Od zawsze pamiętam moją mamę jako kobietę, która nigdy nie miała czasu dla siebie. Kiedy mój ojciec odszedł, zostawiając nas z niczym, to ona musiała wziąć na swoje barki cały ciężar utrzymania rodziny. Pracowała na dwa etaty, wracała do domu późnym wieczorem, zdejmując z ulgą znoszone buty, a potem stawała przy kuchni, żeby ugotować obiad na kolejny dzień. Nigdy nie narzekała, przynajmniej nie przy mnie i moim młodszym bracie, Kamilu. Zawsze powtarzała, że najważniejsze jest to, żebyśmy mieli co jeść i w co się ubrać. Sama odmawiała sobie wszystkiego.

Chciałam jej to wynagrodzić

Pamiętam, jak kiedyś, mając może dwanaście lat, zauważyłam, że od lat nosi ten sam przetarty płaszcz zimowy. Obiecałam sobie wtedy, że kiedy dorosnę i zacznę zarabiać, wynagrodzę jej to wszystko. Chciałam, żeby chociaż raz poczuła się jak królowa, żeby dostała coś, co jest tylko dla niej, coś pięknego, luksusowego, czego nigdy by sobie sama nie kupiła.

Moje dorosłe życie nie było usłane różami, ale powoli, krok po kroku, budowałam swoją stabilność. Odkładałam każdy grosz, rezygnując z wakacji, drogich ubrań czy wyjść do restauracji. Miałam jeden cel. Zbliżały się sześćdziesiąte urodziny mamy i Dzień Matki, a ja od ponad roku zbierałam na wyjątkowy prezent na podwójną okazję. Wiedziałam, co to będzie. Złota kolia z delikatnymi kamieniami, którą kiedyś zachwycała się, przechodząc obok witryny jubilera. Wtedy tylko westchnęła ciężko i powiedziała, że to rzeczy dla innych ludzi, nie dla niej. Pamiętałam ten moment bardzo dokładnie.

Miałam tylko jeden cel

Kiedy w końcu uzbierałam pełną kwotę, moje serce biło jak szalone. Przekroczenie progu eleganckiego salonu jubilerskiego było dla mnie ogromnym przeżyciem. Wydałam na ten naszyjnik niemal wszystkie moje oszczędności, ale nie żałowałam ani jednej złotówki. Wyobrażałam sobie łzy wzruszenia w oczach mamy, jej uśmiech, to poczucie, że w końcu ktoś o nią zadbał. Zapakowano go w piękne, aksamitne pudełeczko, które nosiłam w torebce jak największy skarb.

Kolację z okazji urodzin i Dnia Matki zorganizowałam w moim mieszkaniu. Był tort, świece, ulubione potrawy mamy. Mój brat Kamil oczywiście spóźnił się ponad godzinę. Zawsze tak robił. Od lat żył z głową w chmurach, wpadając z jednego problemu finansowego w drugi. Wymyślał kolejne nieudane biznesy, pożyczał pieniądze, a potem unikał odpowiedzialności. Mama zawsze go tłumaczyła, twierdząc, że to wciąż młody chłopak, który po prostu szuka swojej drogi. Nigdy nie widziała, jak bardzo Kamil wykorzystuje jej dobroć.

Kiedy w końcu wręczyłam mamie prezent, w pokoju zapadła cisza. Otworzyła pudełeczko, a jej oczy rozszerzyły się ze zdumienia.

– Córeczko, przecież to musiało kosztować fortunę – wyszeptała, dotykając delikatnie złota.

– Zasługujesz na to, mamo. Za to wszystko, co dla nas zrobiłaś – odpowiedziałam, czując, jak łzy cisną mi się do oczu.

Kamil tylko rzucił okiem na naszyjnik, mruknął coś pod nosem i wrócił do jedzenia. Mama podziękowała mi, przytuliła mnie mocno, a ja czułam, że wreszcie spełniłam swoje dziecięce marzenie. Reszta wieczoru minęła spokojnie, a mama wyszła z pudełeczkiem mocno ściśniętym w dłoni.

Nie mogłam w to uwierzyć

Następnego dnia rano postanowiłam wpaść do mamy przed pracą. Zostało mi trochę ciasta z wczorajszej kolacji, pomyślałam więc, że wypijemy razem poranną kawę i porozmawiamy. Miałam zapasowe klucze, więc weszłam cicho do przedpokoju, żeby zrobić jej niespodziankę. Słyszałam, że krząta się w łazience.

Zostawiłam pojemnik z ciastem na stole w kuchni i weszłam do jej sypialni, żeby położyć na komodzie drobną kartkę z życzeniami, o której wczoraj zapomniałam. Mój wzrok natychmiast przyciągnął mały, biały papierek leżący na szafce nocnej, tuż obok okularów mamy. To był wydruk, typowy paragon, ale miał dziwny nagłówek. Podeszłam bliżej, czując narastający niepokój w klatce piersiowej.

Przeczytałam tekst na kwitku raz. Potem drugi. Moje serce zatrzymało się na moment. To był dowód sprzedaży z pobliskiego lombardu. Widniała na nim dzisiejsza data, godzina z samego rana, krótko po otwarciu punktu. W rubryce przedmiotu wpisano dokładnie ten sam złoty naszyjnik, który wczoraj jej wręczyłam. Kwota, jaką za niego dostała, stanowiła zaledwie część tego, co ja zapłaciłam w salonie jubilerskim.

Stałam tam jak wmurowana. Nie mogłam złapać tchu. Moje myśli wirowały. Dlaczego? Jak mogła to zrobić w zaledwie kilkanaście godzin po tym, jak ze łzami w oczach dziękowała mi za ten gest?

– Julia? Nie słyszałam, jak weszłaś – głos mamy dobiegł z korytarza. Stanęła w drzwiach sypialni, wycierając ręce w ręcznik. Kiedy zobaczyła, na co patrzę, na jej twarzy nie pojawił się wstyd, nie pojawiło się zażenowanie. Zobaczyłam jedynie zacięty wyraz twarzy, który znałam aż za dobrze.

Usłyszałam gorzką prawdę

– Dlaczego? – mój głos drżał tak bardzo, że ledwie mogłam wydobyć z siebie to jedno słowo. Podniosłam kwitek i spojrzałam na nią, oczekując jakiegokolwiek sensownego wyjaśnienia. Oczekując przeprosin, żalu, czegokolwiek.

– Julka, uspokój się i posłuchaj – zaczęła spokojnie, wchodząc do pokoju i siadając na brzegu łóżka. – Wiesz, że doceniam twój gest. Naprawdę. Ale Kamil znowu ma kłopoty.

Zimny dreszcz przebiegł mi po plecach. Znowu Kamil. Oczywiście, że to musiało chodzić o niego, o mojego młodszego brata.

– Wziął pożyczkę na ten nowy interes z częściami samochodowymi – kontynuowała mama, nie patrząc mi w oczy. – Facet, z którym to robił, oszukał go i zniknął. Kamil musi spłacić wierzycieli, inaczej straci mieszkanie. Dzwonił do mnie wczoraj w nocy, płakał. Był załamany.

– I dlatego poszłaś rano do lombardu i sprzedałaś mój prezent? Prezent, na który oszczędzałam miesiącami, odmawiając sobie wszystkiego? – krzyknęłam, czując, jak łzy bezsilności spływają po moich policzkach.

– A co miałam zrobić? – mama podniosła głos, w końcu na mnie patrząc. – Przecież i tak to tylko kawałek metalu! Kamil to mój syn, twój brat! On potrzebuje prawdziwej pomocy, a nie błyskotek. Po co mi droga biżuteria, kiedy moje dziecko jest w tarapatach? Wolałam gotówkę, żeby mu pomóc. Powinnaś to zrozumieć.

– Nie, mamo. Nie rozumiem – powiedziałam cicho, a gniew powoli zaczął ustępować miejsca dławiącemu smutkowi. – On cię po raz kolejny okłamał. Zawsze ma jakiś genialny plan, zawsze ktoś go oszukuje, a ty zawsze go ratujesz. A ja... ja po prostu chciałam, żebyś miała coś pięknego. Dla siebie. Ale ty wolisz rzucić to wszystko w błoto, byle tylko dalej utrzymywać jego iluzje.

– Jak możesz tak mówić o własnym bracie? Jesteś egoistką, interesuje cię tylko to, żebyś ty mogła czuć się dobrze jako idealna córka – jej słowa uderzyły we mnie jak fizyczny cios.

Pozbyłam się wszelkich złudzeń

Nie miałam już siły dyskutować ani o nic pytać. Zdałam sobie sprawę, że cokolwiek powiem, nie zmieni to jej podejścia. Dla niej Kamil zawsze będzie biednym chłopcem, którego trzeba ratować, bez względu na koszty. Nawet kosztem mojej miłości i mojego poświęcenia. Podeszłam do szafki, odłożyłam ten przeklęty kwitek i bez słowa ruszyłam do wyjścia.

– Julia, poczekaj! – zawołała za mną, ale się nie zatrzymałam.

Wyszłam z mieszkania, cicho zamykając za sobą drzwi. Szłam przed siebie, nie zwracając uwagi na mijających mnie ludzi. W głowie wciąż dźwięczały mi jej słowa o tym, że jestem egoistką. Ja oddała ostatnie pieniądze, by sprawić jej radość. Zrozumiałam wtedy bolesną prawdę. Nie mogłam kupić miłości matki ani zmienić jej podejścia do mojego brata. Mogłam jedynie zaakceptować to, że w tej rodzinie moje uczucia zawsze będą na drugim miejscu, tuż za kolejnym nieudanym pomysłem Kamila. Złoty naszyjnik, który miał być symbolem mojej wdzięczności, stał się dowodem na to, jak mało znaczę. I to bolało najbardziej.

Julia, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

