Był piątkowy wieczór, środek Wielkiego Postu. Razem z Andrzejem przyjechaliśmy do tego starego sanktuarium położonego w głębi lasu, żeby w ciszy i skupieniu przeżyć rekolekcje dla małżeństw. To był mój pomysł, ale mąż zgodził się bez wahania.

Potrzebowaliśmy wyciszenia

Ucieszyłam, gdy kiwnął głową, mówiąc, że „tego właśnie teraz potrzebujemy”. Zinterpretowałam to po swojemu: potrzebujemy wyciszenia, bliskości, oderwania od codziennej gonitwy i problemów dorosłych dzieci. Klęczeliśmy ramię w ramię w drewnianej ławce, wdychając zapach kadzidła i topionego wosku. Zerknęłam na profil Andrzeja. W półmroku kościoła wyglądał szlachetnie. Siwizna na skroniach dodawała mu powagi, a zaciśnięte usta świadczyły o głębokim skupieniu. Byłam z niego taka dumna.

W dzisiejszych czasach, gdy mężczyźni uciekają od odpowiedzialności i duchowości w gry wideo albo używki, mój mąż trwał przy mnie w kościele, gotowy rozważać Mękę Pańską. Czułam wdzięczność. Byliśmy małżeństwem od dwudziestu siedmiu lat. Przetrwaliśmy choroby dzieci, kredyt, śmierć moich rodziców i jego zawirowania w firmie. Byliśmy skałą.

Przez te wszystkie lata zbudowałam sobie w głowie obraz naszego związku jako twierdzy nie do zdobycia. Moje koleżanki z pracy często narzekały na mężów. Baśka płakała, że jej Jarek ciągle siedzi z nosem w telefonie i pisze z jakimiś „koleżankami z liceum”. Kaśka z księgowości właśnie przechodziła bolesny rozwód, bo mąż wymienił ją na „nowszy model”.

Byłam szczęśliwa

Słuchałam tych historii ze współczuciem i ukrytą wyższością. Nie mówiłam tego głośno, by ich nie ranić, ale w duchu myślałam: „Mnie to nie dotyczy. My z Andrzejem mamy inne fundamenty”. Nasze życie było poukładane jak w szwajcarskim zegarku. Andrzej pracował jako inżynier budowlany, często wyjeżdżał nadzorować projekty w innych województwach. Wracał zmęczony, ale zawsze z bukietem kwiatów albo drobnym upominkiem.

Ja dbałam o dom, o ciepłe obiadokolacje, o to, by jego koszule były idealnie wyprasowane. Ufałam mu bezgranicznie. Kiedy mówił, że musi zostać dłużej na budowie w Gdańsku czy Wrocławiu, nigdy nie robiłam scen. Rozumiałam to. Przecież pracował na naszą wspólną przyszłość, na emeryturę, którą mieliśmy spędzić w małym domku na Mazurach.

Tamtego wieczoru, w sanktuarium, czułam się spełniona. Myślałam o tym, że za trzy lata będziemy świętować perłowe gody. Już układałam w głowie listę gości i menu. Kiedy ksiądz wyszedł z zakrystii i zaintonował pieśń na rozpoczęcie Drogi Krzyżowej, zamknęłam oczy i podziękowałam Bogu za to, że dał mi tak spokojne, przewidywalne życie u boku dobrego człowieka.

Nic nie przeczuwałam

Nabożeństwo postępowało powoli. Rozważania były głębokie, dotykające istoty cierpienia i zdrady. Przy trzeciej stacji – pierwszy upadek Pana Jezusa – zauważyłam, że Andrzej dziwnie się zachowuje. Zazwyczaj stał prosto jak struna, a teraz zaczął przestępować z nogi na nogę, jakby podłoga go parzyła.

– Wszystko w porządku? – szepnęłam.

Nie spojrzał na mnie. Kiwnął tylko krótko głową, ale widziałam, że na jego czole perli się pot, mimo panującego chłodu. Pomyślałam, że może źle się poczuł, może skoczyło mu ciśnienie. Chciałam zaproponować wyjście na świeże powietrze, ale on jakby wyczuł moje intencje i szepnął szorstko:

– Zostańmy. Muszę tu być.

Te słowa zabrzmiały dziwnie, niemal desperacko. Ale zrzuciłam to na karb atmosfery. Andrzej zawsze był wrażliwy, choć starał się tego nie okazywać. Może tekst rozważań trafił w jakąś czułą strunę? Może przypomniał sobie o swoim ojcu, który zmarł dwa lata temu?

