Nigdy nie sądziłam, że to właśnie osoba, która przez lata była dla mnie wzorem moralności, skrywała największy sekret. Mój światopogląd został wywrócony do góry nogami podczas jednego, z pozoru zwyczajnego święta. Wspomnienie tego dnia na zawsze pozostanie we mnie jako przypomnienie, jak bardzo pozory mogą mylić.

Teściowa zawsze mnie pouczała

Dzień Bożego Ciała zapowiadał się wyjątkowo ciepło, a słońce od samego rana wpadało przez szerokie okna naszej kuchni. Lubiłam te świąteczne poranki, kiedy miasto budziło się powoli, a w powietrzu unosił się zapach świeżego pieczywa i parzonej kawy. Niestety, mój spokój został brutalnie przerwany punktualnie o siódmej rano, kiedy to w drzwiach stanęła Jadwiga, moja teściowa. Zawsze miała w zwyczaju pojawiać się znacznie wcześniej, niż to było ustalone, aby móc kontrolować każdy aspekt naszych przygotowań.

Jadwiga była kobietą, która z niezwykłą starannością dbała o swój wizerunek osoby nieskazitelnie moralnej. Jej ubrania zawsze były w stonowanych barwach, a postawa wyrażała wyższość nad każdym, kto nie spełniał jej rygorystycznych standardów. Zanim zdążyłam na dobre się z nią przywitać, jej bystre oczy już lustrowały moją sukienkę.

– Justyna, czy ty naprawdę zamierzasz wyjść w tym z domu? – zapytała, krzywiąc usta w wyrazie głębokiej dezaprobaty.

– To zwykła letnia sukienka, mamo. Sięga za kolano, ma zakryte ramiona. Co z nią nie tak? – odpowiedziałam, starając się zachować spokój i nie dać się sprowokować już na samym początku dnia.

– Jest zbyt jaskrawa. Kolor przyciąga wzrok, a w taki dzień jak dzisiaj powinnaś emanować skromnością i pokorą. Kobieta w twoim wieku powinna wiedzieć, że nie wypada epatować bogactwem ani zwracać na siebie uwagi. Prawdziwa wartość człowieka ukryta jest w jego wnętrzu, a nie w krzykliwych materiałach.

Wzięłam głęboki oddech, ignorując jej słowa. Mój mąż, Marek, posłał mi z głębi korytarza przepraszające spojrzenie, ale jak zwykle nie odezwał się słowem. Był dobrym człowiekiem, ale w starciu ze swoją matką zawsze wybierał milczenie. Postanowiłam nie psuć nam święta i poszłam do sypialni, aby zarzucić na ramiona lekki żakiet. Nie chciałam wdawać się w dyskusje z teściową. Marzył mi się spokojny dzień.

Narastała we mnie frustracja

Droga do kościoła i sama procesja upłynęły pod znakiem niekończących się kazań Jadwigi. Szła obok mnie, trzymając w dłoniach modlitewnik, ale jej uwaga skupiona była wyłącznie na ocenianiu innych ludzi. Słuchałam jej cichych, jadowitych szeptów na temat sąsiadów, znajomych, a nawet zupełnie obcych osób.

– Spójrz na Krystynę. Jak ona mogła założyć taką kolię? To przecież istne marnotrawstwo i pycha – szeptała mi do ucha, nie spuszczając wzroku z ołtarza. – Prawdziwa skromność to cnota, której dzisiejszym kobietom całkowicie brakuje. Myślą tylko o błyskotkach, zamiast skupić się na tym, co naprawdę ważne. Powinnaś wziąć to sobie do serca, Justyna.

Zaciskałam zęby, czując, jak narasta we mnie frustracja. Przez całą uroczystość czułam się jak na celowniku. Każdy mój ruch, każdy gest był poddawany surowej ocenie. Nawet sposób, w jaki składałam dłonie, wydawał się dla niej niewystarczająco pokorny. Z ulgą powitałam moment, w którym mogliśmy wreszcie wrócić do domu na świąteczny obiad.

Nie wierzyłam własnym uszom

Po powrocie zajęłam się przygotowywaniem stołu. Jadwiga zasiadła w salonie niczym królowa na tronie, popijając herbatę i kontynuując swoje wywody na temat moralnego upadku współczesnego świata. Kiedy poszłam do łazienki, aby umyć ręce przed podaniem posiłku, usłyszałam z korytarza cichy dźwięk telefonu. Był bardzo dyskretny, wręcz stłumiony, ale wyraźnie nie przypominał dzwonka, do którego przywykłam.

Z ciekawości przystanęłam i zauważyłam, że Jadwiga, myśląc, że nikt jej nie widzi, wyjęła z torebki telefon i szybko odebrała połączenie. Nie wiedziała, że obserwuję ją zza lekko uchylonych drzwi łazienki. Jej twarz rozjaśniła się w sposób, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Zwykle była powściągliwa, surowa – teraz jednak pojawił się na niej delikatny uśmiech, coś z młodzieńczego zauroczenia.

– Tak, kochany... Wiem, też już się nie mogę doczekać... – wyszeptała, po czym rozejrzała się nerwowo, czy nikt jej nie podsłuchuje.

Zamarłam w miejscu. To nie mogło być skierowane do mojego teścia – ich relacja była od wielu lat chłodna, niemalże oficjalna. Nigdy nie słyszałam, aby zwracała się do niego w taki sposób. Przez chwilę pomyślałam, że się przesłyszałam, ale ton jej głosu nie pozostawiał złudzeń.

Musiałam poznać prawdę

Nie dawało mi to spokoju przez cały obiad. Jadwiga była jak zawsze opanowana, mówiła o pokorze, o skromności, o tym, jak bardzo młode kobiety powinny dbać o swoje cnoty. Jej kazania były jeszcze bardziej natarczywe niż zwykle, jakby próbowała zamaskować własne emocje.

Po posiłku Marek pojechał po dzieci do mojej siostry, a ja zostałam z Jadwigą. W pewnym momencie zauważyłam, że jej telefon znowu zawibrował. Tym razem jednak nie odebrała natychmiast – spojrzała tylko na ekran i odłożyła go z wyraźnym niepokojem. Chwilę później sama wyszła na balkon, tłumacząc się, że chce zaczerpnąć świeżego powietrza.

Nie mogłam się powstrzymać. Gdy tylko drzwi się za nią zamknęły, zerknęłam na jej telefon, który zostawiła na stole. Ekran był jeszcze aktywny, a na nim widniało powiadomienie: „Tęsknię za tobą. Spotkamy się dziś wieczorem?”. Nadawcą był ktoś podpisany w kontaktach jako „A.”. Serce zaczęło mi bić szybciej. Przeszłam przez kilka poprzednich wiadomości – wszystkie były pełne czułości, subtelnych aluzji do wspólnie spędzonych chwil i planów na przyszłość.

Odbyłyśmy szczerą rozmowę

Kiedy Jadwiga wróciła z balkonu, nie mogłam już dłużej udawać, że nic nie wiem. Moja ciekawość i zaskoczenie były silniejsze niż strach przed jej reakcją.

– Mamo… czy wszystko w porządku? – zapytałam, przyglądając się jej uważnie.

Spojrzała na mnie, jakby wyczuła, że coś jest nie tak.

– Oczywiście, Justyna. Dlaczego pytasz?

– Bo mam wrażenie, że coś cię trapi. I… – zawahałam się, czując narastające napięcie – …widziałam twoje wiadomości.

Na jej twarzy pojawiło się coś na kształt szoku. Przez krótką chwilę milczała, potem jednak uniosła brodę i przybrała swój zwykły, wyniosły ton.

– Każdy ma prawo do własnej prywatności – powiedziała cicho, ale stanowczo. – Nie powinnaś była tego robić.

– Mamo, czy ty masz romans? – zadałam pytanie, którego bałam się najbardziej.

Przez moment myślałam, że się rozpłacze, ale Jadwiga tylko westchnęła ciężko i usiadła na fotelu.

– Nie rozumiesz, Justyna… Twój teść od lat mnie nie dostrzega. Każdego dnia słyszę tylko narzekania i pouczenia. Czułam się niewidzialna, samotna. A ten mężczyzna sprawił, że poczułam się znów młoda, ważna…

Słowa te odbijały się echem w mojej głowie. Kobieta, która przez całe życie uczyła mnie pokory, nieskazitelności i powściągliwości, sama skrywała sekret, który mógłby zburzyć naszą rodzinę.

– Dlaczego więc tyle mówisz o moralności? Czemu oceniasz innych, skoro sama nie żyjesz tak, jak wymagasz od innych? – zapytałam, nie kryjąc rozczarowania.

Jadwiga spuściła wzrok. Po raz pierwszy zobaczyłam w niej coś na kształt słabości, kruchości, której nigdy wcześniej nie zdradzała.

– Może dlatego, że sama się boję. Boję się, że kiedy wszystko wyjdzie na jaw, stracę rodzinę, szacunek… Zawsze byłam silna tylko na pokaz. Skromność była moim pancerzem. Ale samotność… jest gorsza niż jakiekolwiek upokorzenie.

Spojrzałam na nią inaczej

Nie wiedziałam, co powiedzieć. Siedziałyśmy w milczeniu przez długi czas. Gdzieś w tle Marek wrócił z dziećmi, a dom wypełnił się ich śmiechem. Patrzyłam na Jadwigę inaczej niż do tej pory – już nie jak na moralistkę, ale jak na zwykłą, zagubioną kobietę, która desperacko szukała szczęścia, nawet jeśli robiła to wbrew własnym zasadom.

Nie wiem, czy kiedykolwiek powiem o tym Markowi. Nie wiem, czy powinnam. Ale wiem jedno – od tego dnia patrzyłam na swoją teściową z odrobiną współczucia i zrozumienia. Jej surowość, jej kazania były maską, za którą kryła się kobieta zraniona, spragniona miłości i bliskości.

Czy to ją usprawiedliwia? Nie wiem. Ale dzięki temu doświadczeniu zrozumiałam, że skromność, o której tyle mówiła Jadwiga, nie zawsze jest tym, czym się wydaje. Czasami jest ucieczką, czasami uzasadnieniem, a czasami po prostu żalem i tęsknotą za tym, czego nigdy się nie miało.

Justyna, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

