Nigdy nie uważałem się za człowieka porywczego ani podejrzliwego, ale ten jeden krótki moment słabości zniszczył wszystko, co z takim trudem budowaliśmy przez lata. Chciałem tylko poznać prawdę, uspokoić gonitwę własnych myśli, a zamiast tego straciłem nie tylko dorobek całego życia, ale przede wszystkim zaufanie najważniejszej osoby na świecie. Gdybym tylko tamtej nocy po prostu poszedł spać, nasze życie wyglądałoby dzisiaj zupełnie inaczej.

Czułem się jak intruz

W sypialni panował absolutny m mrok, rozpraszany jedynie przez rytmiczne, blade błyski powiadomień. Telefon mojej żony leżał na szafce nocnej, zaledwie kilkanaście centymetrów od mojej dłoni. Lena oddychała miarowo, odwrócona do mnie plecami. Byliśmy małżeństwem od ośmiu lat i przez większość tego czasu uważałem nas za parę idealną. Rozumieliśmy się bez słów, wspieraliśmy w trudnych chwilach. Jednak od kilku miesięcy coś zaczęło się psuć, a ten mały, elektroniczny przedmiot stał się murem między nami.

Leżałem na wznak, wpatrując się w sufit, a moje myśli krążyły wokół jednego tematu. Zastanawiałem się, kto pisze do niej o drugiej w nocy. Zwykle ignorowałem takie rzeczy, ale od pewnego czasu Lena bardzo pilnowała swojego telefonu. Zabierała go do łazienki, kładła ekranem do dołu, a gdy ktoś dzwonił, wychodziła do drugiego pokoju, zamykając za sobą drzwi. Tłumaczyła to nowym, wymagającym projektem w pracy, ale moje przeczucia mówiły co innego.

Wyciągnąłem rękę. Palce mi drżały. Czułem się jak intruz we własnym domu, ale potrzeba poznania prawdy była silniejsza niż poczucie przyzwoitości. Wziąłem urządzenie do ręki, a po chwili ekran rozświetlił moją twarz. Serce biło mi tak mocno, że bałem się, iż ten dźwięk obudzi żonę. Natychmiast zobaczyłem konwersację z mężczyzną zapisanym jako „Ignacy”. Ostatnia wiadomość, ta, która przyszła przed chwilą, brzmiała:

„Wszystko załatwione. Jutro o czternastej podpisujemy”.

Nie mogłem złapać tchu

Odłożyłem telefon dokładnie w to samo miejsce. Nie mogłem złapać tchu. Litery tańczyły mi przed oczami, a w głowie układały się najgorsze z możliwych scenariuszy. Kim był Ignacy? Dlaczego spotykali się w tajemnicy?

Wszystko zaczęło układać się w logiczną, gdy przypomniałem sobie słowa mojego wspólnika, Dawida. Kilka miesięcy temu otworzyliśmy razem pracownię projektową. Włożyłem w to przedsięwzięcie całe nasze życiowe oszczędności. Dawid, który niedawno przeszedł przez trudny rozwód, często dzielił się ze mną swoimi pesymistycznymi teoriami na temat relacji międzyludzkich.

– Zobaczysz, stary, kobiety zawsze mają jakiś plan awaryjny – mawiał, gdy siedzieliśmy wieczorami nad projektami, próbując dopiąć terminy. – Moja też na początku mówiła, że to tylko nadgodziny. A potem znalazłem rachunki za hotele. Jeśli nagle zmienia hasła i znika na całe popołudnia, to wiedz, że coś się dzieje.

Zawsze ucinałem te rozmowy, broniąc Leny. Byłem pewien jej uczciwości. Jednak zmęczenie, niepewność związana z nową firmą i te drobne, niepokojące zmiany w jej zachowaniu sprawiły, że ziarno niepewności zapuściło głębokie korzenie w moim umyśle. Tamtej nocy nie zmrużyłem już oka. Patrzyłem w ciemność, wyobrażając sobie moją żonę w ramionach obcego mężczyzny, planującą, jak odejść i zostawić mnie z niczym.

Wiedziałem, że kłamie

Rano udawałem, że wszystko jest w porządku. Zrobiłem nam śniadanie, chociaż jedzenie rosło mi w ustach. Lena była zamyślona, unikała mojego wzroku.

