Myślałam, że najtrudniejszym momentem w moim życiu będzie dzień, w którym ostatnie z moich dzieci spakuje walizki i wyjedzie na studia. Bałam się syndromu pustego gniazda, tej ciszy w pokojach, które tętniły śmiechem i kłótniami przez ponad dwie dekady. Nie wiedziałam wtedy, że prawdziwa pustka dopiero na mnie czeka, a cios nadejdzie ze strony człowieka, z którym planowałam spędzić jesień życia. Kiedy zostałam sama w wielkim domu, a wiosna za oknem zdawała się kpić z mojego smutku, musiałam znaleźć sposób na przetrwanie. Nie szukałam miłości. Szukałam tylko powietrza.

Mózg odmówił posłuszeństwa

Pamiętam ten dzień bardzo dokładnie, choć wolałabym wymazać go z pamięci raz na zawsze. To była sobota, wczesne popołudnie. Słońce wpadało do salonu, oświetlając kurz, którego nie zdążyłam jeszcze wytrzeć, tańczący w powietrzu. Janusz stał przy oknie, tyłem do mnie. Jego postawa była jakaś obca, sztywna, jakby przygotowywał się do skoku w przepaść.

— Muszę ci coś powiedzieć, Elżbieta — zaczął, nie odwracając się. Jego głos był wyprany z emocji, suchy jak stary pergamin.

Zamarłam ze ścierką w dłoni. W pierwszej chwili pomyślałam o chorobie. O wynikach badań, które robił tydzień wcześniej. Serce podeszło mi do gardła.

— Co się stało? Jesteś chory? — zapytałam, podchodząc bliżej.

Wtedy się odwrócił. W jego oczach nie było strachu, tylko rezygnacja i chłód, którego nigdy wcześniej u niego nie widziałam.

— Odchodzę — powiedział krótko. — Wynająłem mieszkanie. Spakowałem już większość rzeczy, resztę zabiorę w przyszłym tygodniu.

Nie zrozumiałam. Mózg odmówił posłuszeństwa. Przecież dopiero co, miesiąc temu, wyprawiliśmy wesele naszej córki, Ani. Tydzień temu nasz syn, Tomek, obronił magisterkę i dostał pracę w Warszawie. Mieliśmy wreszcie czas dla siebie. Mieliśmy jechać w Bieszczady, mieliśmy odnowić taras.

— Ale… dlaczego? — wydukałam. — Masz kogoś?

— Nie chodzi o inną kobietę — skłamał, co zrozumiałam dopiero później, choć wtedy chciałam mu wierzyć. — Chodzi o to, że nas już nie ma. Dzieci nas spajały. Teraz, kiedy ich nie ma, zostaliśmy tylko my dwoje. I ja już nie potrafię z tobą być. Duszę się.

Wyszedł godzinę później. Zostawił mnie na środku salonu, w domu, który budowaliśmy wspólnie przez piętnaście lat. W domu, który nagle stał się za duży, za cichy i przeraźliwie obcy.

Żadna nie zapytała wprost

Pierwsze tygodnie były jak mgła. Wstawałam rano, szłam do pracy w bibliotece, wracałam, siadałam w fotelu i patrzyłam w ścianę. Nie miałam siły gotować dla jednej osoby. Herbata i kanapka z serem stały się moim głównym posiłkiem. Najgorsze były telefony od dzieci. Ania dzwoniła z Londynu, podekscytowana nowym życiem, mężem, planami. Tomek opowiadał o korporacji w stolicy. A ja kłamałam.

— Co u taty? — pytała Ania.

— Jest w garażu — odpowiadałam, czując, jak słowa grzęzną mi w gardle.

Nie chciałam burzyć ich spokoju. Nie chciałam, żeby martwili się o matkę, która nie potrafi zatrzymać przy sobie męża. Czułam wstyd. Irracjonalny, palący wstyd, jakbym to ja zawiodła. Przecież byłam dobrą żoną. Dbałam o dom, o niego, wspierałam go, gdy tracił pracę, gdy zakładał firmę. Gdzie popełniłam błąd? Czy byłam zbyt nudna? Zbyt przewidywalna? W pracy koleżanki szeptały po kątach. Widziały, że schudłam, że mam podkrążone oczy. Ale żadna nie zapytała wprost. Może bały się odpowiedzi, a może po prostu ludzka krzywda jest tematem tabu, dopóki nie stanie się sensacją.

Stałam się obserwatorem

Kwiecień wybuchł zielenią z taką intensywnością, że bolały mnie oczy. Każdy pąk na drzewie, każdy promień słońca wydawał mi się atakiem na moją żałobę po małżeństwie. Siedzenie w domu stało się nie do zniesienia. Ściany zdawały się przesuwać do środka, miażdżąc mnie swoim ciężarem. Cisza dzwoniła w uszach tak głośno, że musiałam włączać radio, byle tylko słyszeć czyjś głos.

Pewnego popołudnia, gdy wróciłam z biblioteki i zobaczyłam pusty wieszak w przedpokoju — tam, gdzie zawsze wisiała kurtka Janusza, poczułam, że jeśli nie wyjdę, to zwariuję. Założyłam trampki, wzięłam lekką kurtkę i wyszłam. Nogi same poniosły mnie do Parku Oliwskiego. To było miejsce, które kiedyś uwielbialiśmy. Chodziliśmy tam z dziećmi na lody, karmiliśmy kaczki. Teraz bałam się wspomnień, ale potrzeba przestrzeni była silniejsza.

Zaczęłam chodzić. Szybko, nerwowo, jakbym chciała uciec przed własnymi myślami. Mijałam zakochane pary trzymające się za ręce i czułam ukłucie zazdrości. Mijałam matki z wózkami i czułam nostalgię. Ale po godzinie marszu zauważyłam coś dziwnego — mój oddech się uspokoił. Fizyczne zmęczenie pozwoliło na chwilę zapomnieć o bólu w klatce piersiowej. To stało się moim rytuałem. Codziennie po pracy szłam do parku. Wyznaczyłam sobie trasę: aleja lipowa, potem staw, ogród japoński i z powrotem. Stałam się obserwatorem. Patrzyłam na naturę, na ludzi, ale nikogo nie dopuszczałam do siebie. Byłam jak zranione zwierzę, które woli lizać rany w samotności.

Uśmiechnął się lekko

Minął miesiąc moich samotnych spacerów. Pewnego wtorku, zmęczona po inwentaryzacji w pracy, usiadłam na swojej ulubionej ławce, nieco na uboczu, pod rozłożystym dębem. Wyciągnęłam z torebki książkę, ale nie mogłam się skupić na literach. Wzrok uciekał mi na taflę wody w stawie.

— Przepraszam, czy to pani apaszka? — Głos był niski, spokojny, kulturalny.

Drgnęłam, wyrywając się z zamyślenia. Przede mną stał mężczyzna. Mógł być w moim wieku, może nieco starszy. Miał siwe włosy, starannie przystrzyżoną brodę i ubrany był w zwykły, szary sweter. W dłoni trzymał moją apaszkę, która musiała zsunąć się z ławki.

— O, tak… dziękuję — mruknęłam, biorąc od niego materiał. Unikałam jego wzroku. Nie chciałam rozmawiać. Nie chciałam, żeby ktokolwiek wchodził w mój świat.

— Piękna pogoda na czytanie — powiedział, nie odchodząc od razu. Wskazał na książkę na moich kolanach. — Remarque. Dobry wybór, choć nieco smutny na wiosnę.

Spojrzałam na niego podejrzliwie. Czego chciał? Czy wyglądałam na kogoś, kto szuka towarzystwa? Mężczyźni w tym wieku zazwyczaj szukają młodszych, albo szukają opiekunki, kucharki i sprzątaczki w jednym. Miałam już dosyć obsługiwania cudzego ego.

— Lubię smutne książki — odpowiedziałam chłodno, zamykając tom. — Dziękuję za apaszkę.

To była wyraźna sugestia, by odszedł. Zrozumiał. Uśmiechnął się lekko, skinął głową i poszedł dalej alejką. Odetchnęłam z ulgą, ale jednocześnie poczułam dziwne ukłucie. Jego oczy były dobre. Nie było w nich tej drapieżności, którą widywałam u innych. Był w nich smutek podobny do mojego.

Nieufność wciąż we mnie tkwiła

Myślałam, że to koniec, ale los bywa przewrotny. Dwa dni później znów go zobaczyłam. Siedział na ławce naprzeciwko, karmiąc wróble ziarnami słonecznika. Udawałam, że go nie widzę, ale kątem oka obserwowałam jego ruchy. Były powolne, delikatne. Wróble jadły mu prawie z ręki. Kiedy wstawałam do wyjścia, nasze spojrzenia się spotkały.

— Dzień dobry — powiedział, unosząc rękę w geście powitania.

— Dzień dobry — odpowiedziałam odruchowo i przyspieszyłam kroku.

