Poświęciłam rok życia, karmiąc chorą teściową, myjąc ją i znosząc jej humory, podczas gdy rodzona córka wpadała tylko na niedzielne obiadki. Wierzyłam, że to doceni, że za te wszystkie nieprzespane noce i utracone chwile czeka mnie sprawiedliwa nagroda. Przecież obiecywała, że dom będzie mój, ale to, co usłyszałam z jej ust w ostatnich chwilach, całkowicie zrujnowało mój świat.

Zawsze byłam dla niej niewystarczająca

Kiedy wchodziłam do rodziny mojego męża, od razu wyczułam chłód. Halina, moja teściowa, była kobietą starej daty, dumną, wyniosłą i przekonaną o własnej nieomylności. Dla niej nikt nie był wystarczająco dobry dla jej ukochanego synka, Tomasza. Zawsze potrafiła znaleźć we mnie jakąś wadę. A to zupa była za mało doprawiona, a to moje ubrania zbyt skromne, a to praca, którą wykonywałam, nie przynosiła odpowiedniego prestiżu. Zaciskałam zęby i uśmiechałam się, wierząc, że z czasem zasłużę na jej szacunek.

Prawdziwym oczkiem w głowie Haliny była jednak jej córka, Sylwia. Sylwia mieszkała w dużym mieście, robiła karierę i rzadko odwiedzała rodzinne strony. Kiedy już się pojawiała, w domu panowało prawdziwe święto. Teściowa wyciągała najlepszą porcelanę, a ja biegałam między kuchnią a jadalnią, podając kolejne dania. Tomasz nigdy nie stawał w mojej obronie. Uważał, że jego matka po prostu ma taki charakter i nie warto z nią dyskutować.

Wszystko zmieniło się pewnej jesieni. Halina nagle opadła z sił. Przestała wychodzić z domu, z czasem zwykłe poruszanie się sprawiało jej ogromną trudność, aż w końcu przestała wstawać z łóżka. Wymagała całodobowej pomocy. Tomasz pracował na pełen etat, często brał nadgodziny, a Sylwia przez telefon stwierdziła, że absolutnie nie może wziąć urlopu i zająć się matką.

– Milenka, przecież ty pracujesz z domu, masz elastyczne godziny – powiedział pewnego wieczoru mój mąż, nie patrząc mi w oczy. – Kto zajmie się mamą, jeśli nie my, jej rodzina? Przecież jej nie oddam do obcego miejsca.

Zgodziłam się. Z czystego poczucia obowiązku i wrodzonej empatii uznałam, że tak trzeba. Nie wiedziałam jeszcze, że ten moment zamieni moje życie w wielomiesięczny kierat.

Stałam się opiekunką za darmo

Moja codzienność zmieniła się nie do poznania. Przeprowadziliśmy się do dużego, starego domu teściowej, aby być na miejscu. Wstawałam o świcie, żeby przygotować jej śniadanie. Gotowałam specjalne, delikatne posiłki, dokładnie takie, jakich sobie życzyła. Przebierałam pościel, pomagałam jej w codziennej higienie, czesałam jej siwe włosy. Dbałam nawet o to, żeby w jej pokoju zawsze były świeże kwiaty, bo wiedziałam, jak bardzo lubiła swój ogród.

Moja praca zawodowa zeszła na dalszy plan. Pracowałam nocami, zarywając sen, byle tylko wyrobić się ze swoimi projektami. Tomasz wracał z pracy zmęczony, zjadał obiad, zamieniał z matką kilka słów i znikał w salonie przed telewizorem.

– Tomek, ja nie daję już rady – powiedziałam mu kiedyś, czując łzy bezsilności pod powiekami. – Jestem wyczerpana. Może wynajmiemy kogoś do pomocy chociaż na kilka godzin dziennie?

– Przecież świetnie sobie radzisz, kochanie – odpowiedział, gładząc mnie po ramieniu z wyuczoną obojętnością. – Mama nikogo obcego nie wpuści do domu. Wiesz, jaka jest. Wytrzymaj jeszcze trochę, na pewno się jej poprawi.

Tymczasem szwagierka Sylwia wpadała raz na miesiąc. Przyjeżdżała elegancko ubrana, pachnąca drogimi perfumami. Wchodziła do pokoju matki, siadała na krześle obok łóżka i opowiadała o swoich sukcesach zawodowych. Halina słuchała jej z zachwytem w oczach, zapominając o całym świecie. A ja w tym czasie parzyłam im herbatę i piekłam ciasto, słuchając z kuchni radosnego śmiechu mojej szwagierki. Kiedy Sylwia wyjeżdżała, teściowa zawsze była marudna i wymagająca, a całą swoją frustrację przelewała na mnie.

