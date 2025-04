Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zostali rodzicami małego Henia 6 tygodni temu, mieli już więc trochę czasu, by przyzwyczaić się do prawdziwej rewolucji, jaką mały człowiek potrafi wprowadzić do domu. W roli świeżo upieczonych rodziców czują się jednak doskonale i nie przeszkadza im nawet natłok obowiązków, który wraz z małym Heniutkiem zawitał w ich życiu.

Jak radzą sobie jednak z podziałem obowiązków? Jak mówi Perfekcyjna Pani Domu, jest on bardzo nowoczesny i daleko trzymają się od stereotypowych ról kobiety i mężczyzny w rodzinie.

Jak Majdanowie dzielą obowiązki w domu i przy Heniu?

Oboje starają się wywiązywać z przydzielonych obowiązków po równo, ale ten podział był zupełnie niezamierzony. Radosław bardzo cieszy się z obecności Henia i chce po prostu spędzać z nim czas - a jak to się mówi, kto kocha swoją pracę, ten nie przepracuje ani jednego dnia. Jak widać, ma to przełożenie także w pracy w domu!

Pech chciał, że niestety Radkowi Majdanowi trafiła się ta gorsza zmiana - ta nocna, o czym Gosia Rozenek wspomina z niemałym rozbawieniem. Dzięki temu jednak ona jest w stanie normalnie funkcjonować w ciągu dnia. Jak sama mówi, sen jest dla niej absolutną podstawą, a ponieważ jej mąż jest mężczyzną, musi brać brak snu na klatę.

Jak podsumowuje to sam Radosław? To dzięki Heniowi zrozumiał jedno - nie ma dzieci, przy których można się wyspać. Chociaż mały Heniutek z pewnością jest bardzo grzeczny (w końcu wygląda jak prawdziwy aniołek!), są rzeczy, których się nie przeskoczy. Radek Majdan musi w nocy wstawać co 3 godziny - głównie dlatego, że najmłodsza latorośl Majdanów... lubi sobie podjeść.