Dlaczego uciekałam? Bałam się. Bałam się, że jeśli pozwolę sobie na choćby chwilę normalności, na zwykłą rozmowę z mężczyzną, to zdradzę swoją żałobę. Albo gorzej — że znowu zaufam, a potem znowu zostanę sama. Janusz też kiedyś karmił ze mną kaczki. Janusz też był miły. A potem spakował trzydzieści lat życia do dwóch walizek i wyszedł. Przez kolejny tydzień widywaliśmy się codziennie. Staliśmy się znajomymi z parku. Wymienialiśmy zdawkowe uwagi o pogodzie, o tym, że magnolie już przekwitają, że w stawie jest coraz mniej wody. Dowiedziałam się, że ma na imię Andrzej.

Nieufność wciąż we mnie tkwiła. Analizowałam każde jego słowo. Czy nie próbuje mną manipulować? Czy nie jest jednym z tych naciągaczy, o których czytałam w gazetach? A może po prostu szuka darmowej terapeutki?

Wzięłam od niego kubek

Przełom nastąpił w majówkę. Park był zatłoczony, pełen rodzin z dziećmi, grillujących studentów i turystów. Czułam się tam obco, przytłoczona hałasem. Znalazłam Andrzeja na naszej stałej ławce. Wyglądał na równie zagubionego w tym tłumie co ja.

— Za głośno dzisiaj na myślenie, prawda? — zapytał, gdy podeszłam.

— Zdecydowanie — przyznałam, siadając na drugim końcu ławki. — Ludzie chyba zapomnieli, że park to miejsce odpoczynku, a nie dyskoteka.

Zaśmiał się. To był ciepły, szczery śmiech.

— Mam w termosie kawę. Z kardamonem. Napije się pani? Pani Elżbieto, prawda? Słyszałem, jak jakaś pani wołała panią wczoraj.

Zawahałam się. Picie kawy z termosu obcego mężczyzny brzmiało jak coś, przed czym ostrzega się nastolatki. Ale pachniało obłędnie.

— Z kardamonem? — zapytałam.

— I odrobiną cynamonu. Moja żona… — Zawiesił głos, a cień przemknął przez jego twarz. — Moja żona taką uwielbiała. Nauczyła mnie tak parzyć.

To uwielbiała w czasie przeszłym zawisło w powietrzu.

— Odeszła? — zapytałam cicho.

— Trzy lata temu zmarła… — Wzruszył ramionami, próbując ukryć wzruszenie i nalał kawę do plastikowego kubeczka. — Zostałem sam w dużym mieszkaniu, z psem, który też już odszedł ze starości. Przychodzę tu, bo ona kochała ten park. I chyba szukam dowodów na to, że życie toczy się dalej.

Wzięłam od niego kubek. Kawa była gorąca i aromatyczna. Jego wyznanie sprawiło, że mój mur zaczął pękać. On nie został porzucony, on stracił kogoś, kogo kochał. A ja? Ja zostałam odrzucona jak stary mebel.

— Mój mąż odszedł dwa miesiące temu — powiedziałam nagle. Słowa same wypłynęły z moich ust. Pierwszy raz powiedziałam to na głos komuś obcemu. — Po prostu wyszedł. Powiedział, że się dusi. Że bez dzieci nie mamy o czym rozmawiać.

Andrzej spojrzał na mnie uważnie. Nie było w jego wzroku litości, której tak nienawidziłam. Było zrozumienie.

— To boli bardziej niż śmierć, prawda? — zapytał. — Bo on żyje, wybiera życie bez pani. To uderza w poczucie własnej wartości.

— Czuję się, jakbym była wybrakowana — przyznałam, a łzy napłynęły mi do oczu. — Jakbym przez całe życie pełniła tylko funkcję. Matki, żony, kucharki. A kiedy funkcja wygasła, zostałam zwolniona.

— Nie jest pani funkcją, pani Elżbieto — powiedział stanowczo. — Jest pani kobietą, która czyta Remarque’a w parku, zauważa detale, których inni nie widzą, i ma odwagę przyznać się do bólu. To bardzo dużo. A on? Cóż, może to on jest wybrakowany, skoro nie potrafi docenić tego, co miał.

To była ulga

Od tamtej rozmowy wszystko się zmieniło. Przestałam unikać Andrzeja. Zaczęliśmy spacerować razem. Okazało się, że jest emerytowanym architektem, pasjonatem historii Gdańska. Opowiadał mi o budynkach, które mijaliśmy, o drzewach, o strukturze miasta. Ja zaczęłam opowiadać mu o książkach, o mojej pracy w bibliotece, o dzieciach. Moja nieufność jednak nie zniknęła całkowicie. Wciąż miałam z tyłu głowy myśl: To zbyt proste. Gdzie jest haczyk?. Bałam się zaangażować. Kiedy Andrzej zaproponował wyjście do kina, odmówiłam.

