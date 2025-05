Nazywam się Lucyna i od zawsze kochałam książki. Ich światy, postacie, emocje zapisane między stronami. Były moją ucieczką, ale i miejscem, gdzie odnajdywałam siebie. Codzienne życie przynosiło wyzwania, pracę, czasami monotonię, ale książki były czymś, co trzymało mnie w stanie emocjonalnej równowagi. Po śmierci mojego męża i przejściu na emeryturę, dołączyłam do lokalnego klubu książki w miejskiej bibliotece, z nadzieją, że spotkam ludzi, którzy podzielają moją pasję. Liczyłam tylko na tyle.

Reklama

Był to dla mnie nowy początek. Literatura zawsze miała niezwykłą moc, potrafiła zbliżać ludzi i otwierać przed nimi nowe perspektywy. Zastanawiałam się, czy wśród tych nieznajomych twarzy znajdę kogoś, kto myśli podobnie jak ja. Czy ktoś jeszcze czuł, że słowa mogą mieć tak potężną siłę?

Klub książki spotykał się co tydzień w przytulnym rogu biblioteki. Pierwszego dnia czułam się nieco onieśmielona, ale ciekawość i pasja do literatury były silniejsze niż strach przed nieznanym. Ktoś mnie przywitał, podał kawę i zaczęliśmy rozmowę o naszej ostatniej lekturze. Atmosfera była swobodna, a ja szybko wciągnęłam się w dyskusję, zapominając o początkowej nieśmiałości.

To właśnie wtedy, po raz pierwszy, zauważyłam Adama. Siedział nieco z boku, zaczytany w książce, której jeszcze nie znałam. Jego oczy podążały za zdaniami, jakby w tych słowach znajdował się cały świat. Pomyślałam, że z taką osobą chciałabym kiedyś porozmawiać. Nie wiedziałam jeszcze, że ta chwila zmieni moje życie.

Był dla mnie wielką zagadką

Pierwsze spotkanie z Adamem miało miejsce podczas kolejnej dyskusji w klubie książki. Zastanawialiśmy się wtedy nad książką, która poruszała trudne kwestie międzyludzkich relacji. Rozmowa płynęła gładko, dopóki Adam nie zabrał głosu.

– Moim zdaniem relacje w tej książce są zbyt idealistyczne – powiedział z lekkim uśmiechem. – Rzeczywistość jest o wiele bardziej skomplikowana.

Zaintrygowana, zwróciłam się ku niemu. Jego zdanie wydało mi się nie tylko trafne, ale i bardzo interesujące.

– A co sprawia, że tak myślisz? – zapytałam, próbując zrozumieć jego perspektywę.

Mężczyzna spojrzał na mnie, jakby w tej chwili dostrzegł, że zwróciłam na niego uwagę.

– Życie nie składa się tylko z czerni i bieli, jak niektórzy pisarze chcieliby to przedstawić. W rzeczywistości jest więcej szarości – jego słowa zabrzmiały jak echo moich własnych myśli, co zaskoczyło mnie swoją szczerością.

Przez resztę spotkania nasza rozmowa toczyła się jakby naturalnie. Każde zdanie Adama wydawało się być odpowiedzią na pytania, które dopiero rodziły się w mojej głowie. Zastanawiałam się, dlaczego tak mnie fascynuje. Może to sposób, w jaki dobierał słowa? A może ta tajemnicza aura, która go otaczała?

Gdy spotkanie dobiegło końca, nie mogłam przestać myśleć o tej rozmowie. Dlaczego pogawędki z nim wydają się tak naturalne? I dlaczego czuję, że w jakiś sposób go rozumiem, mimo że ledwie się znamy?

Jakbym go znała od zawsze

Po tamtym spotkaniu Adam często zostawał dłużej po klubowych dyskusjach, by ze mną porozmawiać. Jego ciepły głos i błysk w oczach, gdy mówił o książkach, działały na mnie jak magnes. Z czasem nasze rozmowy zaczęły wykraczać poza literaturę. Pewnego razu, pod koniec spotkania, Adam spojrzał na mnie z nieco niepewnym uśmiechem.

– Może wyskoczymy kiedyś na kawę poza klubem? – zaproponował niespodziewanie.

Poczułam, jak moje serce bije szybciej, ale przyjęłam propozycję z pozornym spokojem.

– Chętnie – odpowiedziałam, starając się ukryć radość.

To spotkanie przy kawie stało się początkiem czegoś nowego. W miarę jak rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste, zaczęliśmy odkrywać przed sobą nasze tajemnice, marzenia i lęki. Rozmawialiśmy o wszystkim – od ulubionych książek po najbardziej skryte pragnienia. Z każdą kolejną rozmową czułam, że Adam staje się dla mnie kimś więcej niż tylko kolegą z klubu.

Pewnego wieczoru, gdy siedzieliśmy w małej kawiarni przy oknie, Adam spojrzał na mnie z uwagą.

– Wiesz, Lucyna, od dawna nie czułem takiej więzi z nikim – wyznał. Jego słowa były szczere, a oczy mówiły więcej niż jego usta.

Uśmiechnęłam się, choć serce ściskało mi się z emocji.

– Ja też. Czasami zastanawiam się, czy to przypadek, czy przeznaczenie, że nasze drogi się skrzyżowały.

Czułam rosnące uczucia i obawy związane z rozwijającą się relacją. Zastanawiałam się, czy nasze rozmowy mogłyby przerodzić się w coś więcej, a jeśli tak, to co to oznacza dla nas obojga.

Zaniemówiłam z wrażenia

Wieczorek autorski w klubie książki zapowiadał się niezwykle emocjonująco. Zgromadziliśmy się w naszej ulubionej kawiarni, gdzie małe lampki i półmrok tworzyły kameralną atmosferę. Każdy z nas miał okazję zaprezentować coś od siebie – wiersz, opowiadanie, cokolwiek, co miałoby nas zainspirować.

