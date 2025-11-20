Gdyby ktoś mi rok temu powiedział, że Ewa zrobi coś takiego – wyśmiałabym go. Serio. Bo przecież byłyśmy jak siostry. Z Ewą można było pogadać o wszystkim – od problemów z szefem po złamane serce. A że ona zawsze miała dobre rady, to człowiek czuł się przy niej bezpiecznie. Ufałam jej. Może nawet bardziej niż powinnam.

Najpierw było niedowierzanie, potem wściekłość. A na końcu... no cóż. Na końcu była moja riposta. Bo ja może i długo się zbieram, ale jak już działam, to skutecznie. I nie, nie jestem łatwowierna – byłam po prostu zbyt lojalna.

Westchnęłam ciężko

Pewnego dnia poszłyśmy na kawę po pracy.

– No i co, powiedziałaś mu? – zapytała Ewa, mieszając cappuccino długą łyżeczką.

– Komu?

– No Krzyśkowi, że nie będziesz robić za dwie osoby.

Pokręciłam głową i westchnęłam ciężko.

– Nie miałam odwagi. A poza tym... sama wiesz, jak on reaguje. Albo zacznie się śmiać, albo powie, że dramatyzuję. W końcu to szef.

– To, może ja mu powiem za ciebie? – spojrzała na mnie z takim błyskiem w oku, jakby miała zaraz ruszyć w bój.

– Bo to moja sprawa – odpowiedziałam ostrożnie. – Poza tym… nie chcę robić z tego afery.

– Zawsze boisz się zawalczyć o siebie. A przecież sama mówisz, że masz dość.

Miała rację, ale mimo to coś mnie tknęło. Ta jej gotowość do działania, taka... nadgorliwa.

– Posłuchaj, naprawdę doceniam, że chcesz pomóc, ale nie chcę, żebyś mówiła za mnie. Jasne?

– Dobra, dobra – wzruszyła ramionami i spojrzała w okno. – Jak chcesz.

Zmieniliśmy temat. Potem jeszcze pośmiałyśmy się z żartów z internetu, obgadałyśmy nową koleżankę i wróciłyśmy do domów. Byłam pewna, że temat mojej zawodowej relacji z Krzyśkiem się zakończył. Dopiero kilka dni później odkryłam, że Ewa... jednak z nim rozmawiała. Tylko że nie tak, jak się umawiałyśmy.

Żołądek zwinął mi się w supeł

Weszłam do biura i od razu poczułam, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy to był ten gwar rozmów, czy może pełne zdziwienia spojrzenia koleżanek z działu. Krzysiek stał przy ekspresie i udawał, że nie widzi, jak wchodzę.

– Cześć wszystkim – rzuciłam neutralnie, zawieszając torebkę na krześle.

– Cześć – odpowiedziała Anka, ale jakoś bez przekonania.

Usiadłam przy komputerze, włączyłam system, przeglądałam maile. Po pięciu minutach podszedł Krzysiek.

– Możesz na chwilę do salki? – zapytał cicho.

– Jasne – odpowiedziałam, choć żołądek już zdążył mi się zwinąć w supeł.

Zaciągnął zasłony, jakbyśmy mieli rozmawiać o planach wojskowych.

– Słuchaj... Ewa była u mnie.

Zamarłam.

– O czym?

– No... powiedziała, że źle się czujesz, że nie dajesz sobie rady z obowiązkami. Że jesteś przeciążona i nie chcesz nic mówić, bo boisz się reakcji.

Zacisnęłam pięści.

– Przepraszam, co?!

– Sądzę, że powinniśmy to przemyśleć. Może zmniejszyć ci zakres obowiązków albo... – zawiesił głos.

– Albo co?

– No, wiesz... delegować twój projekt komuś, kto ogarnie temat do końca.

Wstałam powoli, patrząc mu prosto w oczy.

– Dziękuję, że powiedziałeś.

Wyszłam, czując, jak twarz mi płonie. Już wiedziałam, że Ewa mnie wystawiła. I że zrobiła to tak, żeby wyglądało, jakby działała w moim imieniu. Tylko że ja wcale nie potrzebowałam rzeczniczki.

Chciałam odzyskać kontrolę

Nie zdążyłam jeszcze usiąść przy biurku, kiedy Ewa podeszła z kubkiem kawy i swoim standardowym, bezczelnym uśmiechem.

– I jak tam? – zapytała niby od niechcenia.

– Możemy porozmawiać na osobności? – odpowiedziałam chłodno.

Zrobiła minę zdziwionego szczeniaka, ale poszła za mną do kuchni.

– Co się dzieje?

Zamknęłam za nami drzwi i spojrzałam jej prosto w twarz.

– Powiedziałaś Krzyśkowi, że sobie nie radzę? Że jestem przeciążona? Że potrzebuję pomocy?

– No... przecież mówiłaś, że jesteś zmęczona, że nie wyrabiasz. Chciałam tylko pomóc.

– Pomoc to jedno. A mówienie za moimi plecami – drugie. Wsadziłaś mnie na minę. On teraz myśli, że nie ogarniam!

– Chciałam dobrze! – zawołała, podnosząc ręce w obronnym geście. – Myślałam, że się ucieszysz. Że ktoś się za tobą wstawił.

– A zapytałaś się, czy chcę takiej pomocy? – prychnęłam. – Nie. Po prostu zrobiłaś to po swojemu.

Milczała przez chwilę, potem westchnęła.

– Może faktycznie przesadziłam...

– Może?! – uniosłam brwi. – Przez ciebie właśnie wylatuję z projektu, który prowadziłam od trzech miesięcy.

Ewa spuściła wzrok.

– Wiesz co? – dodałam ciszej. – Ty nie pomagasz. Załatwiasz swoje interesy cudzymi rękami. Nie dam się zepchnąć na boczny tor.

Wyszłam z kuchni, zostawiając ją w środku. Nie chciałam już jej słuchać. Teraz myślałam tylko o jednym – jak odzyskać kontrolę. I nie było mowy, żebym odpuściła.

Walczyłam o swoje

Wieczorem usiadłam z laptopem przy kuchennym stole. Przeglądałam maile z ostatnich miesięcy, notatki, prezentacje. Wszystko, co stworzyłam do projektu, który mi właśnie odebrano. Czułam, jak rośnie we mnie złość. Następnego dnia poprosiłam Krzyśka o spotkanie.

– Widzę, że się nie poddajesz – mruknął, gdy weszłam do salki z segregatorem pod pachą.

– Nie walczyć. Po prostu nie dam sobie wmówić, że jestem słaba, bo komuś wygodnie mnie tak przedstawić – powiedziałam stanowczo. – Zobacz, tu są wyniki z ostatniego miesiąca. Nasze wskaźniki. Wszystko to ja zrobiłam.

Podałam mu dokumenty.

– Nie mówię, że jesteś słaba... Po prostu, skoro sama mówiłaś, że jest ciężko…

– Powiedziałam to Ewie. Prywatnie. A ona wykorzystała to, żeby wypchnąć mnie z projektu i pewnie sama na nim zyskać.

Krzyśkowi mina zrzedła.

– Myślisz, że to miało drugie dno?

– Znamy się. Wiesz, że nie jestem święta, ale też nie jestem idiotką.

Westchnął, przetarł twarz dłońmi.

– Daj mi dzień. Muszę to przemyśleć. I pogadam z nią.

– Nie musisz gadać, ale jeśli Ewa przejmie mój projekt, ja rezygnuję z dodatkowych zadań. I nie zostanę tu na krok dłużej.

Patrzyliśmy na siebie chwilę w milczeniu. W końcu skinął głową.

– Masz rację. To było zagranie poniżej pasa.

Wychodząc, uśmiechnęłam się krótko. Pierwszy krok zrobiony.

Czułam satysfakcję

Nazajutrz Krzysiek wyszedł ze swojego gabinetu i zawołał Ewę. Poszli do salki konferencyjnej. Drzwi zamknęły się za nimi z cichym kliknięciem, ale przez przeszkloną ścianę widziałam ich twarze. Ewa najpierw była uśmiechnięta. Potem zaczęła mówić. Krzysiek tylko słuchał. W końcu pochylił się, powiedział kilka słów i wstał. Jej mina... bezcenna. Tak wygląda ktoś, kto właśnie stracił przewagę. Kiedy wyszli, Ewa zbliżyła się do mojego biurka z teatralnym spokojem.

– Jednak postanowiłaś się poskarżyć – rzuciła chłodno.

– Nie poskarżyć, tylko wyprostować pewne sprawy – odpowiedziałam spokojnie, nie podnosząc wzroku znad dokumentów.

– Przecież chciałam ci pomóc – próbowała jeszcze ratować ton.

– Nie, chciałaś się ustawić. A użyłaś mnie jako wymówki.

Zamilkła na moment. A potem, ku mojemu zdziwieniu, nachyliła się i syknęła:

– Myślisz, że to koniec? Nie wiesz, z kim zadzierasz.

Uśmiechnęłam się delikatnie, nie dając się sprowokować. Wstałam i poszłam do pokoju Krzyśka. Przyjął mnie z uśmiechem.

– Dobrze, że przyszłaś. Przeanalizowałem wszystko, co mi pokazałaś. Projekt wraca do ciebie.

– Dzięki.

– Sobie podziękuj.

Wyszłam z gabinetu spokojna, ale w środku czułam satysfakcję. Nie chodziło o zemstę. Chodziło o to, żeby nie pozwolić więcej nikomu tak mną pogrywać.

Wybrałam siebie

Minęło kilka tygodni. Projekt szedł pełną parą, a ja odzyskałam spokój. I szacunek – nie tylko Krzyśka, ale też kilku koleżanek, które wcześniej patrzyły na mnie jak na ofiarę. Z Ewą już nie rozmawiałam. Nie próbowała się pogodzić. Ja też nie zamierzałam wyciągać ręki. W pewnych sprawach nie ma powrotu. Pewnego dnia spotkałam ją na korytarzu, jak wychodziła z budynku. Przez chwilę popatrzyłyśmy sobie w oczy. W jej spojrzeniu nie było już tej pewności siebie, którą kiedyś podziwiałam. Była za to niechęć. I może odrobina wstydu.

– Gdybyś mnie po prostu zapytała – powiedziałam spokojnie – mogłybyśmy to zrobić razem, ale ty wybrałaś drogę na skróty.

– A ty wybrałaś zemstę – odburknęła, już odwracając się w stronę drzwi.

– Nie. Wybrałam siebie.

Nie odpowiedziała. Wyszła, stukając obcasami po marmurowej posadzce. Czasem trzeba coś stracić, żeby odzyskać siebie.

Katarzyna, 48 lat