— To nie jest randka, Elu — powiedział łagodnie. — To po prostu wyjście dwojga samotnych ludzi, którzy chcą obejrzeć dobry film. Ale rozumiem. Poczekam.

Wtedy zadzwoniła Ania.

— Mamo, przyjeżdżam w weekend. Musimy pogadać. Tata dzwonił. Wiem o wszystkim.

Wiedziała. Janusz w końcu im powiedział. Bałam się tego spotkania. Bałam się, że córka stanie po jego stronie, że powie: Mamo, może za mało się starałaś.

Przyjechała w sobotę. Wyglądała na zmęczoną, ale zdeterminowaną. Usiadłyśmy w kuchni.

— Jak mogłaś nic nie mówić? — zapytała z wyrzutem, ale wzięła mnie za rękę. — Myślałam, że u was wszystko dobrze. A on… on ma kogoś, mamo. Spotkałam ich przypadkiem, jak byłam u znajomych w Sopocie. Młodsza, o wiele młodsza. To dlatego odszedł. To kłamstwo o duszeniu się to była bzdura.

Poczułam ukłucie, ale ku mojemu zdziwieniu, nie był to ból rozrywający serce. To była ulga. A więc to nie ja byłam nudna. To on był banalny. Typowy kryzys wieku średniego, klasyczny schemat.

— Martwiłam się o ciebie — ciągnęła Ania. — Że siedzisz tu sama, że płaczesz. Ale wyglądasz… inaczej. Lepiej niż myślałam.

— Chodzę na spacery. — Uśmiechnęłam się lekko. — Dużo chodzę.

— To dobrze. Nie daj mu satysfakcji, mamo. Nie zmarnuj sobie życia przez jego głupotę.

Słowa córki były jak pozwolenie. Pozwolenie na to, by przestać być ofiarą. Janusz wybrał inną drogę. Ja nie musiałam stać w miejscu i czekać, aż kurz opadnie.

To był gest szacunku

W poniedziałek poszłam do parku wcześniej niż zwykle. Szukałam Andrzeja wzrokiem, czując dziwny niepokój. A co, jeśli go nie będzie? Co, jeśli zrezygnował po mojej odmowie kina? Siedział tam gdzie zawsze. Czytał gazetę. Kiedy mnie zobaczył, uśmiech rozjaśnił jego twarz. Ten uśmiech był jak bezpieczna przystań. Usiadłam obok niego.

— Przemyślałam sprawę kina — powiedziałam, patrząc prosto w jego brązowe oczy.

— Tak? — zapytał z nadzieją.

— Tak. Ale pod jednym warunkiem.

— Jakim?

— Że potem pójdziemy na lody. Duże, z bitą śmietaną. I że nie będziemy rozmawiać o przeszłości. Tylko o tym, co tu i teraz.

Andrzej zamknął gazetę i odłożył ją na bok.

— To najlepszy warunek, jaki słyszałem — odparł.

Wtedy stało się coś, czego się nie spodziewałam. Wyciągnął rękę, ale nie po to, by mnie dotknąć czy objąć. Położył dłoń na oparciu ławki, kilka centymetrów od mojego ramienia. Zostawił mi przestrzeń. Nie naciskał. Czekał. To był gest szacunku. Gest, który mówił: Jestem tu, ale to ty decydujesz, jak blisko mogę podejść. Właśnie tego potrzebowałam. Nie gwałtownych uniesień, nie zapewnień o wiecznej miłości, które mogą prysnąć jak bańka mydlana. Potrzebowałam kogoś, kto uszanuje moje granice i moją poobijaną duszę.

Oparłam się lekko o ławkę, zmniejszając dystans między nami o milimetr. To był mój krok. Mały, ale znaczący. Moje życie nie naprawiło się w jedną chwilę. Rozwód z Januszem był trudny, pełen nieprzyjemnych formalności. Dzieci przeżywały to na swój sposób. Ale nie byłam już w tym sama. Miałam swoje spacery. Miałam kawę z kardamonem. I miałam kogoś, kto chciał słuchać o tym, co myślę, a nie tylko o tym, co ugotowałam na obiad.

Wiosna w parku w końcu przeszła w lato. Zieleń ściemniała, stała się dojrzała i pełna. Tak jak ja. Zrozumiałam, że koniec jednego etapu nie oznacza końca drogi. Czasem trzeba zgubić się w parku, żeby odnaleźć nową ścieżkę. I choć moja nieufność wciąż czasem drapie mnie w gardło, uczę się ją uciszać. Bo życie jest zbyt krótkie, by spędzić je na pustej ławce, bojąc się usiąść obok drugiego człowieka.

Elżbieta, 56 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: