To miał być zupełnie zwyczajny weekend. Za oknem leniwie przesuwały się ciężkie, szare chmury, a ja postanowiłam wykorzystać ten chłodny dzień na zrobienie porządków w naszej szafie. Od dawna obiecywałam sobie, że przejrzę zimowe rzeczy, przygotowując miejsce na wiosenne płaszcze i kurtki. Tomasz wyszedł z samego rana, tłumacząc, że musi załatwić kilka spraw na mieście. Ostatnio często bywał zajęty, zamyślony, jakby błądził myślami gdzieś daleko stąd. Tłumaczyłam to sobie nadmiarem obowiązków w jego pracy, chociaż w głębi duszy czułam dziwny niepokój, którego nie potrafiłam racjonalnie wytłumaczyć.

Wyciągałam kolejne wieszaki, starannie składając swetry i segregując rzeczy do prania. Wtedy natrafiłam na jego starą, granatową marynarkę. Zawsze uważałam, że wygląda w niej niesamowicie przystojnie. Kiedyś zakładał ją na nasze pierwsze randki, spacerowaliśmy wtedy godzinami po starym mieście, a on otulał mnie nią, gdy robiło się chłodniej. Uśmiechnęłam się na to wspomnienie. Z przyzwyczajenia wsunęłam dłoń do kieszeni, żeby upewnić się, czy nie zostawił tam jakichś paragonów czy biletów parkingowych, zanim wrzucę ją do worka z rzeczami do pralni chemicznej.

Moje palce natrafiły na sztywny, zgięty w pół kawałek papieru. Wyciągnęłam go odruchowo, spodziewając się zobaczyć stary rachunek z restauracji. Jednak to, co trzymałam w dłoni, było starannie złożonym listem. Papier był lekko pożółkły, a na odwrocie widniało imię napisane drobnym, niezwykle starannym charakterem pisma. To było imię kobiety, o której Tomasz wspominał mi zaledwie kilka razy na samym początku naszej znajomości. Jego wielka miłość sprzed lat, z którą rozstanie kosztowało go mnóstwo emocji.

Moje serce na moment zamarło, a potem zaczęło bić jak szalone. Wiem, że nie powinnam była tego czytać. Zawsze uważałam, że prywatność to świętość w związku, ale ciekawość i nagły, obezwładniający strach wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. Drżącymi dłońmi rozłożyłam kartkę. Słowa, które tam przeczytałam, były pełne czułości. Pisano tam o wspólnych planach, o niezapomnianych chwilach i o miłości, która miała przetrwać wszystko. List nie był datowany, ale sam fakt, że Tomasz nosił go w kieszeni swojej marynarki, sprawił, że poczułam, jak cały mój świat zaczyna wirować. Dlaczego to zatrzymał? Dlaczego nosił to przy sobie? Czy to dlatego ostatnio był taki nieobecny? Czy ich uczucie odżyło, a on szukał pretekstu, żeby ode mnie odejść?

Osunęłam się na podłogę w przedpokoju, zaciskając dłonie na materiale marynarki. Tysiące myśli przelatywały mi przez głowę z prędkością światła. Przypomniałam sobie wszystkie te momenty z ostatnich tygodni, kiedy wychodził z pokoju, żeby odebrać telefon, jego spóźnienia, jego nieobecne spojrzenie podczas naszych wspólnych kolacji. Wszystko nagle zaczęło układać się w jedną, przerażającą całość. Mój umysł, podsycany zżerającą zazdrością i lękiem przed odrzuceniem, zaczął budować najgorsze scenariusze.

Przez resztę popołudnia nie potrafiłam znaleźć sobie miejsca. Zrobiłam sobie herbatę, ale nie wzięłam nawet łyka. Chodziłam z kąta w kąt, czując, jak dławi mnie w gardle. Z każdym kwadransem byłam coraz bardziej pewna, że nasz związek dobiegł końca. W głowie układałam już słowa, które mu powiem. Chciałam zachować godność, nie chciałam krzyczeć, chociaż w środku cała dygotałam. Postanowiłam, że po prostu zapytam go wprost, pokażę mu ten list i pozwolę mu odejść, skoro jego serce należy do kogoś innego.

Czas dłużył się niemiłosiernie. Zbliżał się wieczór, a za oknem zapadł już zmrok. Siedziałam w salonie, na naszej ulubionej kanapie, otulona kocem, chociaż wcale nie było mi zimno. To był wewnętrzny chłód, ten rodzaj zimna, który pojawia się, gdy tracisz coś, na czym zależy ci najbardziej na świecie. Patrzyłam na ten przeklęty list leżący na stoliku kawowym. Znałam już jego treść niemal na pamięć.

Wreszcie usłyszałam zgrzyt klucza w zamku. Tomasz wszedł do mieszkania, wnosząc ze sobą rześkie, wieczorne powietrze. Słyszałam, jak ściąga buty i cicho nuci pod nosem jakąś radosną melodię. Ten dźwięk wydawał mi się w tamtej chwili niemal okrutny. Jak mógł być tak zadowolony, podczas gdy mój świat właśnie się rozpadał?

