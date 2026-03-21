Myślałam, że spędzę te wakacje z nosem w ziemi, ratując uschnięte rośliny dziadków i marząc o własnej kwiaciarni. To było takie moje małe marzenie, które wydawało mi się niezwykle łatwe do spełnienia. Nie spodziewałam się, że za starym, spróchniałym płotem z siatki znajdę kogoś, kto na początku niesamowicie mnie irytował, a potem sprawił, że te uciekające dni stały się najważniejszym czasem w moim życiu.

Dni mijały mi spokojnie

Zawsze wolałam towarzystwo roślin od głośnych imprez i miejskiego zgiełku. Kiedy moi rówieśnicy planowali wyjazdy na festiwale muzyczne albo do zagranicznych kurortów, ja pakowałam stare koszule w kratę, kalosze i sekator. Wyjazd na działkę do dziadków, położoną kilkadziesiąt kilometrów za miastem, nie był dla mnie żadnym przykrym obowiązkiem. To był mój świadomy wybór. Dziadek Janek od lat zmagał się z bólami stawów, a babcia Zosia nie miała już tyle siły, by samodzielnie dbać o swój wymarzony, pełen kwiatów i warzyw ogród.

Dla mnie, osiemnastolatki, która od dziecka wertowała encyklopedie botaniczne i marzyła o otwarciu własnej pracowni florystycznej, to było wręcz idealne miejsce. Ogród dziadków przypominał nieco tajemniczą dżunglę. Zarośnięte ścieżki, ogromne krzewy hortensji, które od lat nie widziały sekatora, i pnące róże walczące o przetrwanie z agresywnym bluszczem. Postanowiłam, że przez te dwa miesiące przywrócę temu miejscu dawną świetność. Szczególnie zależało mi na uratowaniu rzadkiej odmiany peonii, którą babcia posadziła jeszcze przed moimi narodzinami.

Dni mijały mi spokojnie. Rano budził mnie śpiew ptaków, potem jadłam śniadanie na werandzie, a resztę czasu spędzałam z dłońmi w ziemi. Zapach wilgotnej gleby, rozgrzanych w słońcu liści pomidorów i świeżo skoszonej trawy dawał mi poczucie absolutnego spokoju. A przynajmniej do czasu, aż na sąsiedniej posesji nie pojawili się nowi lokatorzy.

Udawałam, że go nie widzę

Sąsiednia działka od kilku lat stała pusta, zarośnięta po pas wysoką trawą. Pewnego wtorkowego przedpołudnia ciszę przerwał warkot silnika, a potem trzaśnięcie drzwiami samochodu. Zza żywopłotu dobiegały podniesione głosy. Nie miałam w zwyczaju podsłuchiwać, ale trudno było zignorować kłótnię, która toczyła się zaledwie kilka metrów ode mnie. Mężczyzna w średnim wieku, z wyraźną irytacją w głosie, tłumaczył coś młodemu chłopakowi.

— Będziesz tu siedział, aż zrozumiesz pewne rzeczy — powiedział stanowczo mężczyzna. — Żadnych kolegów, którzy ciągną cię na dno. Żadnego komputera do późnej nocy. Zawalony rok w szkole to nie jest powód do dumy. Od teraz uczysz się życia w realnym świecie.

Odpowiedziało mu tylko głośne, lekceważące prychnięcie. Chwilę później zobaczyłam go po raz pierwszy. Wysoki, szczupły, o ciemnych włosach opadających na oczy. Miał na sobie czarną bluzę, mimo że słońce prażyło niemiłosiernie. Usiadł na starym, wyblakłym plastikowym krześle przed zrujnowanym domkiem letniskowym, założył ręce na piersi i wbił wzrok w ziemię. Wyglądał jak uosobienie buntu i niezadowolenia.

Przez kilka kolejnych dni udawałam, że go nie widzę. On też nie przejawiał najmniejszej ochoty na nawiązywanie sąsiedzkich relacji. Jego ojciec, pan Tomasz, często rozmawiał przez płot z moim dziadkiem. Dowiedziałam się z tych rozmów, że chłopak ma na imię Aleks, jest w moim wieku i faktycznie przyjechał tu za karę. Opuszczał zajęcia, wpadł w złe towarzystwo, a całe noce spędzał przed monitorem, całkowicie odcinając się od rzeczywistości. Pan Tomasz był zdesperowany. Chciał wyrwać syna z tego letargu, zanim będzie za późno.

Pewnego wyjątkowo upalnego popołudnia, kiedy niosłam konewkę z wodą, zauważyłam, że Aleks siedzi na słońcu, mrużąc oczy i ocierając pot z czoła. Zrobiło mi się go trochę żal. Podeszłam do siatki.

— Hej — rzuciłam nieśmiało. — Chcesz trochę zimnej lemoniady? Babcia właśnie zrobiła.

