Michał zakochał się we mnie jeszcze w szkole, ale ja nie zwracałam na niego uwagi aż do matury. Wtedy pierwszy raz zobaczyłam go w eleganckiej marynarce i aż zaniemówiłam. Po egzaminach zaprosił mnie na obiad i zaczęliśmy się regularnie spotykać. Byłam wtedy taka szczęśliwa i naprawdę wierzyłam, że nic nas nie rozdzieli.

Pewnie tak by było, gdyby nie fakt, że Michał nie poszedł na studia. Miał za mało punktów, by dostać się na wymarzony kierunek, dlatego postanowił przeczekać rok, pracując w warsztacie samochodowym w rodzinnym mieście. Ja tymczasem zaczęłam studia na dziennikarstwie w Gdańsku. Myślałam, że nasz związek na odległość przetrwa, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz.

Musiałam podjąć decyzję

Mimo dzielących nas kilometrów, staraliśmy się dbać o naszą relację. On rzadko przyjeżdżał do Gdańska, bo miał dużo zleceń, za to ja w każdy weekend wracałam do naszego rodzinnego miasteczka. Przy takim trybie życia nie była to sielanka, ale stanowiliśmy zgraną, kochającą się parę.

Po zdaniu licencjatu wyjechałam ze znajomymi w góry, aby uczcić ten sukces. Tam, w jednej z restauracji, poznałam Sebastiana. Przyłączył się do naszego stolika i zapłacił rachunek za całą grupę. Wiedziałam, że jest bajecznie bogaty. Widać to było po tym, jak się zachowywał i jak był ubrany. Nie miało to dla mnie znaczenia, bo od razu złapaliśmy wspólny język. Rozmawialiśmy o sztuce i literaturze, na co nigdy nie mogłam sobie pozwolić w towarzystwie Michała.

Okazało się, że Sebastian ma mieszkanie w Trójmieście. Zaczęliśmy częściej spotkać się na miejscu. Wmawiałam sobie, że to tylko niewinne pogaduszki ze znajomym. W wakacje zaprosił mnie do willi nad Adriatykiem. Mówił, że wyjeżdża ze znajomymi i zwolniło im się jedno miejsce. Zgodziłam się, ale zataiłam ten fakt przed Michałem.

Po powrocie nasze spotkania stały się regularne, chociaż przyznałam, że jestem już zajęta. Sebastiana to nie obchodziło. W moim związku z Michałem zapanowała cisza, spotykaliśmy się bardzo rzadko. Pewnego dnia przed uczelnią zastałam Sebastiana, który czekał na mnie z bukietem czerwonych róż. Klęknął przede mną i wyciągnął pierścionek. Nie chciałam publicznie robić sceny. Zgodziłam się, bo byłam zmęczona życiem w tym dziwnym układzie i tęskniłam za stałością.

Napisałam do Michała SMS-a, że między nami koniec. Wiadomość pozostała bez odpowiedzi. Później, gdy przyjechałam do rodzinnego miasteczka, okazało się, że rzucił pracę i wyjechał do Szwecji.

– Zostawiłaś wartościowego chłopaka dla jakiegoś bogacza, którego znasz od niedawna. Obyś nie chciała cofnąć czasu – usłyszałam wtedy od mojej mamy.

Nie miała pojęcia, że jej słowa staną się prorocze.

Luksus nie dał mi szczęścia

Szybko zaplanowaliśmy ślub z Sebastianem. Nie było na co czekać. Ja wkrótce kończyłam studia, a on zapewniał nam byt. Był jednak jeszcze inny powód, o którym goście weselni nie mieli pojęcia. Byłam w ciąży. Dowiedziałam się o tym późno. Wcześniej byłam tak zajęta rozstaniem z Michałem i zaręczynami z Sebastianem, że nie zwracałam uwagi na swoje samopoczucie.

Gdy lekarz potwierdził wiek ciąży, coś mnie tknęło. Zerknęłam w kalendarz i poczułam ukłucie niepokoju. W tym czasie spotykałam się zarówno z Michałem, jak i z Sebastianem. Jednak dokonałam wyboru i nie było już odwrotu. Wolałam myśleć, że to dziecko mojego narzeczonego, z którym przecież planowałam wspólne życie.

Po ślubie zamieszkaliśmy w luksusowej willi. Miała wielki ogród i taras, najmodniejsze meble i najnowocześniejsze sprzęty. Jedyne, czego w tym domu nie było, to czułość. Sebastian stał się oschły, całymi dniami pracował lub wychodził na spotkania. Dzieckiem nie zajmował się w ogóle. Kiedy syn się urodził, byłam z nim zupełnie sama. Nawet mama do mnie nie przyjeżdżała, bo nie dogadywała się z Sebastianem i nie czuła się przez niego mile widziana.

W domu panowało grobowe milczenie. Każda próba rozmowy przeradzała się w kłótnię. Ciągle myślałam, że jakoś uda się to naprawić, ale coraz częściej czułam, że luksus nie da mi szczęścia. Zrozumiałam, że byłam dla niego tylko dodatkiem do jego pełnego blichtru życia. Miałam być obok, ładnie się uśmiechać i niańczyć dziecko, a on realizował się w swoich pasjach i piął po szczeblach kariery.

