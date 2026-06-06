Przez całe życie wierzyłem w jedną prostą zasadę: rodzina jest najważniejsza. Wszystko, co robiłem – każdy nadgodzinny dyżur w pracy, każda odłożona złotówka – podporządkowałem jednemu celowi. Pragnąłem zapewnić bliskim bezpieczną przystań, miejsce, do którego zawsze będą mogli wrócić.

Postawiłem dom

Dom, który własnoręcznie wznosiłem, był moim największym powodem do dumy. Cegła po cegle, z pomocą kilku zaufanych kolegów, stawiałem te ściany, a w wyobraźni widziałem już, jak po korytarzach biegają wnuki, a ja, dumny dziadek, siedzę w fotelu przy kominku. Budynek był przestronny, na dole salon, gdzie spędzaliśmy święta, a na piętrze cztery wygodne sypialnie.

Przez lata wydawało mi się, że przestrzeni wystarczy dla nas wszystkich, bez względu na to, jak potoczą się losy. Kiedy moja żona odeszła cicho i spokojnie, zostałem sam w tych wielkich murach. Czułem pustkę, której nie potrafiłem niczym wypełnić. Moja córka Kinga już dawno wyfrunęła z rodzinnego gniazda, mieszkała w mieście, ale odwiedzała mnie regularnie.

Któregoś niedzielnego popołudnia, gdy siedzieliśmy przy herbacie w moim ukochanym salonie, nasza rozmowa zeszła na temat przyszłości, codziennych trudności w utrzymaniu tak dużego domu, dbaniu o ogród, pilnowaniu rachunków. Wtedy zaproponowała rozwiązanie, które wydało mi się najbardziej naturalne pod słońcem.

– Tato, przecież nie musisz się z tym wszystkim męczyć sam – powiedziała. – Przepisz dom na mnie. Wprowadzę się tutaj, zajmę się wszystkim. Ty będziesz miał święty spokój, nie będziesz musiał martwić się o opłaty czy naprawy. Będziemy razem, zaopiekuję się tobą. Zobaczysz, będzie jak dawniej.

Ufałem jej

Słuchałem jej słów z rosnącą nadzieją. Wizja wspólnego życia całkowicie mnie zaślepiła. Zaufałem swojemu dziecku bezgranicznie. Nie wahałem się ani chwili. Kilka tygodni później siedzieliśmy już w biurze notariusza, gdzie złożyłem podpis na akcie notarialnym, czując, że podjąłem najlepszą decyzję w życiu. Oddałem jej wszystko, co miałem, z uśmiechem na twarzy i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Początki wspólnego życia wydawały się niemal bajkowe. Kinga rzeczywiście przeniosła część swoich rzeczy do domu i razem planowaliśmy, jak urządzimy poszczególne pokoje. Cieszyłem się, widząc jej entuzjazm i energię. Liczyłem na to, że dom znów zatętni życiem, a może wkrótce usłyszę w nim dziecięcy śmiech.

– Wiesz, tato, ten dom ma ogromny potencjał – rzuciła pewnego razu. – Musimy go tylko trochę unowocześnić. Dzisiejsze standardy są zupełnie inne niż dwadzieścia lat temu.

Zgodziłem się z nią bez mrugnięcia okiem. Świat poszedł do przodu, a ja nie chciałem być hamulcem dla jej szczęścia. Jeżeli chciała wymienić meble czy zmienić kolor ścian, nie miałem nic przeciwko. W końcu to już był jej dom.

Miała plany

Z czasem jednak okazało się, że plany Kingi wykraczają daleko poza zwykłe odświeżenie wnętrz. Pewnego dnia przed domem pojawiły się dwa białe busy, z których wysypała się ekipa robotników. Zaczęło się wielkie zamieszanie – generalny remont na całego.

Z każdym kolejnym dniem mój spokojny azyl zamieniał się w głośny, zapylony plac budowy. Ściany działowe były wyburzane, kładziono nowe instalacje, a piętro zostało całkowicie oddzielone od parteru. Próbowałem pytać Kingę, po co te wszystkie zmiany, ale ona zbywała mnie uśmiechem i prośbą o cierpliwość.

– Zaufaj mi, tato. Robię to dla naszej przyszłości. Zobaczysz, będziesz zachwycony – powtarzała, odbierając kolejne telefony od dostawców materiałów budowlanych.

Czekałem. Starałem się nie przeszkadzać, choć hałas i kurz stawały się coraz trudniejsze do zniesienia. Większość dnia spędzałem w ogrodzie lub na długich spacerach, wracając tylko po to, by przespać się w swoim pokoju na parterze – jedynym, który ocalał przed inwazją robotników.

Zrobiła remont

Remont trwał już trzeci miesiąc, kiedy Kinga przyszła do mnie z nietęgą miną. Usiadła naprzeciwko i zaczęła tłumaczyć, że ekipa musi wejść także do mojego pokoju, bo zmiana rur wodociągowych wymaga rozebrania części podłogi.

– Tato, to potrwa tylko chwilę, góra dwa, trzy tygodnie – mówiła szybko. – Przygotowałam ci miejsce na dole. Wiesz, tam w dawnym pomieszczeniu gospodarczym obok suszarni. Jest tam sucho, wstawiłam ci łóżko, szafkę. To naprawdę tylko na chwilę, zanim nie skończą parteru.

Pomieszczenie było małe, z jednym wąskim okienkiem pod sufitem, przez które ledwie wpadało światło dzienne. Kiedyś trzymałem tam stare narzędzia i weki. Zszedłem po schodach, by zobaczyć moje nowe lokum. Kinga rzeczywiście ustawiła tam łóżko, mały stolik i starą lampkę nocną. Powietrze było ciężkie, przesiąknięte chłodem murów zagłębionych w ziemi.

– Przecież to tylko na moment, prawda? – zapytałem.

– Oczywiście, tatku! Ani się obejrzysz, a wrócisz na górę, do pięknego, nowego salonu – zapewniła mnie i szybko pobiegła na górę, bo ktoś znów jej szukał.

Przeniosłem się

Znosiłem swoje rzeczy – kilka ubrań, ulubione książki, pamiątkowe zdjęcia. Z każdym krokiem w dół czułem się coraz bardziej obco we własnym domu. Noce w piwnicy były chłodne, a dźwięki remontu z góry brzmiały jak dudnienie bębnów. Czekałem cierpliwie. Mijały tygodnie, potem miesiące. W końcu remont na górze dobiegł końca, zapanowała cisza. Jednak nikt nie przyszedł, by powiedzieć mi, że mogę wrócić na swoje miejsce.

Prawda uderzyła mnie niespodziewanie. Siedziałem w swojej komórce, czytając książkę przy małej lampce, gdy usłyszałem dziwne odgłosy. Śmiechy, stukanie walizek na kółkach, głośne rozmowy w obcym języku. Wyszedłem z piwnicy i powoli wszedłem na parter.

To, co zobaczyłem, odebrało mi mowę. Mój dawny salon został przedzielony na dwie mniejsze części, wszędzie wisiały elektroniczne zamki na kody, a na korytarzu pojawił się stojak z ulotkami turystycznymi. Zobaczyłem Kingę, jak rozmawia z młodą parą i wręcza im jakieś instrukcje. Gdy goście zniknęli za drzwiami, Kinga zauważyła mnie na schodach. Zbladła, ale szybko odzyskała rezon.

Nic nie rozumiałem

– Kinga… co tu się dzieje? Kim są ci ludzie? – zapytałem, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg.

– Tato, musimy z czegoś żyć – westchnęła, krzyżując ręce na piersi. – Utrzymanie domu kosztuje. Zrobiłam z niego cztery niezależne apartamenty na wynajem krótkoterminowy. To świetny biznes, turyści płacą naprawdę dobre pieniądze.

– Apartamenty? Ale… a co ze mną? Mówiłaś, że będziemy tu mieszkać razem, że to tylko tymczasowe…

– Tato, bądź rozsądny. Nie mogę ci oddać całego parteru, bo to przynosi największe zyski. Masz na dole swój kąt, nikt ci tam nie przeszkadza. Masz spokój, tak jak chciałeś.

Spojrzałem na nią, nie poznając kobiety, którą kiedyś prowadziłem za rękę przez próg tego domu. To już nie była ta sama dziewczynka, którą uczyłem jeździć na rowerze. Stała przede mną zimna, wyrachowana bizneswoman, dla której własny ojciec stał się przeszkodą w drodze do sukcesu. Od tamtej pory moje życie zamieniło się w ciąg samotnych dni i nocy.

Nie poznaję córki

Całe dnie spędzam w piwnicy, słuchając kroków obcych ludzi nad swoją głową. Czasami słychać śmiech, głośną muzykę, szuranie mebli. Kinga zagląda do mnie rzadko, wpada tylko po to, by sprawdzić czystość w apartamentach, zostawić czyste ręczniki dla kolejnych gości. Zostawia mi trochę jedzenia w małej lodówce postawionej w piwnicy, rzuca szybkie „jak się masz” i znika w swoim świecie, do którego już nie należę.

Wilgoć w mojej komórce weszła w ściany, a chłód przenika do szpiku kości, niezależnie od pory roku. Często siedzę na brzegu łóżka i patrzę na to małe okienko pod sufitem, przez które widać tylko skrawek trawnika. Zastanawiam się, w którym momencie popełniłem błąd. Czy byłem złym ojcem? Czy czegoś jej zabrakło, że potrafiła z taką łatwością wymazać mnie ze swojego życia?

Oddałem jej dorobek mojego życia z miłości. Chciałem, by miała lżej, by nie musiała martwić się o przyszłość. W zamian zostałem zredukowany do roli niewidzialnego lokatora w najciemniejszym kącie własnego domu. Straciłem nie tylko mury i dach nad głową, ale przede wszystkim straciłem córkę. I to boli najbardziej, bardziej niż chłód bijący od betonowej podłogi.

Janusz, 70 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

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