Zachowywał się dziwnie

Ujęłam go delikatnie za łokieć, chcąc dodać mu otuchy. Wzdrygnął się. To był ułamek sekundy, ledwo zauważalny ruch, jakby mój dotyk był dla niego nieprzyjemny. Cofnęłam rękę, lekko zdezorientowana, ale zaraz wytłumaczyłam sobie, że pewnie jest po prostu bardzo skupiony.

Kolejne stacje mijały, a napięcie wokół mojego męża gęstniało. Czułam to fizycznie. Powietrze wokół niego wibrowało niepokojem. Przy piątej stacji, gdy Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż, Andrzej spuścił głowę tak nisko, że brodą dotykał klatki piersiowej. Słyszałam jego oddech – płytki, urywany, jakby brakowało mu powietrza. Zaczęłam się naprawdę martwić. Czy to serce? Czy powinnam zawołać pomoc? Ale on stał, trwał w tym dziwnym letargu, a ja, posłuszna żona, trwała przy nim, nie chcąc robić zamieszania w świętym miejscu.

Doszliśmy do stacji dziewiątej. Trzeci upadek. Ksiądz czytał powoli, dobitnie: „Leżysz w prochu ziemi, przygnieciony ciężarem ponad siły. Nie masz już siły wstać, a jednak podnosisz się, by iść dalej. Ile razy my upadamy? Ile razy obiecujemy poprawę, by znów wrócić do tego samego grzechu? Ile kłamstw jesteśmy w stanie unieść, zanim nas zmiażdżą?”.

Byłam w szoku

I wtedy to się stało. Andrzej wydał z siebie dziwny dźwięk, coś pomiędzy jękiem a szlochem. Ludzie w ławkach obok zaczęli się na nas oglądać. Zaniepokojona, chwyciłam go mocno za ramię.

– Andrzej? Co się dzieje? Wyjdźmy – powiedziałam stanowczo, przerażona jego stanem.

On jednak osunął się na kolana. Ukrył twarz w dłoniach i zaczął płakać. To nie były ciche łzy wzruszenia, jakie czasem widywałam u niego na ślubach dzieci. To był płacz człowieka złamanego, szloch wydobywający się z samej trzewi.

Moje serce pękło z czułości i strachu. Byłam pewna, że przeżywa jakieś mistyczne uniesienie albo że przypomniał sobie o jakimś dawnym, wypartym bólu. Wyciągnęłam z torebki paczkę chusteczek. Uklękłam przy nim, obejmując go ramieniem, nie zważając na spojrzenia innych wiernych.

– Ciii, już dobrze – szeptałam mu do ucha, głaszcząc go po plecach, tak jak uspokajałam nasze dzieci, gdy budziły się z koszmarów. – Jestem przy tobie. Bóg jest przy tobie. Wypłacz to.

Andrzej podniósł na mnie wzrok. Jego oczy były czerwone, twarz wykrzywiona grymasem, którego nie znałam. Wyglądał jak obcy człowiek. Wziął ode mnie chusteczkę, wytarł nos i spojrzał na ołtarz, a potem znów na mnie. W jego oczach nie było jednak ulgi.

Nic nie rozumiałam

– Nie mogę już – wychrypiał. – Ja już nie mam siły tego dźwigać. Ten krzyż jest za ciężki.

– Wiem, kochanie, życie jest trudne – próbowałam go pocieszyć, wciąż nie rozumiejąc. – Ale jesteśmy w tym razem. Razem poradzimy sobie ze wszystkim.

Andrzej pokręcił głową gwałtownie, jakby chciał zrzucić z siebie moje słowa.

– Nie rozumiesz – szepnął, chwytając mnie za nadgarstki. – Nie przyjechałem tu, żeby się modlić o nas. Przyjechałem tu, bo myślałem, że w tym miejscu znajdę odwagę, żeby ci powiedzieć.

– Powiedzieć co?

Andrzej wziął głęboki oddech, przymknął oczy, jakby skakał w przepaść.

– Że to koniec, odchodzę.

Świat zawirował. Spodziewałam się diagnozy raka. Spodziewałam się bankructwa. Ale nie tego.

– Co ty mówisz? Jaki koniec? Przecież… – bełkotałam, próbując znaleźć sens w tym absudzie.

– Jest ktoś inny – wyrzucił to z siebie szybko, jakby chciał mieć to już za sobą. – W Bydgoszczy. Tam, gdzie te delegacje. Od trzech lat prowadzę podwójne życie. Mamy tam mieszkanie, psa… Ona spodziewa się dziecka.

Okłamywał mnie

Cisza. W kościele trwał śpiew: „Któryś za nas cierpiał rany…”, a ja słyszałam tylko szum własnej krwi w uszach. Trzy lata, Bydgoszcz, delegacje, mieszkanie, pies, dziecko. Te słowa uderzały we mnie jak kamienie. Każde z nich burzyło cegła po cegle moją twierdzę. Mój bezpieczny świat.

– Trzy lata? – zapytałam mechanicznie, patrząc na niego jak na zjawę. – A te wszystkie weekendy? Te święta? Te nasze rozmowy?

– Kłamałem – powiedział, i to jedno słowo bolało bardziej niż wszystkie inne. Nie próbował się tłumaczyć. Po prostu stwierdził fakt. – Kłamałem każdego dnia. I już nie potrafię. Ten ciężar mnie zabija. Przyjechałem tu, na te rekolekcje, bo myślałem, że Bóg mi wybaczy, jeśli będę szczery. Że da mi siłę, żeby to skończyć i odejść do niej.

Rozejrzałam się po kościele. Ludzie modlili się, klęczeli, wpatrzeni w krzyż. A ja siedziałam w samym środku piekła. Mój mąż, mój Andrzej, przyprowadził mnie do domu Bożego, na Drogę Krzyżową, nie po to, by odnowić nasze małżeństwo, ale by znaleźć „boskie usprawiedliwienie” dla jego zniszczenia. Wykorzystał sacrum, by usprawiedliwić swoje profanum. Wykorzystał moją wiarę, moją naiwność, moją miłość.

Byłam zdruzgotana

Puściłam jego ręce, jakby były trędowate. Wstałam z klęczek. Nogi miałam jak z waty, ale jakaś nieznana siła kazała mi się wyprostować.

– Ty nie płaczesz nad swoim grzechem – powiedziałam cicho, ale twardo, patrząc na niego z góry. On wciąż klęczał, mały, żałosny człowiek. – Ty płaczesz nad sobą. Nad swoim dyskomfortem. Przyprowadziłeś mnie tutaj, żeby Bóg podbił ci pieczątkę na pozwie rozwodowym? Żebyś poczuł się lepiej, porzucając żonę w kościele?

Andrzej milczał. Jego łzy już nie robiły na mnie wrażenia. Widziałam w nich teraz tylko egoizm. Egoizm faceta, który chce mieć czyste sumienie, brudząc życie wszystkim dookoła.

– Ela, proszę… – zaczął, wyciągając rękę.

Cofnęłam się. W tej chwili, przy dziewiątej stacji, gdzie Jezus upadał pod ciężarem krzyża, moje małżeństwo upadło ostatecznie. I wiedziałam, że się nie podniesie. Nie było tu Szymona Cyrenejczyka. Była tylko inna kobieta w Bydgoszczy i kłamstwo trwające tysiąc dni.

Odwróciłam się na pięcie i wyszłam z kościoła. Nie czekałam na błogosławieństwo. Nie czekałam na koniec nabożeństwa. Wyszłam w noc, w ciemny las. Nie miałam kluczyków do samochodu, więc po prostu szłam przed siebie, w stronę domu rekolekcyjnego. Andrzej wybiegł za mną po kilku minutach.

To był koniec

Jechaliśmy do domu w milczeniu. Te trzysta kilometrów było najdłuższą podróżą w moim życiu. On prowadził, patrząc tępo na drogę, a ja patrzyłam w boczną szybę, widząc w odbiciu kobietę, której życie właśnie legło w gruzach. Zastanawiałam się, ile razy, wracając z Bydgoszczy, miał ten sam wyraz twarzy? Ile razy całował mnie, mając na ustach smak innej kobiety?

Zrozumiałam, że te łzy w kościele to nie była skrucha. To była ulga kata, który w końcu opuścił topór i nie musi już go dłużej trzymać w górze. On poczuł się lżejszy. Zrzucił swój krzyż na moje ramiona. Teraz to ja musiałam dźwigać wstyd, ból, pytania dzieci, litość sąsiadów i samotność. Kiedy dojechaliśmy pod dom, on nie wysiadł. Nie wyłączył silnika.

– Nie wejdę – powiedział cicho. – Jadę… tam.

Kiwnęłam tylko głową i wysiadłam. Weszłam do pustego domu, w którym każdy kąt, każdy mebel krzyczał wspomnieniami o kłamstwie. Usiadłam w kuchni, w płaszczu, i dopiero wtedy, w bezpiecznej ciszy własnych czterech ścian, pozwoliłam sobie na krzyk. To była moja stacja. Mój upadek. Ale w przeciwieństwie do niego, ja wiedziałam, że muszę wstać. Sama. Bez kłamstw i bez fałszywych łez.

Elżbieta, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

