Muzyka od zawsze była moim azylem. Kiedy zakładałem własne studio nagrań, wiedziałem, że czeka mnie mnóstwo wyrzeczeń, ale każda spędzona tam godzina dawała mi poczucie spełnienia. Jako producent muzyczny miałem na co dzień do czynienia z wieloma artystami. Czasami byli to ludzie obdarzeni niesamowitym talentem, a czasami tacy, którzy nadrabiali braki pewnością siebie. Zawsze jednak szukałem w muzyce prawdy i autentyczności. W przeciwieństwie do mojego życia zawodowego, moje życie prywatne przypominało niekończący się chaos, a główną autorką tego zamieszania była moja młodsza siostra.

Natalia skończyła trzydzieści lat, ale pod wieloma względami wciąż zachowywała się jak zbuntowana nastolatka. Nigdy nie potrafiła zagrzać miejsca w żadnej pracy. Zawsze coś jej nie pasowało. Szef był zbyt wymagający, godziny pracy nie takie, a obowiązki zbyt nużące. Nasi rodzice w końcu stracili cierpliwość. Stwierdzili, że odcięcie jej od finansowania to jedyny sposób, by zmusić ją do wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Zablokowali przelewy, zapowiedzieli, że koniec z opłacaniem jej zachcianek i wyjechali na zasłużoną emeryturę na wieś.

I wtedy na scenę wkroczyłem ja. Zrobiło mi się jej po prostu żal. Pamiętałem ją jako małą dziewczynkę z warkoczami, którą musiałem się opiekować, kiedy rodzice byli w pracy. Zamiast pozwolić jej zderzyć się z rzeczywistością, zacząłem regularnie przelewać jej pieniądze na konto. Tłumaczyłem sobie, że to tylko chwilowe, że zaraz znajdzie swoją drogę. Tymczasem mijały miesiące, a Natalia świetnie urządziła się na moim garnuszku, spędzając dnie w kawiarniach i u przyjaciółek.

To był jeden z tych deszczowych, przygnębiających wtorków. Siedziałem w studiu od wczesnego poranka, próbując ratować nagranie, które zupełnie nie miało w sobie duszy. Byłem zmęczony, a moje uszy domagały się ciszy. Wtedy zadzwoniła Natalia.

— Przyjedziesz po mnie? — zapytała słodkim tonem, w którym nie było cienia prośby, a jedynie żądanie. — Jestem u Pauliny, strasznie leje, a ja nie wzięłam parasola. Komunikacja miejska w taką pogodę to koszmar.

Westchnąłem ciężko, ale wziąłem kluczyki i pojechałem na wskazany adres. Kiedy dotarłem na miejsce, napisałem jej wiadomość, że czekam pod klatką. Odpisała, żebym wszedł na górę, bo ona musi jeszcze dokończyć makijaż. Zrezygnowany wszedłem na drugie piętro kamienicy. Drzwi do mieszkania były uchylone. Stanąłem w przedpokoju, opierając się o ścianę, czekając, aż moja siostra łaskawie zaszczyci mnie swoją obecnością. I wtedy to usłyszałem.

Z głębi mieszkania, prawdopodobnie z zamkniętego pokoju na samym końcu korytarza, dobiegł mnie śpiew. To nie było zwykłe nucenie pod nosem. To był głos o barwie tak głębokiej i czystej, że aż przeszły mnie ciarki. Dziewczyna śpiewała jakąś starą, zapomnianą melodię, a w każdym wyśpiewanym dźwięku kryło się tyle emocji, tęsknoty i wrażliwości, że zamarłem. Zamknąłem oczy. Czułem się, jakbym nagle odnalazł brakujący element układanki, którego szukałem w studiu od wielu miesięcy. Stałem tam jak zahipnotyzowany, bojąc się nawet głośniej odetchnąć, by nie spłoszyć tej magii.

Czar prysł, gdy z salonu wypadła Natalia, pachnąca ciężkimi perfumami, w nienagannej stylizacji.

— No, wreszcie jesteś. Idziemy? — rzuciła, mijając mnie bez słowa powitania.

Zeszliśmy do samochodu w milczeniu. W mojej głowie wciąż brzmiał ten niesamowity głos. Kiedy wyjechaliśmy na główną ulicę, nie mogłem dłużej wytrzymać.

— Kto śpiewał w tamtym mieszkaniu? — zapytałem, zerkając na nią kątem oka. — To ta twoja przyjaciółka?

Natalia parsknęła głośnym, sztucznym śmiechem.

— Paulina? Oszalałeś? Ona słoń nadepnął na ucho. To była tylko jej głupia młodsza siostra, Klaudia.

Zmarszczyłem brwi.

— Dlaczego mówisz o niej w ten sposób? Ma niesamowity talent.

— Daj spokój. — Natalia przewróciła oczami, poprawiając włosy w lusterku. — To tylko głupia dziewucha, która żyje jakimiś swoimi śmiesznymi marzeniami, zamiast wziąć się za normalną pracę. Całymi dniami siedzi w tym swoim pokoju i wyje. Paulina ma z nią urwanie głowy.

Poczułem, jak krew gotuje mi się w żyłach. Spojrzałem na siostrę, która siedziała na fotelu pasażera w samochodzie kupionym za moje pieniądze, w ubraniach za moje pieniądze, jadąc do mieszkania, za które ja płaciłem rachunki.

— Ty naprawdę nie słyszysz, co mówisz, prawda? — zapytałem, a mój głos stał się niebezpiecznie cichy.

— O co ci znów chodzi? — oburzyła się.

— O to, że krytykujesz kogoś, kto ma pasję i talent, za to, że rzekomo nie bierze się za pracę. A ty kiedy ostatnio wysłałaś jakieś CV? Kiedy zarobiłaś choćby złotówkę?

— To zupełnie inna sytuacja! — krzyknęła, a na jej twarzy pojawił się purpurowy rumieniec gniewu.

Zjechałem na najbliższy przystanek autobusowy i zatrzymałem samochód.

— Masz mnie natychmiast umówić z tą dziewczyną. Z Klaudią — powiedziałem stanowczo, patrząc jej prosto w oczy. — Masz załatwić mi z nią kontakt. A jeśli jeszcze raz, kiedykolwiek, nazwiesz ją albo kogokolwiek innego „głupią”, to przysięgam, że więcej nie zobaczysz ode mnie ani jednego przelewu. Radź sobie sama.

— Chyba żartujesz! Nie wyrzucisz mnie tu! — krzyknęła z niedowierzaniem.

— Właśnie to robię. Przestałem mieć ochotę na twoje towarzystwo. Wysiadaj. I masz czas do wieczora na załatwienie tego numeru.

Patrzyła na mnie w szoku, ale widząc moją zaciętą minę, wzięła torebkę i trzasnęła drzwiami tak mocno, że aż samochód się zakołysał. Odjechałem, czując w klatce piersiowej dziwną mieszankę gniewu i ulgi.

Przez kolejne dwie godziny siedziałem w studiu, próbując skupić się na miksowaniu ścieżek dźwiękowych, ale moje myśli wciąż uciekały do przedpokoju w kamienicy. Czekałem na rozwój wydarzeń. Znałem moją siostrę. Wiedziała, że tym razem posunęła się za daleko, a wizja utraty wygodnego życia na pewno przerażała ją bardziej niż deszcz za oknem. Około piętnastej mój telefon zawibrował. Przyszła wiadomość tekstowa z numerem telefonu i krótkim dopiskiem: „Klaudia”. Zanim zdążyłem zapisać kontakt, telefon zaczął dzwonić. To była Natalia.

— Masz ten numer — powiedziała cichym, lekko drżącym głosem. — Ale proszę cię, nie bądź okrutny. Błagam, zadzwoń do niej sam i sam się z nią umów.

— Dlaczego nie możesz po prostu z nią porozmawiać i zapowiedzieć mojego telefonu? — zapytałem, wciąż utrzymując chłodny ton.

— Bo ona mnie nie posłucha — westchnęła Natalia, a w jej głosie usłyszałem coś na kształt wstydu. — Klaudia mnie nie znosi. I szczerze mówiąc, po tym, co ci dzisiaj powiedziałam, wcale się jej nie dziwię. Nigdy nie byłyśmy dla niej miłe z Pauliną. Jeśli usłyszy, że to ja coś dla niej organizuję, od razu rzuci słuchawką.

Zrozumiałem, że to zadanie spadło w całości na mnie. Zgodziłem się, zakończyłem połączenie i przez kilka minut wpatrywałem się w ekran telefonu.

Wybranie numeru kosztowało mnie więcej stresu, niż się spodziewałem. Odebrała po trzecim sygnale. Jej głos w słuchawce był cichy, trochę niepewny. Przedstawiłem się jako starszy brat Natalii i poprosiłem o krótkie spotkanie w kawiarni niedaleko jej domu. Początkowo była bardzo sceptyczna. Słyszałem w jej głosie rezerwę, co zupełnie mnie nie dziwiło, biorąc pod uwagę jej relacje z moją siostrą. Ostatecznie jednak zgodziła się przyjść.

Czekałem na nią przy stoliku w rogu lokalu. Kiedy weszła, od razu ją poznałem. Miała w sobie coś niesamowicie delikatnego, a zarazem dumną postawę. Usiadła naprzeciwko mnie, zamówiła herbatę i spojrzała na mnie pytająco.

— Słyszałem cię dzisiaj — powiedziałem prosto z mostu. — Czekałem na siostrę w przedpokoju. Twój śpiew... to było coś niezwykłego.

Jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia, a na policzki wystąpił delikatny rumieniec.

— Słuchał pan? To były tylko moje własne ćwiczenia... — zaczęła się tłumaczyć, jakby została przyłapana na czymś niewłaściwym.

— Przejdźmy na ty. Mam na imię Norbert i zawodowo zajmuję się muzyką. Prowadzę studio nagrań. — Wyciągnąłem z portfela wizytówkę i położyłem ją na stole, przesuwając w jej stronę. – Słyszę setki głosów rocznie. Ale twój ma w sobie coś, czego szukam od dawna. Chciałbym zaprosić cię do studia na próbne nagrania.

Klaudia patrzyła to na mnie, to na wizytówkę. Nie mogła uwierzyć w to, co się właśnie działo. Wyznała mi, że od lat pisze własne teksty i komponuje, ale nigdy nie miała odwagi ani funduszy, by pokazać to światu. Rozmawialiśmy przez niemal trzy godziny. O muzyce, o marzeniach, o życiu. Kiedy wychodziliśmy z kawiarni, wiedziałem jedno – ta dziewczyna miała w sobie iskrę, która mogła rozpalić tłumy.

Nasza współpraca rozpoczęła się bardzo szybko. Klaudia okazała się niesamowicie pracowitą i zdeterminowaną osobą. Kiedy stawała przed mikrofonem w studiu, znikała jej nieśmiałość, a pojawiała się prawdziwa artystka. Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, dopracowując każdy detal jej debiutanckich utworów. Z każdym dniem fascynowała mnie coraz bardziej. Zauroczenie szybko przerodziło się w głębsze uczucie, które na szczęście okazało się odwzajemnione. Zaczęliśmy być razem, a moje życie nagle nabrało pięknych barw.

Był jednak jeden zgrzyt w tej idealnej układance. Natalia. Moja siostra unikała tematu Klaudii jak ognia. Kiedy spotykaliśmy się u mnie na niedzielnych obiadach, atmosfera stawała się gęsta, gdy tylko wspominałem o studiu. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Pewnego wieczoru, gdy Natalia wpadła po kolejny przelew, zaprosiłem ją do salonu.

— Zależy mi na Klaudii — powiedziałem twardo. — I oczekuję, że poprawisz z nią swoje relacje. Jesteście dla mnie ważne, obie. Nie chcę ciągłych napięć w rodzinie.

Natalia uniosła podbródek, krzyżując ręce na piersi.

— Nie będę za nic przepraszać. Ja się nie zmienię na zawołanie, a wy nie będziecie mnie pouczać — rzuciła z dumą, odwróciła się na pięcie i wyszła.

Byłem załamany. Myślałem, że czeka nas długa, zimna wojna. Opowiedziałem o wszystkim Klaudii. Uśmiechnęła się tylko ciepło, kładąc dłoń na moim ramieniu.

— Daj mi trochę czasu. Zostaw to mnie — powiedziała łagodnie.

Do dziś nie rozumiem, jakich argumentów użyła Klaudia. Nie mam pojęcia, o czym rozmawiały przez kolejne dni i jak przełamała mur dumy i uprzedzeń, który moja siostra budowała przez lata. Wiem tylko, że kobieca solidarność i empatia to potężne narzędzia. Trzy tygodnie później siedziałem w studiu, analizując nowe ścieżki dźwiękowe, gdy drzwi nagle się otworzyły. Do środka weszła Klaudia, trzymając w ręku papierowe kubki z kawą. Tuż za nią, uśmiechnięta od ucha do ucha, weszła Natalia. Niosła siatkę pełną wypieków. Zamrugałem kilkukrotnie, pewien, że mam przewidzenia.

Rozmawiały ze sobą, jakby znały się od lat i zawsze były najlepszymi przyjaciółkami. Śmiały się z jakiegoś żartu, dzieliły się drożdżówkami. Po chwili Klaudia ucałowała mnie w policzek i powiedziała, że musi wejść do kabiny nagraniowej przygotować sprzęt. Zostałem sam z siostrą. Natalia usiadła naprzeciwko mnie. Jej twarz spoważniała.

— Byłam okropna — powiedziała cicho, patrząc na swoje dłonie. — W stosunku do niej, w stosunku do ciebie. Oceniana przez pryzmat własnych niepowodzeń. Klaudia pokazała mi, że zamiast zazdrościć innym pasji, powinnam poszukać własnej. Przepraszam cię za moje zachowanie tamtego dnia w samochodzie. Miałeś całkowitą rację.

Uśmiechnąłem się szeroko, czując, jak ogromny ciężar spada mi z barków. Zrozumiałem wtedy, że tamten deszczowy wtorek i moja złość były najlepszym, co mogło nas spotkać. Czasami najpiękniejsze zmiany w życiu zaczynają się od najtrudniejszych słów.

Norbert, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: