„Wnuki na Wielkanoc interesowały się tylko tym, ile dostaną w kopercie od zajączka. W te święta pocałują klamkę”
„Patrzyłam na nich długo, próbując odnaleźć w tych twarzach dzieci, które kiedyś cieszyły się z czekoladowego jajka i wspólnego szukania po ogrodzie. Zamiast tego widziałam pośpiech i rozczarowanie. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że może za rok drzwi pozostaną zamknięte”.
- Redakcja
Zawsze wierzyłam, że święta to czas bliskości, rozmów przy stole i drobnych gestów, które znaczą więcej niż prezenty. Dlatego przez lata szykowałam dla wnuków małe niespodzianki, pakowałam słodycze i wkładałam do kopert skromne kwoty, żeby poczuły radość. W zeszłym roku po raz pierwszy coś we mnie pękło, kiedy zobaczyłam, co tak naprawdę przyciąga je do mojego domu.
Myśleli tylko o prezentach
W tamtą Wielką Sobotę od rana krzątałam się w kuchni. Pachniało mazurkiem i świeżym chlebem, a na stole leżały kolorowe serwetki, które wyciągałam tylko na święta. Tęskniłam za wnukami. Czekałam na nich z ekscytacją, jak zawsze. Dzwonek do drzwi zadzwonił chwilę po południu.
– Babciu! – krzyknęła Zosia, wbiegając do środka, nawet nie zdejmując kurtki.
– Spokojnie, dziecko, najpierw się przywitaj – uśmiechnęłam się i rozłożyłam ręce.
Podeszła, ale tylko musnęła mnie policzkiem.
– A gdzie koszyczki? – zapytał od razu Kuba, rozglądając się po salonie.
Zatrzymałam się na chwilę.
– Najpierw usiądźcie, porozmawiamy. Jak w szkole? – spróbowałam.
– Dobrze, dobrze – odpowiedział szybko, już zaglądając do kredensu. – Babciu, a zajączek już był?
Spojrzałam na ich rodziców, ale oni tylko wzruszyli ramionami.
– Pewnie był – powiedziała moja córka lekko rozbawiona. – Mama zawsze coś przygotuje.
Zosia podeszła bliżej.
– Babciu, a w tym roku ile dał?
Te słowa uderzyły mnie mocniej, niż się spodziewałam.
– A co dostałaś w zeszłym roku? – zapytałam spokojnie.
– No… było okej – odpowiedziała, krzywiąc się lekko. – Ale u Oli babcia daje więcej.
W kuchni zapadła cisza.
– Naprawdę? – zapytałam cicho.
Kuba usiadł przy stole i stuknął palcami o blat.
– Babciu, my tylko chcemy wiedzieć, czy opłaca się szukać.
Opłaca się. Te dwa słowa krążyły mi w głowie jak echo.
– A jakby nic nie było, to byście nie przyszli? – zapytałam, patrząc na nich uważnie.
Zosia wzruszyła ramionami.
– No przyszlibyśmy… ale to trochę bez sensu.
Moja córka westchnęła.
– Mamo, nie przesadzaj. Dzieci już tak mają.
– Tak mają? – powtórzyłam, czując, jak coś we mnie narasta.
Chciałam tylko spędzić z nimi święta, a oni myśleli tylko o prezentach.
Widziałam pośpiech i rozczarowanie
Po dłuższej chwili milczenia podeszłam w końcu do szuflady i wyjęłam przygotowane wcześniej koperty. Przez chwilę trzymałam je w dłoni, patrząc na imiona moich wnuków zapisane starannym pismem.
– Proszę – podałam je.
W jednej sekundzie ożyli.
– Ja pierwszy! – zawołał Kuba.
– Nie, ja! – odpowiedziała Zosia.
Rozerwali koperty niemal od razu, nie patrząc nawet na mnie.
– Tylko tyle? – mruknął Kuba.
Zosia spojrzała na mnie z zawodem.
– Myślałam, że będzie więcej.
W tym momencie poczułam, że nie chodzi już tylko o pieniądze. Chodziło o coś, co przestało istnieć między nami. Usiadłam ciężko na krześle.
– A nie wypada podziękować? – zapytałam.
Zosia spojrzała na mnie zdziwiona.
– No… dziękujemy.
Powiedziała to tak, jakby odhaczała obowiązek. Patrzyłam na nich długo, próbując odnaleźć w tych twarzach dzieci, które kiedyś cieszyły się z czekoladowego jajka i wspólnego szukania po ogrodzie. Zamiast tego widziałam pośpiech i rozczarowanie. I wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że może za rok drzwi pozostaną zamknięte.
Powiedziałam, że to ostatni raz
Kiedy wyszli, w domu zrobiło się nienaturalnie cicho. Jeszcze chwilę wcześniej wszystko było w ruchu – kroki, głosy, trzaskanie drzwiami szafek. Teraz zostałam sama z talerzami, których nikt nie zdążył nawet dobrze użyć. Zebrałam kubki ze stołu i zatrzymałam się przy jednym z nich. Na dnie została niedopita herbata.
– Nawet nie mieli czasu usiąść… – powiedziałam sama do siebie.
Wieczorem zadzwoniła córka.
– Mamo, nie obraziłaś się chyba? – zapytała ostrożnie.
– A powinnam? – odpowiedziałam spokojnie.
Po drugiej stronie zapadła chwila ciszy.
– Wiesz, dzieci są teraz inne. Mają swoje oczekiwania.
– Oczekiwania? – powtórzyłam. – A mają też czas dla ludzi?
– Nie dramatyzuj – westchnęła. – Po prostu lubią prezenty.
Usiadłam przy stole, przesuwając palcem po obrusie.
– Ja też lubiłam, jak byłam dzieckiem. Ale pamiętam też rozmowy, śmiech… a nie pytanie, czy „się opłaca”.
Córka nie odpowiedziała od razu.
– To co chcesz zrobić? – zapytała w końcu.
Spojrzałam na drzwi wejściowe, jakby wciąż ktoś miał przez nie wejść.
– Za rok nic nie przygotuję – powiedziałam cicho, ale stanowczo. – Żadnych kopert. Żadnych niespodzianek.
– Mamo… – zaczęła.
– Chcę zobaczyć, czy przyjdą dla mnie, czy dla zawartości koperty.
Rozmowa zakończyła się bez przekonania. Słyszałam w jej głosie, że uważa mnie za surową, może nawet niesprawiedliwą. Ale pierwszy raz od dawna czułam, że robię coś dla siebie. Przez kolejne tygodnie myśl o świętach wracała do mnie jak uporczywy cień. W sklepie, na spacerze, nawet w nocy, kiedy nie mogłam zasnąć. Czy przesadzam? A może to ostatni moment, żeby coś zmienić?
Nie zmieniłam swojej decyzji
Minął rok. Znów zbliżała się Wielkanoc. W Wielki Piątek usiadłam przy stole z kartką papieru. Zamiast listy zakupów napisałam jedno zdanie: „W tym roku drzwi będą zamknięte”. Patrzyłam na nie długo, aż w końcu złożyłam kartkę i schowałam do szuflady. Nie chodziło o karę. Chodziło o postawienie granicy.
W Wielką Sobotę nie piekłam mazurka. Nie wyciągałam serwetek. Dom był czysty, ale pusty – jakby czekał na decyzję, która już zapadła. Usiadłam w fotelu przy oknie i czekałam. Nie na nich. Bardziej na to, czy sama to wytrzymam. Siedziałam przy oknie dłużej, niż planowałam. Świat za szybą toczył się swoim rytmem – ktoś niósł koszyczek, ktoś inny wracał z zakupów. U mnie było cicho, aż za bardzo.
Kiedy zadzwonił dzwonek, drgnęłam. Spojrzałam na zegar. Było dokładnie południe. Nie ruszyłam się od razu. Dzwonek zabrzmiał drugi raz, tym razem dłużej.
– Mamo! – usłyszałam głos córki zza drzwi.
Zamknęłam oczy. Przez chwilę naprawdę rozważałam, żeby nie wstawać. Ale w końcu podniosłam się powoli i podeszłam do drzwi. Zatrzymałam rękę na klamce.
– Otworzysz? – dobiegł głos Kuby.
Westchnęłam i przekręciłam zamek. Weszli szybko, jak zawsze. Zosia rozejrzała się po przedpokoju.
– A gdzie dekoracje? – zapytała, marszcząc brwi.
Kuba zajrzał do salonu.
– Nic nie ma?
Córka spojrzała na mnie uważnie.
– Mamo… naprawdę?
Zamknęłam drzwi i oparłam się o nie lekko.
– Naprawdę.
Zapadła cisza, która tym razem nie była zwykła. Była ciężka, niewygodna.
– Czyli… zajączka nie było? – zapytała Zosia.
– Nie było – odpowiedziałam spokojnie.
Kuba prychnął cicho.
– To po co przyszliśmy?
Te słowa zawisły w powietrzu jak coś, czego nie da się cofnąć.
Nie wszystko jeszcze stracone
Córka natychmiast się odwróciła.
– Kuba! Tak się nie mówi!
Ale było już za późno. Spojrzałam na niego uważnie.
– Dobre pytanie – powiedziałam cicho. – Też bym chciała wiedzieć.
Zosia spuściła wzrok.
– Myślałam… że jak zawsze coś będzie.
– A ja myślałam, że przyjdziecie do mnie – odpowiedziałam.
Córka podeszła bliżej.
– Mamo, ale to dzieci…
– Nie – przerwałam jej łagodnie. – To moment, w którym uczą się, co jest ważne.
Kuba wzruszył ramionami.
– Dla wszystkich ważne są pieniądze.
Poczułam, jak coś we mnie stygnie.
– Dla wszystkich? – zapytałam.
Nie odpowiedział. Zosia spojrzała na mnie niepewnie.
– Babciu… jesteś zła?
Pokręciłam głową.
– Jest mi przykro.
To chyba było dla nich trudniejsze niż złość. Córka odetchnęła ciężko.
– Może usiądziemy? – zaproponowała.
Spojrzałam na stół. Pusty, bez przygotowań, bez zapachu ciasta.
– Możemy – powiedziałam. – Tylko tym razem bez niespodzianek.
Usiedliśmy. Nikt nie wiedział, co powiedzieć. W końcu Zosia odezwała się cicho:
– Babciu… a możemy po prostu posiedzieć?
Spojrzałam na nią uważnie. I pierwszy raz tego dnia poczułam coś innego niż rozczarowanie. Może jeszcze nie wszystko było stracone.
Zrobiło się gwarno
Siedzieliśmy przy stole w milczeniu, które z każdą chwilą stawało się lżejsze. Nie było talerzy pełnych ciasta ani kolorowych serwetek, ale po raz pierwszy od dawna ktoś naprawdę spojrzał na mnie, a nie na to, co mogę dać. Zosia bawiła się łyżeczką, przesuwając ją po blacie.
– Babciu… a pamiętasz, jak chowaliśmy jajka w ogrodzie? – zapytała nagle.
Uśmiechnęłam się lekko.
– Pamiętam. Zawsze pod tym samym krzakiem znajdowałaś dwa naraz.
Kuba uniósł wzrok.
– Bo zawsze nam podpowiadałaś – mruknął.
– Może trochę – odpowiedziałam.
Córka spojrzała na dzieci, potem na mnie.
– Możemy… zrobić to jeszcze raz? – zapytała ostrożnie.
Rozejrzałam się po pokoju.
– Nie mam dziś nic przygotowanego – powiedziałam zgodnie z prawdą.
Zosia szybko pokręciła głową.
– To nic. Możemy poszukać „na niby”.
Kuba parsknął cicho, ale po chwili dodał:
– Albo… możemy pomóc coś zrobić.
To było coś nowego. Wstałam powoli.
– W szafce mam trochę czekolady – powiedziałam. – Możemy coś wymyślić.
Przenieśliśmy się do kuchni. Zosia wyciągała miski, Kuba kroił papier na małe karteczki. Córka patrzyła na to z niedowierzaniem, jakby widziała tę scenę pierwszy raz.
– Co piszemy? – zapytał Kuba, trzymając długopis.
Zastanowiłam się chwilę.
– Może… coś miłego dla siebie nawzajem?
Zosia uśmiechnęła się szeroko.
– To ja napiszę dla babci!
– A ja dla Zosi – dodał Kuba, trochę ciszej niż zwykle.
Przez kolejne minuty w kuchni zrobiło się gwarno, ale inaczej niż wcześniej. Bez pośpiechu, bez napięcia. Ktoś się pomylił, ktoś się zaśmiał, ktoś zapytał o coś drugi raz. Mój dom znów tętnił życiem.
To były prawdziwe święta
Kiedy schowaliśmy małe karteczki i kawałki czekolady w różnych miejscach mieszkania, usiedliśmy na chwilę.
– Gotowi? – zapytałam.
– Gotowi! – odpowiedzieli razem.
Patrzyłam, jak biegają po pokoju, zaglądają za zasłony, pod stoły, śmieją się z własnych pomyłek. Zosia znalazła pierwszą karteczkę.
– „Lubię, jak się uśmiechasz” – przeczytała na głos i spojrzała na mnie.
Kuba po chwili znalazł swoją.
– „Dobrze, że jesteś” – powiedział ciszej.
Zatrzymał się na moment, jakby coś do niego dotarło. Córka podeszła do mnie.
– Mamo… chyba miałaś rację – szepnęła.
Pokręciłam głową.
– Nie chodziło o rację.
Spojrzałam na dzieci, które właśnie sprzeczały się, kto znalazł więcej.
– Tylko o to, żebyśmy znowu byli razem.
Po południu, kiedy wychodzili, było inaczej niż rok wcześniej. Zosia przytuliła mnie mocno.
– Babciu… to były najlepsze święta.
Kuba stał chwilę z boku, a potem podszedł i powiedział:
– Dzięki.
Tylko tyle. Ale tym razem to słowo coś znaczyło. Zamknęłam za nimi drzwi i oparłam się o nie lekko. W domu znów zrobiło się cicho, ale już nie pusto. Na stole nadal nie było mazurka. A jednak pierwszy raz od dawna czułam, że święta naprawdę się wydarzyły. I były prawdziwe jak nigdy wcześniej.
Maria, 68 lat
Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.
