Ten kwiecień miał być sprawdzianem naszej dyscypliny finansowej, a każde popołudnie spędzałam z kalkulatorem w dłoni, przeliczając domowe wydatki. Kiedy usłyszałam dźwięk otwieranych drzwi, myślałam, że najgorsze już za nami, ale prawdziwa burza miała dopiero nadejść, i to prosto z szeleszczących siatek z zakupami.

Nasza umowa była jasna

W kuchni unosił się zapach pieczonego ciasta drożdżowego i pasty do podłóg. Od samego rana uwijałam się jak w ukropie, próbując przygotować dom na święta. W tym roku Wielkanoc miała być inna. Z powodu niespodziewanych wydatków na naprawę samochodu i rosnących kosztów codziennego życia, musieliśmy mocno zacisnąć pasa. Obiecaliśmy sobie z mężem, że nie damy się ponieść świątecznej gorączce. Żadnych wymyślnych potraw, żadnego kupowania oczami. Zrobiłam precyzyjną listę, z dokładnością do jednego jajka i kostki masła.

Szczególnie zależało mi na oszczędnościach, bo zbieraliśmy na wymarzony wyjazd na zieloną szkołę dla naszej dziesięcioletniej córki, Zosi. Każdy zaoszczędzony grosz lądował w specjalnej kopercie w szufladzie biurka. Tomek, mój mąż, sam przyznał mi rację, kiedy w niedzielę wieczorem usiedliśmy nad kartką papieru. Zgodziliśmy się, że zamiast kupować gotowe wędliny, upiekę schab i karkówkę w ziołach. Będzie taniej, domowo i równie smacznie. Na drobne wędliny przeznaczyliśmy skromną, z góry ustaloną kwotę, tylko po to, by mieć urozmaicenie na świątecznym stole.

Stresowałam się podwójnie, ponieważ w niedzielę rano miała przyjechać do nas Krystyna, moja teściowa. To kobieta o wysokich standardach, która potrafiła jednym spojrzeniem ocenić jakość obrusu i świeżość rzeżuchy. Zawsze czułam podskórną presję, by wszystko wypadło idealnie, choć tym razem musiałam balansować między chęcią zrobienia dobrego wrażenia a twardą rzeczywistością naszego portfela.

Siatki pełne niespodzianek

Usłyszałam zgrzyt zamka w drzwiach. Tomek wszedł do przedpokoju obładowany wielkimi torbami wielokrotnego użytku. Miał na twarzy dziwny, trochę triumfalny, a trochę niepewny uśmiech. Otrzepał buty i wszedł do kuchni, stawiając ciężkie pakunki na wyspie kuchennej.

– Mam wszystko! – ogłosił z entuzjazmem. – Były straszne kolejki, ale udało mi się zdobyć nawet ten twaróg, o który prosiłaś.

Odetchnęłam z ulgą, wycierając ręce w kuchenny ręcznik. Podeszłam do blatów i zaczęłam metodycznie rozpakowywać rzeczy. Mąka, jajka, warzywa na sałatkę, owoce. Wszystko zgadzało się z listą. Do czasu, aż sięgnęłam na samo dno największej torby.

Moje palce natrafiły na coś, co nie było zapakowane w zwykłą folię. Wyciągnęłam gruby, szary papier rzeźniczy, starannie przewiązany konopnym sznurkiem i ozdobiony naklejką z napisem „Tradycyjna Wędzarnia Rzemieślnicza”. Z papieru ulatniał się niesamowicie intensywny zapach dymu z drewna jałowcowego i czosnku. Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc, co trzymam w dłoniach. Obok leżały jeszcze trzy podobne zawiniątka.

– Tomek, co to jest? – zapytałam, powoli odkładając tajemnicze paczki na deskę do krojenia.

Mąż odchrząknął, nagle znajdując niezwykle interesujący punkt za oknem.

– No, to są wędliny. Pomyślałem, że na święta możemy sobie pozwolić na coś specjalnego. Kupiłem szynkę z dzika, polędwicę dojrzewającą i dobrą kiełbasę.

Zaczęłam gorączkowo przeszukiwać dno torby. Musiałam znaleźć ten mały, biały papierek, który potwierdzi moje najgorsze obawy.

To był paragon grozy

Znalazłam go w bocznej kieszonce jego kurtki, którą właśnie rzucił na krzesło. Rozwinęłam wymięty wydruk z terminala, a moje oczy natychmiast powędrowały w stronę kwoty końcowej. Serce zabiło mi tak mocno, że słyszałam jego pulsowanie w uszach. Suma wydrukowana tłustym drukiem wielokrotnie przekraczała nasz skrupulatnie wyliczony limit. Za same te cztery zawiniątka zapłacił tyle, ile wynosiła połowa wyjazdu Zosi.

– Ty chyba żartujesz – powiedziałam cicho, wpatrując się w niego z niedowierzaniem.

– Kochanie, nie przesadzaj. To tylko raz w roku. Przecież nie będziemy jedli samego pieczonego schabu, musimy mieć coś porządnego na stół – próbował obrócić sytuację w żart, ale jego ton był obronny.

– Nie przesadzaj?! – mój głos drżał z narastającej złości i bezsilności. – Tomek, przecież siedzieliśmy nad tym dwa dni temu! Ustaliliśmy budżet. Zrezygnowałam z kupna nowej sukienki, odmawiamy sobie kawy na mieście, żeby odłożyć dla dziecka, a ty wchodzisz do jakichś delikatesów i wydajesz fortunę na wędliny rzemieślnicze?!

– Zarabiam, to kupuję! – wypalił, krzyżując ręce na piersi. – Chciałem dobrze. Chciałem, żebyśmy mieli chociaż trochę luksusu, a ty robisz awanturę o kawałek szynki.

– Nie robię awantury o szynkę! Robię awanturę o to, że mnie nie słuchasz! Nasza umowa nic dla ciebie nie znaczy! – podniosłam głos. – Jak ja mam teraz spiąć ten miesiąc? Skąd weźmiemy resztę na opłatę za szkołę?

Tomek zacisnął szczęki. W jego oczach widziałam irytację zmieszaną z uporem.

– Oddam ci te pieniądze, wezmę nadgodziny. Przestań mnie traktować jak małego chłopca, który nie potrafi zrobić zakupów – powiedział twardo, po czym odwrócił się na pięcie i wyszedł z kuchni. Chwilę później usłyszałam trzaśnięcie drzwiami od sypialni.

Byłam zła

Zostałam sama w na wpół posprzątanej kuchni. Cisza dzwoniła mi w uszach. Spojrzałam na paczki leżące na blacie. W innej sytuacji pewnie cieszyłabym się z takiego rarytasu. Pięknie pachniały, wyglądały jak wyjęte z najlepszego magazynu kulinarnego. Ale teraz każda z tych paczek przypominała mi o tym, jak łatwo nasze plany legły w gruzach.

Oparłam dłonie o chłodny blat, zamykając oczy. Czułam pieczenie pod powiekami. Byłam wściekła na jego lekkomyślność, ale z drugiej strony w głowie zaczęła kiełkować mi myśl, że może faktycznie przesadziłam. Może zbyt mocno weszłam w rolę księgowej naszego domu. Przecież on naprawdę ciężko pracował przez cały miesiąc. Jednak poczucie niesprawiedliwości było silniejsze. To ja zawsze pamiętałam o rachunkach, terminach, składkach szkolnych. To na moich barkach spoczywało planowanie posiłków tak, by do pierwszego niczego nie zabrakło.

Zaczęłam powoli chować wędliny do lodówki. Robiłam to mechanicznie, układając paczki na górnej półce. Wtedy mój wzrok padł na magnes, który przytrzymywał laurkę Zosi. Dziecięcy rysunek lasu i podpis: „Pojadę do prawdziwego lasu!”. Łzy w końcu popłynęły mi po policzkach. Usiadłam przy stole, ukrywając twarz w dłoniach. Czułam się przytłoczona tymi świętami, zmęczeniem i ciężarem odpowiedzialności, którego nikt nie widział.

Mąż mnie przeprosił

Nie wiem, jak długo tam siedziałam. Usłyszałam ciche kroki na korytarzu. Tomek wrócił do kuchni. Stanął w drzwiach, patrząc na mnie ze smutkiem. Jego wcześniejsza duma zupełnie wyparowała. Odsunął krzesło obok mnie i usiadł ciężko, opierając łokcie o stół.

– Przepraszam – zaczął cicho, nie patrząc mi w oczy. – Nie powinienem był na ciebie krzyczeć. Wiem, jak bardzo zależało ci na budżecie. Złamałem nasze ustalenia.

Pociągnęłam nosem, wycierając policzki wierzchem dłoni.