Spojrzał na mnie, jakbym zaproponowała mu zjedzenie garści żwiru.

— Nie potrzebuję niczego od sąsiadów — burknął, odwracając wzrok.

— Jak wolisz. Pij ciepłą wodę z kranu — odpowiedziałam, czując, jak wzbiera we mnie irytacja.

Odwróciłam się na pięcie i wróciłam do swoich peonii. Pomyślałam, że to arogancki, zapatrzony w siebie mieszczuch, który nie docenia niczego, co ma wokół siebie.

Aleks narzekał na wszystko

Sytuacja zmieniła się diametralnie w kolejnym tygodniu. Pan Tomasz po raz kolejny rozmawiał z moim dziadkiem. Narzekał, że Aleks całymi dniami snuje się po posesji z kąta w kąt i nadal nie potrafi znaleźć sobie zajęcia. Wtedy dziadek, z wrodzoną sobie bezpośredniością, zaproponował coś, co początkowo wydało mi się najgorszym pomysłem na świecie. Dziadek zasugerował, że skoro ja pracuję w ogrodzie od świtu do zmierzchu, Aleks mógłby mi pomóc. Pan Tomasz uznał to za przebłysk geniuszu. Praca fizyczna, nauka odpowiedzialności, pomoc sąsiedzka — brzmiało to jak idealny plan naprawczy. Dla mnie natomiast brzmiało to jak wyrok.

Następnego ranka Aleks stanął przed naszą furtką. Miał na sobie stare dżinsy i wyraz twarzy skazańca prowadzonego na szafot. Pan Tomasz popchnął go lekko w stronę naszego ogrodu.

— Pokaż mu, co ma robić, Nino — powiedział mój dziadek, uśmiechając się pod nosem.

Podałam Aleksowi parę zużytych, materiałowych rękawic. Spojrzał na nie z niesmakiem.

— Dobra, słuchaj — zaczęłam, starając się brzmieć profesjonalnie. — Zaczniemy od tamtej grządki. Trzeba wyrwać chwasty.

Podeszliśmy do miejsca, w którym rosły moje ulubione ostróżki, zagłuszone przez perz i mniszek lekarski. Pokazałam mu, co ma robić. Aleks westchnął ciężko, kucnął niezgrabnie i zaczął ciągnąć rośliny na oślep.

— Zostaw to! — krzyknęłam, łapiąc go za ramię. — Zniszczysz korzenie. To jest siewka ostróżki. Jeśli ją wyrwiesz, to przysięgam, że wyrzucę cię za płot.

— Przecież to wszystko wygląda tak samo — odpowiedział ze złością, ocierając brudną dłonią twarz, zostawiając na policzku smugę błota. — Skąd mam wiedzieć, co jest chwastem, a co jakimś cennym kwiatkiem?

— Stąd, że ci właśnie tłumaczę. Patrz na liście. Chwast wyciągasz z korzeniem, powoli, o tak.

Przez pierwsze dni praca z nim była koszmarem. Aleks narzekał na wszystko. Na komary, na słońce, na bolące plecy, na brud za paznokciami. Kilka razy złamał cenne pędy, przez co nie odzywałam się do niego przez pół dnia. Jednak z czasem, ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, coś zaczęło się zmieniać. Zauważyłam, że przestał rzucać wyrwanymi roślinami. Zaczął pytać o nazwy kwiatów. Pewnego dnia, kiedy walczyliśmy z twardą, ubitą ziemią przy kompostowniku, zobaczyłam, że z wielką ostrożnością omija małą żabę, która wyskoczyła nam spod łopat.

Uśmiechnęłam się szeroko

Nasza praca stawała się coraz bardziej zgrana. Kiedy ja przycinałam suche gałęzie, on odnosił je na stertę. Kiedy sadziłam nowe cebulki, on przygotowywał dla nich dołki. Z każdym dniem spędzonym na słońcu i świeżym powietrzu Aleks wydawał się zrzucać z siebie niewidzialny pancerz. Zniknęła opryskliwość, a pojawił się chłopak, który po prostu się zgubił. Zaczęliśmy rozmawiać. Czasami siadaliśmy w cieniu starej jabłoni, pijąc kompot, który przynosiła nam babcia, i po prostu rozmawialiśmy o życiu. Opowiedziałam mu o swoim strachu przed tym, że nie uda mi się dostać na wymarzone kursy florystyczne, że może moje marzenia o kwiaciarni są naiwne. Słuchał z uwagą, nie przerywał.

Z kolei on zaczął opowiadać o swoim świecie. O presji, jaką odczuwał w szkole. O tym, że jego koledzy wymagali od niego ciągłego udowadniania swojej wartości w sposób, który mu nie odpowiadał. Komputer i gry były ucieczką. Tam, w wirtualnym świecie, miał kontrolę. Tam nikt nie oceniał jego porażek w prawdziwym życiu.

— Mój ojciec myśli, że jestem po prostu leniwy — powiedział pewnego razu, bawiąc się suchym źdźbłem trawy. — A ja po prostu czułem, że utknąłem. Że cokolwiek zrobię, i tak nie spełnię jego oczekiwań. Tamci kumple… oni przynajmniej udawali, że mnie akceptują.

— Twój tata bardzo się o ciebie martwi — odpowiedziałam łagodnie. — Inaczej nie przywiózłby cię tutaj. Chciał dać ci przestrzeń.

Spojrzał na mnie, a w jego oczach nie było już złości, tylko smutek i jakaś dziwna ulga.

— Może i tak. Na początku nienawidziłem tego miejsca. Nienawidziłem ciebie za to, że kazałaś mi grzebać w ziemi. Ale teraz… wiesz, kiedy wczoraj patrzyłem na te aksamitki, które posadziliśmy w zeszłym tygodniu, i zobaczyłem, że się przyjęły, poczułem coś dziwnego. Dumę. Zrobiłem coś prawdziwego. Coś, co rośnie.

Uśmiechnęłam się szeroko. Zrozumiałam wtedy, że ten ogród uzdrawiał nie tylko rośliny, ale też ludzi.

Nie musieliśmy nic mówić

Sierpień zbliżał się ku końcowi. Nasza praca przyniosła niesamowite efekty. Działka dziadków tętniła życiem, pełna kolorów i zapachów. Ścieżki były oczyszczone, hortensje odzyskały piękny kształt, a krzewy pomidorów uginały się od owoców. Jednak moim największym sukcesem był stary krzew peonii. Pielęgnowałam go z obsesyjną wręcz starannością, a Aleks mi w tym pomagał. Nosił dla niej specjalny nawóz z kompostu, delikatnie podwiązywał osłabione pędy. Pewnego poranka, kiedy wyszłam do ogrodu z kubkiem herbaty, zobaczyłam coś, co zaparło mi dech w piersiach.

Krzew zakwitł. Wypuścił kilka ogromnych, bladoróżowych kwiatów o obłędnym, słodkim zapachu.

— Aleks! — krzyknęłam w stronę jego działki. — Chodź szybko!

Przebiegł przez furtkę w mgnieniu oka, zaniepokojony moim krzykiem. Kiedy stanął obok mnie i zobaczył kwiaty, jego twarz rozjaśniła się w szczerym, pięknym uśmiechu. Staliśmy tam blisko siebie, podziwiając nasz wspólny triumf.

— Udało się — powiedział cicho, patrząc na delikatne płatki.

— Udało się nam — poprawiłam go.

Zapadła cisza. Aleks odwrócił głowę i spojrzał na mnie. Byliśmy tak blisko, że czułam zapach jego skóry, pachnącej słońcem i wiatrem. Podniósł dłoń i delikatnie odgarnął kosmyk włosów z mojej twarzy. Jego dłoń była szorstka od pracy, ale dotyk niesamowicie czuły. Moje serce zabiło mocniej. Zrozumiałam, że ten chłopak w brudnych dżinsach, który jeszcze niedawno był opryskliwym intruzem, stał się dla mnie kimś wyjątkowo bliskim.

Nie musieliśmy nic mówić. W tamtym momencie w starym, kwitnącym ogrodzie, wszystko stało się jasne. Dzień wyjazdu nadszedł zdecydowanie zbyt szybko. Pakowałam swoje rzeczy ze ściśniętym gardłem. Aleks przyszedł pożegnać się z moimi dziadkami. Pan Tomasz, który stał za nim, wyglądał na człowieka, z którego spadł ogromny ciężar. Aleks był opalony, uśmiechnięty i pełen nowej energii.

Kiedy zostaliśmy na chwilę sami przy bramie, wyciągnął z kieszeni telefon.

— Zapiszesz mi swój numer? — zapytał z nadzieją w głosie. — Chciałbym… chciałbym wiedzieć, jak tam twoje kursy florystyczne. I może moglibyśmy się spotkać w mieście? Bez łopat i chwastów.

Wzięłam od niego telefon i z uśmiechem wpisałam swoje dane.

— Chętnie. Ale ostrzegam, jeśli w mieście zaczniesz znowu narzekać, zabieram cię z powrotem na grządki.

Zaśmiał się cicho. Tamto lato miało być dla niego karą za błędy, a dla mnie tylko spokojnym obowiązkiem wobec dziadków. Okazało się jednak czasem, w którym oboje odkryliśmy siebie na nowo. Ogród dziadków uratował Aleksa przed zrobieniem kroku w złą stronę, a mi dał pewność, że moja życiowa droga jest właściwa. Kiedy samochód pana Tomasza odjeżdżał, Aleks pomachał mi przez szybę, a ja wiedziałam, że to nie jest koniec naszej historii, lecz piękny początek.

Nina, 18 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