To przelało czarę goryczy

Czas mijał, a nasz syn, Eryk, rósł jak na drożdżach. Przed jego drugimi urodzinami robiłam porządek w zdjęciach, szukając fotografii do albumu, który chciałam dla niego przygotować. Natknęłam się na zdjęcie Michała. I wtedy to zobaczyłam. Te same pełne usta, brązowe oczy, wysokie czoło… Eryk był do niego łudząco podobny. Widziałam to wyraźnie, ale musiałam mieć pewność.

Jeszcze tego samego dnia zrobiłam test na ojcostwo, który ostatecznie wykluczył, że Sebastian mógłby być ojcem Eryka. To przelało czarę goryczy. Od razu zaczęłam pakować nasze rzeczy. Ten wynik tylko ułatwił mi to, co od dawna planowałam.

Gdy Sebastian wrócił do domu, zastał mnie siedzącą w salonie, z walizką obok.

– Klaudia, co ty wyprawiasz? – spytał wyraźnie osłupiały.

– Sebastian, ja tak już dłużej nie mogę. Nie kocham cię, ty mnie też nie.

Zagryzł wargi. Widziałam, że jest wściekły.

– Przecież mamy dziecko, nie możesz tak po prostu odejść.

– Eryk to nie jest twój syn – powiedziałam powoli, wręczając mu wynik testu. – Nic nas już nie łączy.

Milczał. Widziałam, że coś analizuje.

– Ale jak to będzie wyglądało? Zrobiłaś ze mnie idiotę – w końcu odpowiedział ze złością w głosie.

– Nikt nie musi o tym wiedzieć. Ale ja z tobą nie zostanę ani jednego dnia dłużej.

W jego oczach zobaczyłam błysk nienawiści.

– Nie chcę cię więcej widzieć. I tego dziecka też.

Zabrałam Eryka, wzięłam walizkę i wyszłam z naszego domu, opuszczając luksusowe życie, do którego nie miałam już nigdy wrócić.

Brakowało mi miłości

Wróciłam z Erykiem do mojego rodzinnego miasteczka. Wiedziałam, że mama mnie przyjmie, nawet jeśli nigdy nie zaakceptowała mojego małżeństwa.

– Mamo, miałaś rację – powiedziałam, stojąc jeszcze w progu, a ona mnie objęła.

Wtedy nie wytrzymałam. Zaczęłam głośno szlochać w jej ramionach, aż usadziła mnie na kanapie, a sama zajęła się Erykiem. Mimo że nie miała okazji zbyt często go widywać, była miedzy nimi naturalna, bliska więź. Patrzyłam na to z zachwytem, ale i ze złamanym sercem. Nie płakałam za Sebastianem. Było mi żal, że straciłam tyle czasu na bezsensowny związek pozbawiony miłości. Dopiero wizyta w domu rodzinnym uświadomiła mi, czego do tej pory tak bardzo mi brakowało.

Zatrzymałam się u rodziców. Mieli dom z ogrodem, gdzie Eryk bawił się całymi dniami, a ja próbowałam dojść do siebie. Znalazłam pracę w sklepie i zapisałam małego do przedszkola. Pewnego dnia mama poinformowała mnie, że do miasta wraca Michał.

– Mamo, muszę ci coś powiedzieć… – zawahałam się. – Eryk nie jest synem Sebastiana. Jego ojcem jest Michał.

Mama nie wyglądała na zaskoczoną.

– Powinnaś mu o tym powiedzieć. Wpadnie do nas, bo byli z ojcem umówieni w sprawie jego służbowego auta. Michał miał mu pomóc z naprawą.

Nie wiedziałam, czy to dobry pomysł. Bałam się reakcji człowieka, którego kiedyś tak bardzo zraniłam.

Poczułam ciepło w sercu

Gdy Michał przyszedł w odwiedziny, nie wiedziałam, jak się zachować. Przywitałam go ze spuszczoną głową, ale wtedy do przedpokoju wbiegł Eryk. Popatrzył na Michała, a ten spojrzał na niego. Malec złapał go za rękę i zaprowadził do pokoju, by pokazać swoje zabawki. Poczułam dziwne ukłucie w sercu, gdy widziałam, jak Michał się do niego uśmiecha.

Gdy Michał wypił kawę i porozmawiał z moim ojcem, wyszliśmy przed dom. Usiedliśmy na ławce, a ja poczułam, że to jest ten moment. Nie mogłam dłużej tego dźwigać.

– Michał… muszę ci coś powiedzieć – powiedziałam cicho. – Eryk jest twoim synem. Przysięgam, że tego nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero niedawno. Przepraszam cię.

Milczał. Widziałam, jak próbuje poradzić sobie z tą nagłą prawdą.

– Jesteś… jesteś tego pewna?

– Tak, na sto procent.

Wiedziałam, że mu z tym trudno. Przez kilka dni się nie odzywał, aż pewnego popołudnia stanął przed naszymi drzwiami. W ręku trzymał zdalnie sterowane auto.

– Eryk, to dla ciebie – powiedział, gdy chłopiec wyciągnął do niego ręce. – Przyszedłem się pożegnać.

Moje serce zamarło. Spodziewałam się, że nie będzie chciał mieć z nami nic wspólnego.

– Muszę wrócić do Szwecji, praca czeka – powiedział i zawahał się. – Ale może… może chciałabyś kiedyś przyjechać do mnie z Erykiem? Skandynawia jest piękna, zrobicie sobie małe wakacje.

Uśmiechnęłam się szeroko. Poczułam, że nie wszystko jeszcze stracone. I ta myśl była jak promyk słońca, który wlał ciepło w moje serce.

Klaudia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

