Zawsze wierzyłam, że drobne zmiany potrafią odmienić codzienność. Wiosna pachniała nowym początkiem, więc umówiłam się do fryzjera. Patrząc w lustro, widziałam kobietę, która chce znów być zauważona. Nie przypuszczałam, że to, co odkryję kilka dni później, sprawi, że przestanę rozpoznawać nie tylko siebie, ale i własne małżeństwo.

Liczyłam na miłe słowa

Kiedy weszłam do domu, Marek siedział przy stole z telefonem w dłoni. Nawet nie podniósł wzroku.

– I jak? – zapytałam, zdejmując płaszcz i poprawiając świeżo ścięte włosy.

– Mhm… ładnie – mruknął, przesuwając palcem po ekranie.

Zatrzymałam się w pół kroku.

– Tylko tyle? – spróbowałam zażartować, choć coś ścisnęło mnie w środku.

– No przecież mówię, że ładnie – odpowiedział bez cienia emocji.

Podeszłam bliżej.

– Skróciłam je prawie o połowę.

– Widziałem.

Nie było w jego głosie ani zdziwienia, ani zachwytu. Jakby mówił o pogodzie. Usiadłam naprzeciwko niego i przez chwilę obserwowałam jego twarz. Kiedyś reagował inaczej. Pamiętałam, jak potrafił zatrzymać mnie w drzwiach i powiedzieć, że wyglądam inaczej, lepiej, że nie może przestać patrzeć.

– Marek, coś się dzieje? – zapytałam w końcu.

– Nie. A co ma się dziać?

– Jesteś… nieobecny.

Westchnął i odłożył telefon.

– Po prostu mam dużo pracy.

Kiwnęłam głową, choć to wyjaśnienie brzmiało jak coś, co mówi się automatycznie. Wieczorem stanęłam jeszcze raz przed lustrem. Przesunęłam dłonią po włosach, które układały się lekko i miękko. Podobałam się sobie. To było nowe uczucie, trochę zapomniane.

– Naprawdę jest aż tak źle? – rzuciłam z łazienki.

– Co? – dobiegło z salonu.

– Moja fryzura.

– Przestań szukać problemów na siłę – odpowiedział z lekkim zniecierpliwieniem.

Zamilkłam. Tamtej nocy długo nie mogłam zasnąć. Leżałam obok niego, słuchając jego równego oddechu i zastanawiałam się, kiedy ostatni raz spojrzał na mnie tak, jak kiedyś. A potem przypomniałam sobie coś jeszcze – od kilku tygodni coraz częściej odwracał ekran telefonu, kiedy wchodziłam do pokoju. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że może ta zmiana była potrzebna nie po to, żeby go zachwycić… ale żebym zaczęła widzieć wyraźniej.

Straciłam grunt pod nogami

Kilka dni później Marek wyszedł wcześniej niż zwykle. Zostawił po sobie niedopitą kawę i ciszę, która była cięższa niż zazwyczaj. Krzątałam się po mieszkaniu bez celu, aż nagle na stole zawibrował jego telefon. Zostawił go. To się nigdy wcześniej nie zdarzało. Spojrzałam w jego stronę, jakby miał zaraz wrócić i mnie przyłapać. Ekran znów się rozświetlił. „Tęsknię za wczoraj. Było… idealnie”. Zamarłam.

Serce zaczęło mi bić szybciej, dłonie zrobiły się zimne. Przez chwilę tylko patrzyłam na te słowa, jakby miały zniknąć, rozpłynąć się w powietrzu. A potem wzięłam telefon do ręki i otworzyłam wiadomości. Imię zapisane było zwyczajnie: „Kasia”. Bez serduszek, bez znaków szczególnych. Jakby to miało coś ukryć. Przewinęłam rozmowę wyżej.

„Nie mogę przestać myśleć o tym, jak na mnie patrzyłeś”. „Uważaj, bo ktoś się domyśli”. „Twoja żona nic nie zauważa?”. Złapałam się za blat, bo zakręciło mi się w głowie.

– Nic nie zauważa… – powtórzyłam szeptem.

W tej jednej chwili wszystkie jego krótkie odpowiedzi, unikanie spojrzeń i wieczne „dużo pracy” zaczęły układać się w jedną całość. Telefon znów zawibrował. „Kiedy się zobaczymy?”. Nie wiem, co mną kierowało. Może gniew, może rozpacz, a może coś zupełnie innego. Palce same zaczęły pisać. „Dziś. Przyjedź, będę sam”.

Wysłałam i odłożyłam telefon dokładnie w to samo miejsce i cofnęłam się o krok, jakbym właśnie zrobiła coś nieodwracalnego. Przez kolejne godziny chodziłam po mieszkaniu, poprawiałam rzeczy, które nie wymagały poprawy. W pewnym momencie stanęłam przed lustrem i spojrzałam sobie w oczy.

– Naprawdę niczego nie zauważyłam? – zapytałam cicho.

O siedemnastej rozległ się dzwonek do drzwi. Serce podeszło mi do gardła. Otworzyłam.

Zalała mnie lodowata złość

Na progu stała kobieta. Smukła, starannie ubrana, z delikatnym uśmiechem, który zniknął w chwili, gdy mnie zobaczyła.

– O… przepraszam, chyba pomyliłam mieszkania… – zaczęła.

– Nie. Nie pomyliłaś – weszłam jej w słowo spokojnie. – Szukasz Marka, prawda?

Zbladła. Przez kilka sekund patrzyłyśmy na siebie w ciszy, która była głośniejsza niż jakakolwiek kłótnia.

– Kim pani jest? – zapytała w końcu.

Poczułam, jak wzbiera we mnie lodowata złość.

– Żoną. Tą, która podobno nic nie zauważa.

Jej usta lekko się rozchyliły, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie mogła znaleźć słów.

– To… to nie tak miało wyglądać – wyszeptała.

– A jak? – zapytałam, opierając się o framugę. – Jak miało być? Łatwiej?

Zrobiła krok w tył.

– Ja nie wiedziałam…

– Oczywiście, że wiedziałaś – przerwałam jej spokojnie. – Wystarczyło przeczytać własne wiadomości.

Zamilkła. Nie krzyczałam. Nie płakałam. To było najdziwniejsze – byłam spokojna.

– Możesz mu powiedzieć, że byłam – powiedziała po chwili, unikając mojego wzroku.

– Nie martw się, na pewno się dowie – odpowiedziałam.

Zamknęłam drzwi powoli, bez trzaskania. Dopiero wtedy oparłam się o nie plecami i zamknęłam oczy. Cisza wróciła, ale już nie była taka sama. Wiedziałam, że to dopiero początek.

Nagle wszystko zrozumiałam

Marek wrócił później niż zwykle. Usłyszałam klucz w zamku i odruchowo spojrzałam na zegar. Dwudziesta pierwsza. Kiedy wszedł do środka, wyglądał jak zawsze – zmęczony, skupiony, jakby cały świat istniał gdzieś poza tym mieszkaniem.

– Jesteś? – rzucił w moją stronę, zdejmując buty.

– Jestem – odpowiedziałam spokojnie z kuchni.

Pojawił się w drzwiach i przez chwilę mi się przyglądał.

– Coś się stało? – zapytał.

– Była u nas dziś Kasia.

Dosłownie zamarł, jakby ktoś nagle zatrzymał czas.

– Jaka Kasia? – spróbował, ale jego głos nie był już pewny.

– Ta, która tak za tobą tęskni – odpowiedziałam i spojrzałam mu prosto w oczy.

Opuścił wzrok.

– Grzebałaś w moim telefonie?

– To naprawdę twoje pierwsze pytanie? – uniosłam brwi.

Przez chwilę milczał, jakby szukał właściwych słów, ale żadne nie przychodziły.

– To nie jest tak, jak myślisz…

– Wiesz, że to zdanie nic już nie znaczy? – przerwałam mu.

Podszedł bliżej.

– To wszystko jest… skomplikowane.

Zaśmiałam się cicho, ale bez cienia rozbawienia.

– Skomplikowane? Zaprosiłam ją tutaj. Myślała, że przychodzi do ciebie.

Podniósł głowę gwałtownie.

– Co zrobiłaś?

– Otworzyłam drzwi. I powiedziałam jej, kim jestem.

Usiadł ciężko na krześle i przetarł twarz dłońmi.

– Nie powinno tak być…

– Ale jest – odpowiedziałam spokojnie. – Od jak dawna to trwa?

Nie odpowiedział od razu.

– Marek.

– Kilka miesięcy – powiedział w końcu cicho.

Poczułam, jak coś we mnie opada, ale nie był to nagły ból. Raczej powolne, ciężkie zrozumienie.

Nie chciałam już być niewidzialna

– No i co? – zapytałam po dłuższej chwili milczenia. – Planowałeś mi powiedzieć?

– Nie wiedziałem, jak to zakończyć…

– Czyli nie chodziło o mnie – weszłam mu w słowo. – Tylko o to, że nie wiedziałeś, co zrobić.

Zacisnął usta.

– Nie chciałem cię zranić.

– A jednak znalazłeś sposób.

Zapadła cisza. Gęsta, duszna.

– Kiedy ostatni raz naprawdę spojrzałeś na mnie jak na kobietę? – zapytałam nagle.

Uniósł wzrok, zaskoczony.

– Co?

– Kiedy ostatni raz na mnie patrzyłeś? Tak naprawdę?

Nie odpowiedział. Pokiwałam głową.

– Wiesz, obcięłam włosy, bo chciałam coś zmienić. Myślałam, że może jeszcze potrafimy wrócić do tego, co było.

– Możemy spróbować – powiedział szybko.

Spojrzałam na niego długo.

– Nie. Ty możesz spróbować. Ja już spróbowałam.

Wstałam od stołu.

– Spakuję swoje rzeczy – dodałam spokojnie.

– Chcesz odejść? – w jego głosie pojawił się cień paniki.

Zatrzymałam się w drzwiach.

– Nie chcę. Ale już nie chcę też zostać w miejscu, w którym jestem niewidzialna.

Nie zatrzymywał mnie. I to bolało bardziej niż wszystko, co powiedział wcześniej. Poszłam do sypialni i zaczęłam wyciągać walizkę. Ręce miałam spokojne, aż do chwili, gdy natknęłam się na zdjęcie z naszych wakacji. Uśmiechnięci, blisko siebie, jakby nic nigdy nie miało się zmienić. Usiadłam na łóżku i przez chwilę patrzyłam na to zdjęcie. A potem odłożyłam je do szuflady. Nie zabrałam go ze sobą.

Zamknęłam tamten rozdział

Nie pamiętam samego momentu wyjścia. Drzwi zamknęły się za mną cicho. Walizka była lżejsza, niż się spodziewałam. Zatrzymałam się dopiero na klatce schodowej. Oparłam się o zimną ścianę i pierwszy raz od wielu godzin pozwoliłam sobie na łzy. Nie były gwałtowne, raczej ciche i uporczywe, jakby coś we mnie powoli się rozpuszczało.

Telefon zawibrował. „Możemy porozmawiać?”. Patrzyłam na ekran przez dłuższą chwilę. Kiedyś rzuciłabym wszystko i wróciła na górę. Wierzyłam, że rozmowy są w stanie naprawić wszystko. Że wystarczy się postarać bardziej. Tym razem wytarłam tylko policzki i schowałam telefon do torebki.

Na zewnątrz powietrze było chłodne, ale świeże. Szłam bez konkretnego celu, aż w końcu usiadłam na ławce w parku niedaleko domu. Ludzie mijali mnie, zajęci swoimi sprawami. Nikt nie wiedział, że właśnie kończy się czyjeś życie w dotychczasowej formie. Że już nic nie będzie takie samo.

– Mogę się przysiąść? – usłyszałam nagle.

Podniosłam wzrok. Starsza kobieta wskazywała na wolne miejsce obok mnie.

– Proszę – odpowiedziałam cicho.

Usiadła i przez chwilę milczałyśmy

– Wiosna zawsze coś zmienia – powiedziała w końcu, patrząc przed siebie.

Uśmiechnęłam się blado.

– Czasem więcej, niż byśmy chciały.

Skinęła głową, jakby doskonale rozumiała.

– Ale czasem dokładnie tyle, ile trzeba.

Nie odpowiedziałam, ale jej słowa zostały ze mną. Kilka dni później wynajęłam małe mieszkanie. Puste ściany, obce dźwięki, cisza, która nie była już ciężka – raczej spokojna. Uczyłam się tej ciszy na nowo. Któregoś poranka stanęłam przed lustrem. Dotknęłam swoich włosów, które nadal układały się lekko, dokładnie tak, jak chciałam.

I nagle zrozumiałam coś, co wcześniej umykało mi przez lata. Nie chodziło o to, żeby on mnie zauważył. Chodziło o to, żebym to ja w końcu zobaczyła siebie. Telefon znów zawibrował. Tym razem nie musiałam nawet sprawdzać, kto dzwoni. Wyłączyłam dźwięk i odłożyłam go na bok.

Podeszłam do okna. Słońce wpadało do środka, rozświetlając całe pomieszczenie. Po raz pierwszy od dawna poczułam coś prostego i spokojnego. Ulga. I choć to nie było zakończenie, które kiedyś bym wybrała, było jedynym, które miało sens. Zamknęłam tamten rozdział bez oglądania się za siebie. I to wystarczyło.

Agnieszka, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

