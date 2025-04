Ukrywanie ciążowego brzuszka zdecydowanie nie należy do łatwych, a mimo to Małgorzacie Rozenek udało się to robić bardzo długo. Co więcej, wcale nie rezygnowała z życia publicznego i nie chowała się w domu.

Jak się okazuje, sukces zawdzięcza... wyczuciu modowemu. Pomógł jej też w tym jeden element garderoby, z którym w ostatnich miesiącach się nie rozstawała.

Jak Małgorzata Rozenek ukrywała ciążę?

Odpowiednio zestawione ubrania ukryją wszystko - nawet ciążowy brzuszek. Małgorzata Rozenek wykorzystała kilka prostych modowych trików, dzięki którym w pierwszych kilku miesiącach nikt by nie powiedział, że Perfekcyjna Pani Domu spodziewa się dziecka.

Przede wszystkim postawiła na oversizowe marynarki i dopasowane spodnie. W ten sposób prezentowała się zawsze nienagannie i wyjątkowo stylowo. Do tego taki strój sprawdza się na wszystkich zawodowych spotkaniach. Niezależnie od tego, czy udzielała wywiadu, czy pozowała na ściance, zawsze była ubrana stosownie do okazji. Trzeba przyznać, że duża marynarka zapięta na jeden guzik doskonale maskuje brzuch.

Na pozostałe okazje Małgorzata Rozenek wybierała obszerne swetry, bluzy i kurtki w wersji maxi - całe szczęście, że początek jej ciąży przytrafił się na zimną porę roku. Nikt przez długi czas nie był w stanie zauważyć, że pod tymi wszystkimi warstwami kryje się ciążowe krągłości.

Dzisiaj Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan powitali nie świecie syna - Henia. Całej rodzinie życzymy dużo zdrowia.