– Dlaczego to zrobiłeś, Tomek? Przecież wiedziałeś, jak każda złotówka jest dla nas teraz ważna. Czy ten schab z piekarnika naprawdę byłby taki zły?

Mąż wziął głęboki oddech, wpatrując się we wzory na obrusie.

– Nie chodziło o twój schab. Twój schab jest najlepszy na świecie – powiedział miękko. – Chodziło o moją matkę.

Zmarszczyłam brwi, zupełnie zbita z pantałyku.

– O Krystynę? Co ona ma do wędlin?

Tomek podniósł wzrok. Zobaczyłam w jego oczach coś, czego dawno nie widziałam – opiekuńczość graniczącą z desperacją.

– Pamiętasz, jak było rok temu? I dwa lata temu? Przyjechała i przywiozła własne jedzenie w pojemnikach. Przy stole rzuciła komentarz, że kupujemy najtańsze produkty w dyskoncie i że wszystko smakuje tak samo wodą. Pamiętasz, jak na ciebie patrzyła? Jakbyś nie potrafiła zadbać o własny dom.

Słowa męża uderzyły we mnie z ogromną siłą. Rzeczywiście, zeszłoroczne święta były pod tym względem koszmarne. Zaciskałam zęby pod stołem, podczas gdy teściowa krytykowała każdy kęs.

– Widziałem, jak bardzo cię to wtedy zabolało – ciągnął Tomek. – A w tym roku, kiedy powiedziałaś, że nie kupujemy nic gotowego, od razu wyobraziłem sobie jej minę i jej złośliwe docinki. Wiedziałem, że będzie komentować, że oszczędzamy na świętach, że nam nie idzie. Nie mogłem znieść myśli, że znowu będziesz musiała tego słuchać. Chciałem, żeby weszła tu, zobaczyła ten stół zastawiony tak, że by jej oko zbielało, i nie miała prawa powiedzieć ani jednego złego słowa na twój temat. Chciałem po prostu obronić ciebie i naszą rodzinę przed jej ocenianiem. Zapłaciłem za to swoimi premiami, których nie wpisałem do budżetu. Zosi nic nie zabraknie.

Zrobił to z troski

Mój gniew, który jeszcze przed chwilą wydawał się tak wielki i uzasadniony, prysł jak bańka mydlana. Spojrzałam na Tomka zupełnie inaczej. To, co uważałam za egoistyczny kaprys i brak odpowiedzialności, okazało się niezdarnym, ale niezwykle szczerym aktem miłości. Chciał kupić mi spokój ducha w delikatesach rzemieślniczych.

– Tomku... – mój głos załamał się. Sięgnęłam przez stół i chwyciłam jego dłonie. Były ciepłe i szorstkie. – Dlaczego mi tego od razu nie powiedziałeś? W sklepie, przed zakupem?

– Bo wiedziałem, że mi zabronisz. Że powiesz, że nie obchodzi cię jej zdanie, chociaż oboje wiemy, że obchodzi. Po prostu głupio to rozegrałem. Chciałem być bohaterem domu, a wyszedłem na nieodpowiedzialnego męża.

Wstałam, podeszłam do niego i mocno go przytuliłam. Oparł głowę o mój brzuch, wzdychając z ulgą. Pogładziłam go po włosach, czując, jak ostatnie resztki napięcia opuszczają moje ciało.

– Jesteś niemożliwy – szepnęłam, uśmiechając się przez łzy. – Następnym razem, zanim zaczniesz bawić się w bohatera, skonsultuj ze mną budżet tej misji ratunkowej.

Tomek zaśmiał się cicho.

– Obiecuję. To co, przygotujesz swój słynny chrzan do tej szynki z dzika?

Pokiwałam głową. Wiedziałam już, że to będą dobre święta. Może i na stole leżały najdroższe wędliny w historii naszej rodziny, może mój misterny plan budżetowy został nadszarpnięty, ale zyskałam coś znacznie cenniejszego. Pewność, że człowiek, z którym dzielę życie, stoi za mną murem i dba o moje uczucia, nawet jeśli czasami robi to w najbardziej skomplikowany z możliwych sposobów. A Krystyna? Krystyna faktycznie nie miała nic do powiedzenia, gdy w Wielką Niedzielę poczęstowała się plastrem rzemieślniczej polędwicy. I to była nasza mała, wspólna wygrana.

Ewa, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