— Jestem, kochanie! — Jego głos zabrzmiał z przedpokoju. Chwilę później Tomasz stanął w drzwiach salonu. Uśmiechał się szeroko, ale jego uśmiech szybko zbladł, gdy zobaczył moją twarz. Musiałam wyglądać okropnie — zapłakana, blada, wpatrzona w niego wzrokiem pełnym żalu.

— Co się stało? Źle się czujesz?

Pomyślałam, że to koniec. Że muszę to wreszcie powiedzieć na głos.

— Znalazłam to — powiedziałam cicho, wskazując drżącym palcem na list leżący na stoliku.

Tomasz zmarszczył brwi, podchodząc bliżej. Spojrzał na kartkę, potem na mnie, a w jego oczach malowało się całkowite niezrozumienie.

— Robiłam porządki w szafie. W twojej granatowej marynarce. Dlaczego to masz, Tomaszu? Czy to dlatego ostatnio ciągle cię nie ma? Spotykasz się z nią?

Słowa wylewały się ze mnie w panice. Nie potrafiłam już zachować tego spokoju, który tak starannie planowałam. Łzy znów popłynęły po moich policzkach.

Tomasz wpatrywał się w list przez dłuższą chwilę, po czym wziął głęboki oddech. Opadł na fotel naprzeciwko mnie, przecierając twarz dłońmi. Ku mojemu zdumieniu, po chwili z jego ust wyrwał się cichy, niedowierzający śmiech. To mnie zdezorientowało i jednocześnie rozzłościło. Jak mógł się śmiać w takiej chwili?

— Przepraszam — powiedział szybko, widząc moją reakcję. — To nie jest tak, jak myślisz. Boże, Aniu, naprawdę myślałaś, że...? — Przerwał, pokręcił głową i sięgnął do wewnętrznej kieszeni kurtki, którą wciąż miał na sobie. — Ten list... to tylko kawałek papieru. Szukałem wczoraj w starym pudle z dokumentami moich świadectw pracy, bo muszę je złożyć w dziale kadr. Złapałem pierwszy lepszy sztywny papierek, żeby coś zaznaczyć.

— Zaznaczyć? Co ty opowiadasz?

— To — powiedział cicho, wyciągając z kieszeni niewielki, elegancki katalog od jubilera. Położył go na stole. Katalog był dość gruby, a w jednym miejscu znajdowało się wyraźne zagięcie, dokładnie w takim rozmiarze, w jakim był ten stary list.

Tomasz przysunął się do mnie, siadając na brzegu kanapy. Ujął moje zimne dłonie w swoje, ciepłe i duże. Patrzył mi prosto w oczy, a jego spojrzenie było pełne czułości i miłości, której tak bardzo potrzebowałam.

— Aniu, ostatnio byłem nieobecny, bo próbowałem to wszystko zorganizować. Szukałem odpowiedniego miejsca, odpowiedniego momentu. I odpowiedniego pierścionka. Ten list... to był po prostu głupi zbieg okoliczności. Nawet nie wiedziałem, co chwyciłem z tego pudła. Użyłem go jako zakładki w tym katalogu, a potem wsunąłem do kieszeni marynarki, żeby go nie zgubić, kiedy szedłem do salonu jubilerskiego.

Patrzyłam na niego, nie potrafiąc wykrztusić ani słowa. Mój umysł próbował przetworzyć to, co właśnie usłyszałam. Tomasz sięgnął do kieszeni po raz drugi. Tym razem wyciągnął z niej małe, welurowe pudełeczko w głębokim, szmaragdowym kolorze. Zsunął się z kanapy i uklęknął na jedno kolano. Moje serce, które jeszcze przed chwilą pękało z rozpaczy, teraz zdawało się wyskakiwać z piersi z zupełnie innego powodu.

— Chciałem zrobić to inaczej. Planowałem wielką kolację, spacer i piękny widok na miasto — mówił cicho, otwierając pudełeczko. Wewnątrz lśnił delikatny, niezwykle elegancki pierścionek. — Ale teraz widzę, że nie ma sensu czekać ani chwili dłużej. Aniu, jesteś miłością mojego życia. Nie ma żadnej innej i nigdy nie będzie. Przepraszam, że przez moją nieostrożność przeżyłaś taki koszmar dzisiejszego wieczoru. Czy wyjdziesz za mnie i pozwolisz mi udowadniać ci moją miłość każdego dnia?

Patrzyłam na lśniący kamień, potem na twarz mężczyzny, którego kochałam ponad wszystko. Paraliżujący strach i bolesna zazdrość całkowicie wyparowały, robiąc miejsce na ogromną, obezwładniającą ulgę. Z moich oczu znów popłynęły łzy, ale tym razem były to łzy czystego szczęścia.

— Tak — szepnęłam, rzucając mu się na szyję. — Oczywiście, że tak.

Siedzieliśmy na podłodze jeszcze długo, śmiejąc się z tego, jak bardzo pozwoliłam ponieść się wyobraźni. Ten wieczór, który miał być najgorszym w moim życiu, stał się początkiem naszej najpiękniejszej wspólnej drogi. A ten nieszczęsny list podarliśmy wspólnie na drobne kawałki i wyrzuciliśmy, raz na zawsze zamykając drzwi do przeszłości.

Anna, 29 lat

Historie inspirowane są prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