– Wychodzę dzisiaj wcześniej z biura – powiedziała, dopijając kawę. – Mam spotkanie z klientem na mieście, a potem wpadnę do galerii poszukać prezentu dla mojej siostry. Nie czekaj na mnie z obiadem.

Uśmiechnąłem się sztucznie i kiwnąłem głową. Wiedziałem, że kłamie. O czternastej miała spotkać się z Ignacym. Zamiast pojechać do pracowni, zadzwoniłem do Dawida i poprosiłem, by zajął się dzisiejszymi spotkaniami. Powiedziałem, że muszę załatwić pilną sprawę rodzinną.

O trzynastej zaparkowałem samochód przecznicę od biurowca, w którym pracowała moja żona. Obserwowałem wyjście, czując się jak bohater taniego filmu szpiegowskiego. Pół godziny później Lena wyszła z budynku. Nie wyglądała na osobę idącą na zwykłe spotkanie. Była nerwowa, co chwilę rozglądała się na boki. Wsiadła do taksówki, a ja ruszyłem za nią.

Jechałem przez zatłoczone ulice, aż w końcu taksówka zatrzymała się przed elegancką, przeszkloną kawiarnią, która słynęła ze spotkań biznesowych. Znalazłem miejsce parkingowe i pieszo podszedłem do witryny. Zobaczyłem ich. Lena siedziała przy stoliku w głębi lokalu, a naprzeciwko niej znajdował się wysoki, dobrze ubrany mężczyzna. Ignacy. Coś do niej mówił, a ona potakiwała, wyraźnie poruszona. W pewnym momencie mężczyzna położył na stole grubą teczkę. Obok żony siedział też starszy mężczyzna.

W mojej głowie zapanował chaos. Czułem gniew, który całkowicie odebrał mi zdolność racjonalnego myślenia. Byłem przekonany, że ten mężczyzna to notariusz i właśnie przygotowują się do podziału majątku lub podpisania jakichś dokumentów, które mają mnie zrujnować przed rozwodem.

Krew pulsowała mi w skroniach

Pchnąłem ciężkie, szklane drzwi kawiarni. Szedłem pewnym krokiem w stronę ich stolika. Krew pulsowała mi w skroniach. Lena podniosła wzrok i zbladła. Jej oczy rozszerzyły się z przerażenia.

– Co ty tutaj robisz? – wykrztusiła, podnosząc się do połowy.

– Ja się pytam, co wy tutaj robicie! – mój głos był głośniejszy, niż planowałem. Kilka osób przy sąsiednich stolikach odwróciło głowy w naszą stronę. – Myślałaś, że się nie dowiem? Że będziesz mogła knuć za moimi plecami z tym człowiekiem?

Ignacy wstał, wyciągając przed siebie dłonie w uspokajającym geście.

– Proszę pana, proszę się uspokoić. Nie wie pan, co pan robi. To bardzo delikatna sytuacja.

– Nie mów mi, co mam robić! – rzuciłem w jego stronę. Następnie spojrzałem na starszego mężczyznę, który siedział z zaciśniętymi ustami. – A pan, w czym im pomaga? Chcecie mnie pozbawić wszystkiego? Nie pozwolę na to!

Starszy mężczyzna powoli wstał, zabierając swoją skórzaną aktówkę ze stołu. Spojrzał na Lenę z wyraźną dezaprobatą.

– Pani Leno, umawialiśmy się na pełną dyskrecję i profesjonalizm. Widzę jednak, że nie potrafi pani zapanować nawet nad własnym mężem. Nasza wczorajsza ugoda jest w tej chwili nieaktualna. Odstępuję od porozumienia. Spotkamy się na sali sądowej, a warunki, które dziś przyniosłem, możecie państwo wyrzucić do kosza.

– Panie Janie, błagam, niech pan zaczeka! – Lena miała łzy w oczach. Próbowała chwycić go za ramię, ale mężczyzna stanowczo się odsunął i ruszył w stronę wyjścia.

Zapadła głucha cisza. Ignacy opadł na krzesło, chowając twarz w dłoniach. Lena stała w miejscu, drżąc na całym ciele. Patrzyła na mnie wzrokiem, w którym nie było już strachu, a jedynie czysta, bezbrzeżna rozpacz.

– Czy ty wiesz, coś właśnie zrobił? – zapytała cicho, a każda sylaba uderzała we mnie jak kamień.

