zaawansowanej ciąży ciężko już się poruszać tak lekko, jak przed nią.

Czy ciąża zmieniła jej upodobania kulinarne? Perfekcyjna Pani Domu, która jest obecnie w 8. miesiącu ciąży, bardzo szczerze odpowiedziała na to pytanie. Jak się okazuje, nie może sobie odmówić tylko jednej rzeczy...

Ciążowe zachcianki Małgorzaty Rozenek

Chociaż na co dzień stara się trzymać zdrowego stylu życia, dziennikarka nie potrafi oprzeć się słodyczom. Szczególnie upodobała sobie ciasta, do których ma teraz ogromną słabość.

Jak sama mówi, ma z tego powodu niemałe wyrzuty sumienia, ale drożdżowe ciasto z herbatą to nie jest coś, czemu potrafi się oprzeć. Wcale się jej nie dziwimy!

Małgosia Rozenek wyszła jednak z założenia, którego wszystkie mogłybyśmy się od niej nauczyć. Uznała, że ciąża to nie jest czas na to, by wszystkiego sobie odmawiać. Chociaż stara się odpowiednio bilansować dietę, a do tego na co dzień jest w kontakcie z dietetykiem klinicznym, czasem pozwala sobie na małe odstępstwa.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Czy Małgosia Rozenek czuje presję powrotu do figury sprzed ciąży?

Historia małżeństwa Majdanów

Fani Rozenek zarzucają jej noszenie silikonowego brzucha