Nigdy nie sądziłam, że dwoje najważniejszych ludzi w moim życiu zjednoczy się tylko po to, by zadać mi cios prosto w serce. Kiedy prawda wyszła na jaw, mój świat legł w gruzach, ale zamiast płakać w poduszkę, postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce. To, co wydarzyło się później, udowodniło mi, że najlepszą zemstą jest po prostu odebranie im tego, na czym zależy im najbardziej.

Byłam szczęśliwa

Moje życie przez ostatnie dziesięć lat przypominało starannie zaprojektowane wnętrze. Wszystko miało swoje miejsce, odpowiednie proporcje i idealnie dobrane kolory. Zajmowałam się architekturą wnętrz, a mój mąż kierował prężnie rozwijającą się firmą deweloperską. Stanowiliśmy zgrany duet zarówno w domu, jak i w pracy. Właśnie kończyliśmy nasz największy wspólny projekt – adaptację starej, zabytkowej fabryki na nowoczesne centrum kulturalno-biznesowe o nazwie Szklana Przystań. To miało być nasze zawodowe dzieło życia.

W naszym życiu była jeszcze jedna osoba. Justyna. Znałyśmy się od pierwszego roku studiów. Przeszłyśmy razem przez studenckie kryzysy, pierwsze rozczarowania i momenty wielkich triumfów. Była dla mnie jak siostra. Spędzała u nas prawie każdy weekend, jeździła z nami na wakacje, a kiedy założyła własną agencję public relations, naturalnym krokiem było powierzenie jej kampanii promującej Szklaną Przystań.

Wierzyłam, że mam wszystko. Kochającego męża, z którym buduję przyszłość, oraz lojalną przyjaciółkę, która zawsze stoi za mną murem. Często łapałam się na tym, że patrzę na nich dwójkę i czuję ogromną wdzięczność za to, jak dobrze się dogadują. Nie miałam pojęcia, że ich uśmiechy i porozumiewawcze spojrzenia nie dotyczyły strategii reklamowej, lecz ich wspólnej tajemnicy.

Ufałam mu bezgranicznie

To był zwykły, wtorkowy poranek. Za oknem padał drobny, jesienny deszcz, a ja parzyłam w kuchni zieloną herbatę. Tadek spieszył się na ważne spotkanie z podwykonawcami i w pośpiechu zapomniał zabrać swojego laptopa. Komputer był uśpiony, ale kiedy postawiłam obok kubek, delikatnie trąciłam myszkę. Ekran się podświetlił, ukazując otwarty komunikator.

Nie miałam w zwyczaju przeglądać jego rzeczy. Ufałam mu bezgranicznie. Jednak to, co zobaczyłam, sprawiło, że moje serce na ułamek sekundy przestało bić, a potem zaczęło uderzać z taką siłą, że czułam je w skroniach. Na środku ekranu widniała najnowsza wiadomość od Justyny.

„Nie dam rady dłużej udawać. Wczoraj, kiedy patrzyła na nas przy kolacji, czułam się fatalnie. Kiedy wreszcie jej powiesz? Nasz nowy dom czeka, projektanci kończą ogród. Chcę zacząć nasze życie z czystą kartą”.

Osunęłam się na krzesło, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Przeczytałam tę wiadomość pięć, może dziesięć razy. Przewinęłam konwersację wyżej. Były tam dziesiątki wiadomości. Pełne czułości, planów na przyszłość i dyskusji o tym, jak po cichu wycofać moje udziały ze Szklanej Przystani, żeby Tadek mógł przepisać część inwestycji na Justynę po naszym rozwodzie. Planowali to od wielu miesięcy. Mój ukochany mąż i moja najlepsza przyjaciółka.

Zamiast wybuchnąć płaczem, poczułam dziwny, lodowaty chłód. Zamknęłam klapę laptopa. Wzięłam głęboki oddech. Moje dłonie przestały drżeć. Zrozumiałam, że łzy nie zwrócą mi straconych lat, a histeria tylko ułatwi im zadanie. Postanowiłam, że nie pozwolę im odebrać mi godności ani mojego życiowego projektu.

Przyglądał mi się z ciekawością

Przez kolejne dwa tygodnie grałam rolę idealnej żony i oddanej przyjaciółki. Było to najtrudniejsze zadanie w moim życiu. Każdego dnia słuchałam, jak Tadek opowiada o trudnościach w pracy, a Justyna przez telefon radzi mi, jak powinnam dobierać dodatki do głównego holu Szklanej Przystani. Uśmiechałam się i potakiwałam, a w głowie układałam swój własny, precyzyjny plan.

Tadek miał jednego, głównego konkurenta na rynku nieruchomości. Był nim Artur, błyskotliwy inwestor, z którym mój mąż przegrał już kilka ważnych przetargów. Tadek nie znosił Artura. Uważał go za aroganckiego, choć w rzeczywistości Artur był po prostu niesamowicie zdolnym i przewidującym człowiekiem. Wiedziałam, że Szklana Przystań była dla Tadka sposobem na ostateczne pokonanie Artura i zdobycie prestiżowej nagrody branżowej. Znalazłam pretekst, by pojechać do biura Artura. Miałam ze sobą pełną dokumentację moich projektów wnętrz oraz wiedzę o lukach w finansowaniu, które mój mąż sprytnie ukrywał.

– Słucham pani, pani Karolino – powiedział Artur, opierając się o oparcie swojego skórzanego fotela. Przyglądał mi się z zainteresowaniem.

– Mam dla pana propozycję, która zmieni układ sił na rynku w tym mieście – zaczęłam pewnym głosem. – Mój mąż ma problemy z domknięciem budżetu na Szklaną Przystań. Zbliża się termin wykupu głównej dzierżawy. Wiem, że pan od dawna interesuje się tym budynkiem. Mogę sprawić, że to pan przejmie ten projekt. Z moimi projektami wnętrz, na które tylko ja mam wyłączność.

Artur uniósł brwi. Zaczęliśmy rozmawiać. Godziny mijały niepostrzeżenie. Ku mojemu własnemu zaskoczeniu, rozmowa szybko zeszła z torów biznesowych na bardziej osobiste. Artur okazał się niezwykle mądrym, uważnym słuchaczem. Nie oceniał mnie. Zrozumiał, z jakiego powodu to robię, ale jednocześnie zobaczył we mnie równorzędną partnerkę biznesową, a nie tylko mściwą żonę.

Znalazłam szczęście

Nasze spotkania stały się regularne. Początkowo spotykaliśmy się w kawiarniach z dala od centrum, omawiając strategię przejęcia projektu. Z czasem te spotkania zaczęły się przedłużać. Chodziliśmy na długie spacery do parku, rozmawialiśmy o sztuce, podróżach i architekturze. Artur miał ogromne poczucie humoru, którego tak bardzo mi ostatnio brakowało.

Pewnego popołudnia, gdy staliśmy na moście, obserwując płynącą rzekę, Artur delikatnie ujął moją dłoń. Nie było w tym nic natarczywego. To był gest pełen szacunku i wsparcia. Spojrzałam w jego oczy i uświadomiłam sobie, że moje serce, które jeszcze niedawno było roztrzaskane na milion kawałków, zaczyna bić zupełnie nowym, spokojnym rytmem. Zrozumiałam, że moja zemsta będzie o wiele bardziej dotkliwa, niż zakładałam na początku. Zamierzałam nie tylko odebrać mu projekt, ale także pokazać, że znalazłam szczęście u boku człowieka, którego on uważał za swojego największego rywala.

Wspólnie dopracowaliśmy szczegóły. Artur oficjalnie złożył ofertę wykupu zadłużenia firmy męża, przejmując prawa do budynku. Ja z kolei przygotowałam dokumenty rozwodowe i zabezpieczyłam wszystkie swoje finanse.

Nie czułam żalu

Dzień wielkiej konfrontacji w końcu nadszedł. Tadek zaprosił mnie i Justynę na kolację do eleganckiej restauracji. Mieliśmy świętować dopięcie finansowania Szklanej Przystani. Usiedliśmy przy stoliku. Justyna, ubrana w drogą sukienkę, posyłała mi ciepłe uśmiechy. Tadek chrząknął, poprawiając mankiety koszuli.

– Moje drogie panie, chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj zaczynamy nowy etap – zaczął zadowolony z siebie.

– Zgadza się. Nowy etap – przerwałam mu, wyciągając z torebki grubą kopertę. Położyłam ją na stole, tuż obok jego talerza. – Właściwie, to dwa nowe etapy.

Tadek spojrzał na kopertę zdezorientowany. Justyna nerwowo poprawiła włosy.

– Co to jest? – zapytał mój mąż.

– To są pozwy rozwodowe. Oraz dokumenty z mojej kancelarii, potwierdzające, że wycofuję wszystkie swoje autorskie projekty z firmy. Bez nich nie otworzysz Szklanej Przystani. Jednak nie musisz się martwić o budynek. Artur już zadbał o to, by przejąć główną dzierżawę. Projekt powstanie bez ciebie.

Dzisiaj nie czuję żalu

Twarz męża zbladła, jakby zeszła z niej cała krew. Justyna otworzyła usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk.

– Nie rozumiesz, o czym mówię? – zapytałam spokojnie, patrząc na nich na przemian. – O was. O waszym pięknym, nowym domu za miastem. O waszych planach wygryzienia mnie z inwestycji. Myśleliście, że jestem ślepa?

– To nie tak... my nie chcieliśmy... – wydukała Justyna, a jej idealna maska przyjaciółki w końcu pękła.

– Nie tłumacz się. Zrobiłaś mi ogromną przysługę – powiedziałam z uśmiechem, czując niesamowitą ulgę. – Pokazałaś mi, że tkwiłam w relacjach pozbawionych jakiejkolwiek wartości. Mam nadzieję, że będziecie w tym nowym domu bardzo szczęśliwi. Zanim bank zacznie licytować majątek firmy.

Wstałam od stołu, zostawiając ich w całkowitym szoku. Kiedy wychodziłam z restauracji, powietrze wydawało się lżejsze, a nocne światła miasta jaśniejsze niż zazwyczaj. Na zewnątrz czekał na mnie Artur. Otworzył drzwi samochodu, posyłając mi ciepły uśmiech. Wsiadłam do środka, wiedząc, że właśnie zamknęłam najgorszy rozdział mojego życia.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, nie czuję żalu. Szklana Przystań została otwarta i odniosła spektakularny sukces. Pracuję przy niej z Arturem, tworząc nie tylko wspaniałe wnętrza, ale i relację opartą na szczerości, prawdziwym partnerstwie i głębokim zaufaniu. Tadek zbankrutował, a jego związek z Justyną nie przetrwał próby czasu, gdy skończyły się pieniądze i prestiż. Los sam wymierzył sprawiedliwość, ale to ja wykonałam pierwszy ruch. Znalazłam kogoś lepszego i zbudowałam życie, o którym oni mogli tylko pomarzyć.

Karolina, 38 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