Zaskoczyła mnie

Wróciliśmy do domu w całkowitym milczeniu. W salonie Lena usiadła na kanapie i rzuciła przede mnie te same dokumenty, które widziałem w kawiarni. Usiadłem naprzeciwko niej, czując, że wszystko, w co wierzyłem przez ostatnie godziny, było gigantycznym błędem.

– Ignacy nie jest moim kochankiem – zaczęła, patrząc w podłogę. – Jest specjalistą od trudnych spraw majątkowych i negocjatorem. A ten starszy człowiek to wierzyciel mojego ojca.

Zamrugałem, nie rozumiejąc. Ojciec Leny zmarł trzy lata temu. Zawsze myśleliśmy, że zostawił po sobie czystą kartę.

– O czym ty mówisz? Jaki dług?

Lena wzięła głęboki wdech.

– Pół roku temu dostałam pierwsze pismo. Ojciec przed śmiercią podpisał fatalną umowę. Nie wiedziałam o tym, kiedy przyjmowałam spadek.

– Dlaczego mi nie powiedziałaś? – zapytałem, czując, jak pokój zaczyna wirować. – Jesteśmy małżeństwem. Powinniśmy dzielić takie rzeczy.

– Bo właśnie otwierałeś swoją wymarzoną pracownię! – krzyknęła, a po jej policzkach popłynęły łzy. – Włożyłeś w nią wszystkie nasze oszczędności. Byłeś kłębkiem nerwów. Nie spałeś po nocach, martwiąc się o klientów. Kiedy prawnik powiedział mi, na jaką kwotę opiewa dług, wiedziałam, że to zniszczyłoby cię psychicznie. Chciałam to wziąć na siebie. Znalazłam Ignacego. Sprzedałam biżuterię po babci i zaciągnęłam pożyczkę w pracy, by zapłacić mu za poprowadzenie negocjacji.

Wskazała drżącym palcem na dokumenty leżące na stole.

– Po wielu tygodniach błagań, spotkań i trudnych rozmów, Ignacy przekonał wierzyciela, by rozłożył kwotę na dogodne raty. Dzisiaj mieliśmy podpisać ugodę, która uratowałaby nasze mieszkanie.

Przecierałem twarz dłońmi, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Chciałem zapaść się pod ziemię. Mój absurdalny atak zazdrości nie tylko skrzywdził kobietę, która próbowała mnie chronić, ale też zrujnował naszą jedyną szansę na ratunek.

– Co teraz będzie? – zapytałem cicho, bojąc się odpowiedzi.

– Teraz? – Lena wstała, ocierając łzy rękawem swetra. – Teraz sprawa trafi do sądu.

Straciłem to, co ważne

Minęły cztery miesiące od tamtego dnia. Pracownia, którą tak bardzo chciałem utrzymać, przetrwała, ale musiałem sprzedać część udziałów Dawidowi, by pokryć bieżące koszty sądowe. Paradoksalnie to jego rady o „awaryjnych planach kobiet” popchnęły mnie do największego błędu w życiu. Kiedy mu o tym opowiedziałem, po prostu wzruszył ramionami, stwierdzając, że przecież nie zmuszał mnie do włamywania się do telefonu żony. Miał rację. To była tylko i wyłącznie moja decyzja.

Od tamtego dnia nasza relacja przypomina stąpanie po cienkim lodzie. Nie krzyczymy na siebie, nie kłócimy się, ale nie ma w nas dawnego ciepła. Zniknęły wspólne plany na przyszłość, zniknęły uśmiechy przy porannej kawie. Przepraszałem tysiące razy. Tłumaczyłem swoje zachowanie stresem, zmęczeniem, lękiem o naszą przyszłość. Lena zawsze tego wysłuchuje, cicho przytakuje, ale widzę w jej oczach, że coś pękło bezpowrotnie.

Nie straciliśmy mieszkania. Straciliśmy poczucie jedności. Ona próbowała chronić mnie przed światem, biorąc ciężar na swoje barki. Ja, zamiast jej zaufać, uznałem, że knuje przeciwko mnie. Moja zazdrość, podsycana własnymi kompleksami i brakiem komunikacji, uruchomiła lawinę, pod którą ostatecznie zostaliśmy pogrzebani oboje.

Kamil, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