Zaczęła się gra pozorów i obietnic

Mimo trudów, z czasem między mną a teściową zaczęło się coś zmieniać. Albo przynajmniej tak mi się wydawało. Kiedy zostawałyśmy same, w długie, zimowe popołudnia, teściowa stawała się bardziej rozmowna. Słuchałam jej opowieści o młodości, o tym, jak budowali ten ogromny dom, o sadzie za oknem, który sama zakładała.

To wtedy po raz pierwszy pojawił się temat spadku.

– Wiesz, Milena – zaczęła pewnego dnia, patrząc w sufit. – Ten dom to całe moje życie. Sylwia go nie zechce, ona woli swoje miasto. Tomek też nie ma głowy do dbania o takie rzeczy. Ale ty… ty potrafisz zadbać o taki dom. Tak naprawdę.

Spojrzałam na nią z zaskoczeniem. Nigdy wcześniej nie wypowiadała się o mnie z takim uznaniem.

– Kiedy mnie zabraknie, chcę, żebyście tu zostali – kontynuowała cicho. – Zapiszę ci ten dom. Nikt inny na niego nie zasługuje tak jak ty. Zobacz, tylko ty przy mnie jesteś. Moje własne dzieci mają swoje sprawy.

To wyznanie całkowicie mnie zmieniło. Nagle cały mój wysiłek zyskał sens. Pomyślałam, że teściowa w końcu przejrzała na oczy, że doceniła moje poświęcenie, moje nieprzespane noce i zrezygnowanie z własnego życia na rzecz opieki nad nią. Zaczęłam inaczej patrzeć na ten stary budynek. W wyobraźni już planowałam, jak odnowię drewniane schody, jakie kwiaty posadzę w ogrodzie wiosną, jak urządzę kuchnię po swojemu.

Obietnica domu stała się moją tarczą. Kiedy Halina miała gorsze dni, kiedy krzyczała na mnie, że herbata jest za zimna, a poduszka źle ułożona, zaciskałam zęby i myślałam o przyszłości. Wmawiałam sobie, że to tylko starość, że w głębi serca jest mi wdzięczna. Nawet Tomaszowi nic nie powiedziałam. Chciałam, żeby to była moja nagroda, mój dowód na to, że byłam dobrą synową.

Jej ostatnie słowa były okrutne

Mijały miesiące, a stan Haliny powoli się pogarszał. Wszyscy widzieliśmy, że jej czas nieubłaganie dobiega końca. Ostatnie tygodnie były koszmarem. Nie odstępowałam jej na krok. Sylwia przyjechała na kilka dni, ale spędzała większość czasu w salonie z telefonem w ręku, tłumacząc, że widok słabnącej matki jest dla niej zbyt obciążający psychicznie.

Pewnego mroźnego wieczoru siedziałam przy łóżku teściowej. W domu panowała idealna cisza, przerywana tylko tykaniem starego zegara w korytarzu. Halina otworzyła oczy i spojrzała na mnie niezwykle przytomnie. Jej oddech był płytki. Delikatnie ujęłam jej dłoń.

– Jestem tu, mamo – powiedziałam cicho, uśmiechając się blado. – Wszystko w porządku.

Teściowa patrzyła na mnie przez dłuższą chwilę. W jej oczach nie było jednak ciepła, którego się spodziewałam. Była w nich jakaś dziwna, zimna kalkulacja.

– Milena – wyszeptała, a ja przysunęłam się bliżej, pewna, że usłyszę słowa podziękowania za te wszystkie trudne miesiące.

– Słucham cię.

– Zawsze byłaś taka naiwna – jej głos był cichy, ale każde słowo brzmiało w moich uszach jak uderzenie dzwonu. – Myślisz, że nie widziałam, jak mierzysz wzrokiem te ściany? Jak liczysz na to, że dostaniesz to wszystko w nagrodę?

Zamarłam. Moja dłoń drgnęła, ale ona nie wypuściła moich palców.

– Zrobiłaś to, co do ciebie należało – ciągnęła bez litości. – Wiesz, dlaczego pozwoliłam, żebyś to ty przy mnie siedziała? Bo wiedziałam, że się nie postawisz. Że zniesiesz wszystko. Sylwia jest na to zbyt dumna, ma swoje ważne życie. Tomek jest słaby. A ty... ty po prostu idealnie nadawałaś się do czarnej roboty. Nigdy nie byłaś z naszej gliny.

Słuchałam jej z rosnącym przerażeniem. Chciałam wyrwać rękę, chciałam wybiec z pokoju, ale siedziałam tam, sparaliżowana jej słowami.

– Nic tu nie jest twoje – dodała na koniec, zamykając oczy. – I nigdy nie będzie.

To były jej ostatnie świadome słowa skierowane do mnie. Odeszła dwa dni później, cicho, we śnie. A ja zostałam z pustką i echem jej okrutnego głosu w głowie. Nie mogłam się otrząsnąć.

To było jak zderzenie ze ścianą

Pogrzeb minął mi jak we mgle. Przyjmowałam kondolencje, stałam u boku Tomasza, który ocierał łzy, i patrzyłam na Sylwię, która odgrywała rolę zrozpaczonej córki, tuląc się do ramienia brata. Wszyscy znajomi rodziny podchodzili do mnie, szepcząc, jaka to byłam wspaniała, jak pięknie opiekowałam się Haliną do samego końca. Czułam się jak oszustka, przypominając sobie jej ostatnie słowa.

Tydzień później zostaliśmy wezwani do kancelarii notarialnej na odczytanie testamentu. Szłam tam z ciężkim sercem, ale gdzieś na samym dnie duszy tliła się jeszcze głupia, żałosna nadzieja. Może teściowa powiedziała te słowa w majakach? Może jednak dotrzymała obietnicy?

Zasiedliśmy w eleganckim, chłodnym gabinecie. Notariusz, starszy mężczyzna w okularach, szeleszcząc papierami, zaczął odczytywać ostatnią wolę Haliny. Słuchałam uważnie każdego zdania. Wszystkie oszczędności, antyczne meble, biżuteria oraz duży dom z ogrodem, w którym spędziłam ostatnie lata, służąc jej jak darmowa pomoc domowa, zostały w całości zapisane Sylwii. Tomaszowi przypadła spora działka budowlana za miastem, o której istnieniu nawet nie wiedziałam.

Moje imię nie padło ani razu. Ani jedno słowo, ani jedna pamiątka. Okrągłe zero. Spojrzałam na szwagierkę. Na jej twarzy malował się wyraz absolutnej satysfakcji. Nie była nawet zaskoczona, co uświadomiło mi, że o wszystkim wiedziała od dawna. Spojrzałam na męża. Tomasz wpatrywał się w blat biurka, unikając mojego wzroku. On też wiedział.

– To chyba wszystko, prawda? – odezwała się radośnie Sylwia, wstając z krzesła. – Tomek, musimy ustalić, kiedy się wyprowadzicie. Chcę jak najszybciej wystawić dom na sprzedaż. Rynek nieruchomości jest teraz bardzo obiecujący.

Zrobiło mi się słabo. Ten dom, te schody, które pastowałam, ten ogród, o który dbałam – to wszystko miało zostać spieniężone przez osobę, która nawet nie potrafiła zaparzyć matce herbaty.

Przejrzałam na oczy

Kiedy wróciliśmy do domu – do domu, który formalnie należał już do Sylwii – zapadła ciężka cisza. Zaczęłam pakować swoje rzeczy w sypialni. Wyciągałam z szafy ubrania i wrzucałam je do walizki z furią, o jaką nigdy siebie nie podejrzewałam.

– Milena, co ty robisz? – w drzwiach stanął Tomasz, wyraźnie zaniepokojony. – Przecież mamy jeszcze czas, Sylwia nie wyrzuci nas z dnia na dzień. Wrócimy do mieszkania na spokojnie.

Odwróciłam się do niego, trzymając w rękach stos bluzek. Po raz pierwszy od lat spojrzałam na niego nie jak potulna żona, ale jak kobieta, która wreszcie przejrzała na oczy.

– Kiedy się dowiedziałeś? – zapytałam lodowatym tonem.

– O czym ty mówisz? – próbował udawać naiwnego, ale jego nerwowy oddech go zdradził.

– O testamencie. O tym, że twoja matka przepisała wszystko Sylwii, a ty dostałeś działkę. O tym, że ja nie dostanę nawet złamanego grosza za to, że oddałam jej kawał swojego życia. Kiedy ci powiedziała?

Zapadła cisza. Tomasz spuścił wzrok.

– Pół roku temu – wydusił w końcu. – Zmusiła mnie do milczenia. Powiedziała, że jeśli ci powiem, ty... ty przestaniesz się nią zajmować. A ja nie wiedziałem, co robić. Przepraszam.

Jego słowa uderzyły mnie ze zdwojoną siłą. Nie tylko teściowa mnie wykorzystała. Mój własny mąż stał z boku i patrzył, jak haruję, wiedząc doskonale, że zostałam oszukana. Pozwolił na to, żeby mieć święty spokój, żeby samemu nie kiwnąć palcem.

– Czyli wszyscy mnie wykorzystaliście. Jesteś takim samym tchórzem, jak mówiła o tobie twoja matka – powiedziałam powoli, zatrzaskując walizkę.

Nie było krzyków, nie było rozbijania talerzy. Zabrałam swoje rzeczy i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Nie żałuję ani jednej minuty spędzonej na opiece nad drugim człowiekiem, bo to świadczy o moim charakterze i dobrym sercu. Ale lekcja, którą otrzymałam na końcu tej drogi, na zawsze zmieniła moje życie.

Straciłam prawie dwa lata, mnóstwo energii i złudzeń dotyczących mojej rodziny. Zyskałam coś o wiele cenniejszego – wreszcie nauczyłam się szanować samą siebie i nigdy więcej nie pozwolę, by ktokolwiek wycenił moją wartość na zero.

Milena, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