Adam tego wieczoru wydawał się bardziej zamyślony niż zwykle. Gdy przyszedł jego czas na wystąpienie, wstał powoli, a ja poczułam lekki dreszcz ekscytacji i niepokoju. Spojrzał na mnie, zanim zaczął czytać. W jego oczach dostrzegłam coś, czego wcześniej nie widziałam – było to coś więcej niż zwykła sympatia.

– Ten wiersz chciałbym zadedykować osobie, która sprawiła, że ponownie uwierzyłem w magię literatury – zaczął, a ja wiedziałam, że mówi o mnie.

Słowa, które płynęły z jego ust, były piękne i pełne emocji. Wiersz opowiadał o poszukiwaniu bratniej duszy i o odkrywaniu nowych światów dzięki bliskości z drugim człowiekiem. Serce biło mi mocniej z każdym wersem, a oczy wilgotniały od niewypowiedzianych uczuć.

Po zakończeniu wystąpienia sala wypełniła się oklaskami, a ja poczułam się jak w transie. Nie mogłam uwierzyć, że Adam napisał coś tak pięknego dla mnie. Członkowie klubu z entuzjazmem gratulowali Adamowi, a ja czułam, że muszę coś zrobić, coś powiedzieć, ale słowa nie przychodziły mi na myśl.

– To było naprawdę piękne, Adam – powiedziała jedna z koleżanek z klubu. – Twoje słowa dotknęły nas wszystkich.

Ja stałam w miejscu, próbując zrozumieć to, co się właśnie wydarzyło. Musiałam zmierzyć się z własnymi uczuciami i podjąć decyzję, czy odwzajemnić uczucia Adama. Byłam wstrząśnięta i poruszona tym niespodziewanym wyznaniem.

Nie wierzyłam, że to się dzieje

Po wieczorku zostałam chwilę w kawiarni, gdy wszyscy zaczęli się rozchodzić. Zostało tylko kilka osób, a Adam podszedł do mnie z niepewnym uśmiechem. Nie wiedziałam, co powinnam powiedzieć. Serce biło mi jak szalone.

– Lucyna... – zaczął, spoglądając na mnie z wyrazem troski i niepewności. – Mam nadzieję, że nie postawiłem cię w trudnej sytuacji. Chciałem, żebyś wiedziała, co czuję.

Przez chwilę patrzyłam mu w oczy, próbując zebrać myśli. Wreszcie odważyłam się przemówić.

– To, co zrobiłeś, było niezwykle poruszające. Naprawdę... nigdy nie spodziewałam się, że ktoś napisze coś tak pięknego dla mnie.

– Cieszę się, że to doceniłaś – odpowiedział, a jego głos był pełen ulgi. – Od pierwszego dnia czułem, że między nami jest coś wyjątkowego. Może to książki, może rozmowy... nie wiem, ale nie chciałem dłużej tego ukrywać.

Patrzyłam na niego, czując mieszankę wzruszenia i niepewności. Wiedziałam, że Adam zasługuje na szczerość.

– Nie mogę zaprzeczyć, że coś do ciebie czuję – wyznałam w końcu. – Ale muszę to wszystko przemyśleć. To dla mnie nowe i... nie wiem, co dalej.

Adam przytaknął, jego spojrzenie było pełne zrozumienia.

– Rozumiem. Nie chcę na ciebie naciskać. Cokolwiek zdecydujesz, będę to szanował.

Rozmowa ta dała mi wiele do myślenia. Adam był cierpliwy i wyrozumiały, a ja musiałam zastanowić się, co naprawdę czuję i czego pragnę.

Musiałam zaryzykować

Minęło kilka dni, odkąd Adam odczytał wiersz, a ja wciąż analizowałam swoje uczucia. Wiedziałam, że nie mogę dłużej zwlekać. Czułam, że Adam jest kimś więcej niż tylko przyjacielem, ale obawa przed zmianą mnie paraliżowała. Nie byłam młódką, tylko wdową na emeryturze. W końcu zdecydowałam się spotkać z nim i podzielić się tym, co leży mi na sercu.

Umówiliśmy się w tej samej kawiarni, w której odbywały się nasze pierwsze rozmowy. Gdy wszedł, uśmiechnął się do mnie z nadzieją, choć jego oczy zdradzały lekką niepewność.

Po przywitaniu się, przez chwilę oboje milczeliśmy, jakby czekając na odpowiedni moment. Wreszcie zebrałam się na odwagę.

– Myślałam o tym, co się wydarzyło... o wierszu, o nas – zaczęłam powoli. – I doszłam do wniosku, że nie chcę tracić tej szansy. Czuję, że między nami jest coś wyjątkowego, i chciałabym to dalej odkrywać.

Adam wyraźnie odetchnął z ulgą, a jego uśmiech był teraz pełen szczerego szczęścia.

– Naprawdę? To znaczy dla mnie bardzo wiele. Nie chciałem cię do niczego zmuszać, ale czułem, że to ważne, by być szczerym wobec ciebie.

– Dziękuję, że byłeś szczery. Dzięki temu zaczęłam rozumieć, jak bardzo mi na tobie zależy – powiedziałam, a moje słowa były bardziej niż kiedykolwiek pełne emocji.

W tej rozmowie otwarcie wyraziliśmy swoje uczucia i nadzieje na przyszłość. Adam stał się dla mnie kimś nieocenionym, a nasza relacja dała mi nowe spojrzenie na miłość i życie. Widocznie na stare lata też można znaleźć coś tak niesamowitego jak miłość w bibliotece miejskiej.

Lucyna, 60 lat

Czytaj także: